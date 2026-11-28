México enfrenta una crisis de desplazamiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El desplazamiento forzado representa una de las principales crisis humanitarias a nivel internacional, debido a que millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por situaciones de violencia, inseguridad y conflictos.

En México, esta problemática tiene diferentes dimensiones, pues el territorio funciona como lugar de origen, tránsito, refugio y retorno para personas que enfrentan distintos escenarios de agresión o buscan protección internacional. Además, el crimen organizado ha contribuido a transformar las dinámicas de movilidad y ha incrementado los riesgos para las comunidades.

PUBLICIDAD

Durante las actividades previas al Tercer Foro Internacional de Paz-México 2026, Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades, advirtió sobre la magnitud de esta situación. El encuentro, titulado “Exvotos contra el monopolio del dolor: arte, memoria y búsqueda por la paz”, se lleva a cabo los días 26 y 27 de noviembre en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.

Más de 118 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta finales de junio de 2026 se contabilizaron 118.2 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, esto significa que aproximadamente uno de cada 70 habitantes a nivel global tuvieron que abandonar su lugar de residencia.

PUBLICIDAD

López Leyva, doctor en Ciencia Política, señaló que el contexto actual representa un desafío mayúsculo, especialmente por las condiciones políticas y los intercambios entre las distintas naciones.

Por su parte, Victorie Knox, investigadora de la Universidad de Londres y especialista de Refugee Law Initiative, abordó las dificultades que enfrentan los migrantes en las fronteras norte y sur de México, así como en la capital del país.

Durante su participación, explicó que las bandas criminales intervienen en estas movilizaciones, mediante la explotación de desplazados y el control del tráfico de personas, las circunstancias también se reflejan en el deterioro de la salud física y mental de quienes buscan refugio.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla los datos de ACNUR e INEGI sobre la población desplazada por la violencia a nivel mundial y la crisis interna en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México registra más de 500 mil hogares afectados por la violencia

En el país, el desplazamiento interno también representa un problema de consideración, según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2025, un total de 509 mil 917 hogares reportaron que al menos uno de sus integrantes tuvo que abandonar su residencia por inseguridad delictiva o violencia.

Las entidades con mayores afectaciones fueron Zacatecas, Colima, Morelos, Querétaro y Michoacán.

El coordinador de Humanidades de la UNAM relacionó este fenómeno con los cambios en las dinámicas de violencia registrados durante las últimas décadas, particularmente aquellos vinculados con el crimen organizado.

PUBLICIDAD

UNAM llama a reconocer a las víctimas y fortalecer la búsqueda de paz

Durante la jornada, Leticia Cano Soriano, directora del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias (PUCPAZ-UNAM), destacó la importancia de rechazar las agresiones contra mujeres y niñas por razones de género.

También reconoció el trabajo de colectivos, madres buscadoras, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que acompañan a familias afectadas por feminicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones.

En tanto, Carmen Casas Ratia, directora de la Facultad de Trabajo Social, consideró urgente analizar las consecuencias humanitarias y sociojurídicas de las políticas migratorias y los recortes en la región.

Juan Carlos Barrón Pastor, director del CISAN, recordó que el 25 de noviembre la Universidad organizó más de 300 actividades relacionadas con la erradicación de la violencia de género.

PUBLICIDAD