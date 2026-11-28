El aspirante se inscribió en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Querétaro

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Chema Tapia formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la alcaldía de Querétaro, con la intención de competir por el gobierno municipal y encabezar un proyecto enfocado en atender las principales necesidades de la población.

El aspirante afirmó que su decisión de participar en la contienda partidista responde al trabajo que ha realizado durante los últimos dos años, periodo en el que, aseguró, ha recorrido calles y colonias de la capital queretana para escuchar directamente las inquietudes de sus habitantes.

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De acuerdo con Tapia, las demandas relacionadas con los servicios públicos, la movilidad y la seguridad forman parte de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía y que deben ser atendidos desde la administración municipal.

En ese contexto, sostuvo que Querétaro necesita un cambio en la forma de gobernar y criticó al Partido Acción Nacional (PAN), al considerar que la actual administración no ha colocado las necesidades de la población en el centro de sus decisiones.

Chema Tapia critica la gestión de Felifer Macías

Durante su pronunciamiento, el aspirante de Morena cuestionó al gobierno encabezado por Felifer Macías, al acusar que el alcalde ha utilizado la administración pública como una plataforma para buscar otro cargo político.

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Tapia Franco consideró que esta situación debe cambiar y afirmó que el municipio requiere una estrategia que permita mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, más allá de los discursos relacionados con el crecimiento económico de la entidad.

“Esto no puede seguir. Tenemos que hacer un cambio drástico para generar mejores condiciones de vida para las personas y lograr que el desarrollo económico de Querétaro, que tanto pregona el PAN, no sea un espejismo”, afirmó el morenista.

Sus declaraciones forman parte de los argumentos con los que busca posicionar su aspiración dentro del proceso interno de Morena, en el que el partido deberá definir quién será su representante para competir por la presidencia municipal de Querétaro.

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Servicios públicos, movilidad y seguridad, entre las demandas ciudadanas

Chema Tapia aseguró que su plataforma política recoge las preocupaciones que ha identificado durante sus recorridos por distintas zonas de la capital queretana.

Entre los temas que señaló como prioritarios se encuentran la prestación de los servicios públicos, los problemas de movilidad y las condiciones de seguridad en las colonias, asuntos que, sostuvo, afectan directamente la vida cotidiana de las familias.

El aspirante afirmó que su propuesta busca colocar las necesidades de las y los ciudadanos en el centro de la discusión política, al considerar que las decisiones de gobierno deben responder a las problemáticas que enfrenta la población.

También lanzó críticas contra el panismo, al señalar que sus gobiernos han privilegiado determinados intereses por encima de las demandas de los habitantes.

“El PAN solo quiere cuidar el Querétaro de sus privilegios e intereses”, expresó.

Con estas declaraciones, Tapia planteó la necesidad de modificar las prioridades de la administración municipal y sostuvo que la población merece mejores condiciones de vida.

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Morena busca fortalecer su presencia en Querétaro

La aspiración de Chema Tapia se da en un contexto en el que Morena logró incrementar su presencia electoral en la capital queretana durante los comicios de 2024.

En esa elección, el partido alcanzó el 40.1% de la votación con Tapia como candidato a la presidencia municipal, mientras que Felifer Macías obtuvo el 49.8% de los sufragios, resultado que permitió al PAN conservar el gobierno de la capital.

El resultado representó uno de los mejores desempeños electorales de Morena en Querétaro, de acuerdo con los datos señalados por el aspirante, quien ahora busca participar nuevamente en la contienda por la alcaldía, aunque primero deberá superar el proceso interno de selección de su partido.

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Tras formalizar su inscripción, Chema Tapia reiteró que su proyecto pretende impulsar cambios en la administración municipal y atender las necesidades de los habitantes de Querétaro.

La definición de la candidatura de Morena será un paso clave para conocer quién encabezará la propuesta del partido en la próxima disputa por el gobierno de la capital queretana, una contienda en la que el aspirante busca capitalizar el respaldo obtenido en 2024 y los recorridos que ha realizado durante los últimos dos años.