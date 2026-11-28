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Mauricio Martínez cuestionó a Pati Chapoy por entrevistar a Luis de Llano en Ventaneando, luego de que la SCJN dejó firme en junio de 2025 una condena civil por daño moral a favor de Sasha Sokol. El actor contrastó esa decisión con la entrevista que Carmen Aristegui realizó a Ximena Santaolalla.

En un mensaje publicado en X, Martínez afirmó que Chapoy dio espacio al productor mientras éste rechazaba emitir una nueva disculpa pública a Sokol. “Para los agresores y sus abogados, siempre hay micrófono”, escribió.

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Luis de Llano fue entrevistado por Pati Chapoy este 27 de noviembre. Durante la conversación, el productor rechazó ofrecer una segunda disculpa pública después de que el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil desechó el video difundido el 4 de noviembre y ordenó retirarlo.

Mauricio Martínez señala a Pati Chapoy por entrevistar a Luis de Llano

Martínez comparó dos coberturas mediáticas de los últimos días. Por un lado, mencionó la conversación de Carmen Aristegui con Ximena Santaolalla, escritora que hizo públicos señalamientos de presunto abuso sexual contra su padrastro Francisco Aguirre Gómez.

La titular del programa confirmó en vivo que respetó la petición del actor y retiró la pieza exclusiva programada para la emisión. (Captura de pantalla )

“Carmen Aristegui entrevistó a Ximena Santaolalla con rigor y empatía, aun cuando el hombre al que Ximena denunció presidía, hasta hace unos días, la radiodifusora donde trabaja Carmen”, publicó el actor.

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Después se refirió a la entrevista realizada en Ventaneando. “Pati Chapoy, en cambio, le puso el micrófono a Luis de Llano”, escribió Martínez, quien recordó que la resolución civil a favor de Sasha Sokol quedó firme tras la determinación de la SCJN.

La Suprema Corte dejó firme la condena civil por daño moral en junio de 2025. La sentencia ordena una disculpa pública, una indemnización y otras medidas de reparación.

Martínez sostuvo que conoce las consecuencias de enfrentar una entrevista bajo esas circunstancias. El actor denunció públicamente al representante artístico Toño Berumen en 2021 por presunto abuso sexual y violencia durante una relación que sostuvo cuando era menor de edad.

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“Yo sé lo que es estar del otro lado de ese micrófono”, expresó Martínez. “Cuando denuncié a Toño Berumen, usted lo defendió y a mí me revictimizó”.

El intérprete aseguró que Chapoy habría actuado de forma similar frente a otras denuncias. “Lo hizo con Berumen. Lo ha hecho con muchos más”, señaló en su publicación.

Luis de Llano rechaza una segunda disculpa pública a Sasha Sokol

Durante la entrevista en Ventaneando, Chapoy preguntó a Luis de Llano si cumpliría con una nueva disculpa pública para Sasha Sokol. El productor respondió que ya había hecho una y rechazó la posibilidad de emitir otra.

“Tuvimos la intención. Yo ya le pedí una disculpa”, dijo De Llano durante la conversación. Su abogado, Víctor Juárez, sostuvo que cumplir con los términos planteados por la defensa de Sokol equivaldría a autoincriminarse.

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El Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil rechazó el video de disculpa el 17 de noviembre de 2026. La autoridad consideró que el mensaje no se ajustaba al texto autorizado y ordenó retirarlo de YouTube.

Luis de Llano publicó este 4 de noviembre un video que presentó como disculpa pública hacia Sasha Sokol. Al día siguiente, ella lo objetó: el texto que leyó el productor no es el que aprobó el tribunal, y ahora su caso pasa de lo civil a lo penal. (CUARTOSCURO)

La resolución también impuso un arresto administrativo de 36 horas. La defensa de De Llano impugnó esa medida y cuestionó su fundamento. En septiembre de 2026, el productor fue detenido cerca de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en Tlalpan, por incumplir obligaciones previas de la sentencia.

Sasha Sokol indicó el 5 de noviembre que la disculpa difundida por el productor no reconocía que ella no podía consentir una relación a los 14 años, que existía una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices. El equipo legal de la cantante precisó que el juzgado, y no ella, resolvió rechazar el mensaje.

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El actor acusa que existe un trato desigual para víctimas y señalados

En su mensaje, Mauricio Martínez calificó de “grotesco” y “vergonzoso” el trato que, a su juicio, reciben las víctimas frente a las personas señaladas por violencia y sus defensas legales en los medios de comunicación.

“Usted les da cámara y tiempo a sus amigos. Y a las víctimas nos toca, otra vez, defendernos en público”, escribió el actor en alusión a Chapoy.

Martínez afirmó que este trato forma parte de lo que denominó “pacto patriarcal”. “Usted es parte del problema. Ya basta”, concluyó en su publicación.

Durante la entrevista, Luis de Llano también dijo que no cuenta con recursos para cubrir la indemnización. Calificó el monto como “astronómico y completamente desproporcionado” y aseguró que actualmente vive de su pensión y apoyos gubernamentales.

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Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Al preguntarle si sentía culpa o arrepentimiento, el productor respondió que no. Más tarde, al enviar un mensaje a Sasha Sokol, declaró: “Lo único que le pediría es que diga la verdad”.