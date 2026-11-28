Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y productores agrícolas presentan el arranque de la temporada de nochebuenas en la alcaldía Xochimilco.

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Los invernaderos del sur de la capital abren sus puertas para recibir la temporada decembrina con una cifra sin precedentes: 2 millones 73 mil 810 plantas de nochebuena listas para su comercialización. Este volumen representa un crecimiento del 10.6 por ciento en comparación con el ciclo de 2025 y consolida una cosecha histórica impulsada por el trabajo de 248 productoras y productores de cinco pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco.

Lejos de limitarse a la tradicional variedad roja, la oferta florícola de este 2026 destaca por su diversidad cromática y de formatos. Quienes acudan directamente a las zonas de cultivo encontrarán ejemplares blancos o crema, rosas, amarillos o dorados, así como variedades marmoleadas, salpicadas y bicolores, disponibles en distintos tamaños para abastecer tanto hogares como negocios y espacios públicos.

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Venta directa en Xochimilco: dónde comprar y cómo evitar intermediarios

Con el objetivo de fortalecer la economía rural y garantizar precios justos tanto para el consumidor como para el agricultor, la distribución de esta temporada prioriza la comercialización directa sin intermediarios.

Producción de nochebuena en Xochimilco (Gobierno de la Ciudad de México)

Las familias capitalinas interesadas en adquirir estas plantas directamente en los centros de producción pueden acudir a los siguientes puntos principales en la alcaldía Xochimilco:

San Luis Tlaxialtemalco: Uno de los principales corredores de invernaderos y viveros de la zona lacustre.

San Gregorio Atlapulco: Punto clave de cultivo tradicional y venta al menudeo y mayoreo.

Directorio digital de puntos de venta: Las autoridades ambientales habilitaron un mapa interactivo con ubicaciones adicionales de productores locales.

Para la floricultora Viviana Berenice García, el esquema de venta directa resulta determinante para la rentabilidad del campo capitalino. La productora explicó que el acompañamiento técnico y la apertura de canales comerciales permiten reducir el intermediarismo, reconociendo un proceso agrícola que exige meses de paciencia, inversión y conocimientos transmitidos de generación en generación.

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El impacto económico detrás de la flor de temporada

El cultivo de la nochebuena no solo responde a la demanda estética de las fiestas navideñas, sino que funciona como un motor laboral para la zona rural de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos presentados durante el arranque oficial de la temporada 2026, la cadena de producción genera empleos directos e indirectos en cada una de sus fases, desde la siembra y el cuidado en invernadero hasta el traslado y la venta final.

Producción de nochebuena en Xochimilco (Gobierno de la Ciudad de México)

El salto productivo respecto al año anterior —cuando se registraron 1.6 millones de plantas— estuvo respaldado por la entrega de 500 mil esquejes a los floricultores locales, según detalló Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR).

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Asimismo, nueve de cada diez productores de la zona cuentan con el respaldo del programa Altépetl Bienestar, una estrategia pública que destina más de mil 100 millones de pesos anuales al desarrollo rural sustentable de la capital. Por su parte, la coordinadora general de la Central de Abasto (CEDA), Mónica Pacheco Skidmore, subrayó que cada maceta representa la preservación de una herencia biocultural que sostiene el tejido social de las comunidades agrícolas.

Floricultura como barrera contra la mancha urbana

Más allá de las cifras comerciales, la producción de nochebuena cumple una función ecológica estratégica para el equilibrio ambiental de toda la metrópoli. El mantenimiento activo de las parcelas e invernaderos en Xochimilco y Tláhuac impide el abandono de las tierras agrícolas y frena el avance de la urbanización irregular sobre el suelo de conservación.

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Producción de nochebuena en Xochimilco (Gobierno de la Ciudad de México)

Durante el anuncio de la cosecha, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que la rentabilidad del campo es la principal garantía para su preservación territorial: “El campo que produce es el campo que se conserva; cuando la tierra da para vivir, nadie tiene que venderla”.

El resguardo de estas zonas chinamperas y agrícolas aporta beneficios ambientales críticos para los habitantes de la capital:

Recarga de mantos acuíferos: Los suelos permeables de la zona lacustre permiten la filtración de agua de lluvia hacia el subsuelo de la cuenca.

Regulación microclimática: La cobertura vegetal y los humedales mitigan el efecto de isla de calor en el sur de la ciudad.

Soporte para polinizadores: Durante su etapa de floración, las plantaciones ofrecen alimento y refugio a especies clave como abejas y mariposas, fortaleciendo la biodiversidad urbana.

Producción de nochebuena en Xochimilco (Gobierno de la Ciudad de México)

Con más de dos millones de ejemplares disponibles y una amplia gama de colores en exhibición, los invernaderos de Xochimilco inician así el periodo de mayor actividad comercial del año, vinculando el consumo decembrino con la preservación de los ecosistemas productivos de la Ciudad de México.

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