(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado 28 de noviembre habrá actividad deportiva desde las primeras horas del día, con partidos de las principales ligas de futbol internacional, los encuentros de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 y la actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar 2026.

¿Dónde ver la Fórmula 1 hoy?

(REUTERS/Mohammed Salem)

El Gran Premio de Qatar 2026 continuará este sábado en el Circuito Internacional de Lusail con la tercera práctica libre y la sesión de clasificación.

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Práctica Libre 3: 08:30 horas.

Clasificación: 12:00 horas.

Las dos sesiones se podrán seguir en México por Sky Sports e Izzi, en televisión de paga, así como mediante F1 TV, plataforma de streaming que requiere una suscripción activa.

Partidos de futbol internacional: horarios y dónde ver

(Europa Press)

La jornada tendrá encuentros de distintas competiciones europeas y sudamericanas. Entre los compromisos destacados se encuentran los siguientes:

LaLiga

Real Betis vs Rayo Vallecano: 07:00 horas, por Disney+ Premium.

Real Madrid vs Alavés: 14:00 horas, por Disney+ Premium.

Premier League

Leeds United vs Coventry City: 09:00 horas, por Disney+ Premium.

Manchester United vs Brentford: 09:00 horas, por Disney+ Premium.

Ipswich Town vs Aston Villa: 11:30 horas, por Disney+ Premium.

Ligue 1

Angers vs Lens: 10:15 horas, por Disney+ Premium.

PSG vs Lorient: 13:45 horas, por Disney+ Premium.

Le Havre vs Estrasburgo: 13:45 horas, por Disney+ Premium.

Le Mans vs Lille: 13:45 horas, por Disney+ Premium.

Nice vs Troyes: 13:45 horas, por Disney+ Premium.

Serie A

Frosinone vs Parma: 08:00 horas, por Disney+ Premium.

Torino vs Lazio: 11:00 horas, por Disney+ Premium.

Inter vs Genoa: 13:45 horas, por Disney+ Premium.

Bundesliga

Hamburgo vs Bayern Munich: 08:30 horas, por Disney+ Premium.

FC Cologne vs SV Elversberg: 08:30 horas, por Disney+ Premium.

Mainz vs Union Berlin: 08:30 horas, por Disney+ Premium.

SC Paderborn 07 vs Schalke 04: 08:30 horas, por Disney+ Premium.

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt: 11:30 horas, por Disney+ Premium.

Eredivisie

PSV vs Go Ahead Eagles: 11:45 horas, por Disney+ Premium.

Copa Libertadores

Palmeiras vs Estudiantes de La Plata: 14:00 horas, por Disney+ Premium.

¿Dónde ver los partidos de la Liga MX hoy?

(REUTERS/Daniel Becerril)

La Liguilla del Apertura 2026 también tendrá actividad con dos encuentros correspondientes a la vuelta de los Cuartos de Final, en los que se definirán otros dos semifinalistas.

Atlas vs Toluca: 19:00 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.

América vs Monterrey: 21:10 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.

Ambos compromisos tendrán transmisión en televisión abierta, de paga y streaming, por lo que los aficionados contarán con distintas alternativas para seguir el desenlace de las eliminatorias.

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¿Dónde ver México vs Haití del Concacaf Championship?

(FMF)

La actividad de selecciones también tendrá un espacio este sábado. México Femenil enfrentará a Haití en el Concacaf Championship a las 15:30 horas, mientras que Canadá se medirá con Panamá a las 12:00 horas.

Ambos encuentros estarán disponibles en Disney+ Premium.