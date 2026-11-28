Tras una larga investiogación, fueron detenidos Jorge Luis “N”, Carlos Alonso “N”, Pasiano “N” y Regina Jazmín “N", integrantes de la célula que reclutaba a las víctimas bajo la promesa de trabajo y las incorporaba al esquema financiero sin que ellos supieran Fotos: Fiscalía Jalisco

Guardar

La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a cuatro personas que habrían integrado una red dedicada a contratar seguros de vida a nombre de personas de bajos recursos para asesinarlas, simular accidentes viales y cobrar las pólizas. Los tres hombres y la mujer enfrentan imputaciones por homicidio doloso y fraude tras una investigación que detectó cuatro casos: tres en Jalisco y uno en Sinaloa.

Las compañías aseguradoras estimaron que el posible fraude relacionado con este mecanismo ascendía a cerca de $300 millones. Esa cifra corresponde a las pólizas bajo revisión y no implica que la totalidad del dinero haya sido cobrada.

PUBLICIDAD

La investigación apuntó a que los imputados ofrecían supuestos empleos a personas originarias de Jalisco y Sinaloa. Después abrían cuentas bancarias a su nombre y realizaban movimientos para crear un historial financiero que facilitara la contratación de seguros con coberturas millonarias.

En los contratos, los beneficiarios no eran familiares de las personas aseguradas, sino allegados a uno de los ahora detenidos. Una vez activadas las pólizas, la célula presuntamente privaba de la vida a las víctimas y montaba escenarios para presentar los homicidios como percances vehiculares.

Las víctimas en su mayoría eran de bajos recursos y eran contratados para trabajar en ranchos, les sacaban tarjetas a su nombre, les hacían buen historial crediticio por diversas transacciones elevadas para sacar los seguros y ellos nunca se enteraron de este esquema criminal Foto: Fiscalía de Jalisco

Un hombre hallado en El Arenal abrió la investigación

Las indagatorias comenzaron el 24 de marzo, cuando la Vicefiscalía en Investigación Regional localizó a un hombre sin vida dentro de un automóvil volcado en un camino de El Arenal. La escena aparentaba un accidente de tránsito, pero la necropsia y los dictámenes periciales establecieron que la víctima tenía múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes.

PUBLICIDAD

El expediente se reclasificó como homicidio doloso después de los estudios forenses. Las autoridades identificaron que el fallecido contaba con un seguro de vida contratado bajo el patrón que se atribuye a la presunta red, por lo que la intervención ministerial impidió que se concretara el pago de la póliza.

La cobertura de esa víctima superaba los $100 millones, de acuerdo con la información expuesta durante la investigación. El caso permitió a la Fiscalía revisar otros fallecimientos con características similares y explorar la posible relación entre la contratación de seguros y los homicidios.

Cuatro domicilios fueron cateados al mismo tiempo para asegurar pruebas de la red financiera mortal Foto: Fiscalía de Jalisco

Hasta el momento, la autoridad mantiene abiertas cuatro carpetas vinculadas con este modo de operar. Tres corresponden a hechos ocurridos en Jalisco y una más a Sinaloa, mientras continúan las diligencias para determinar si existen otras víctimas o eventos relacionados con los detenidos.

PUBLICIDAD

El lunes 23 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación realizaron cuatro cateos simultáneos en inmuebles de Zapopan y El Arenal. Uno de los domicilios intervenidos se ubicaba en la delegación de Tesistán, en el municipio zapopano.

Cateos dejan vehículos, dinero y pólizas aseguradas

Durante los operativos, las autoridades aseguraron 17 vehículos que estarían relacionados con los ilícitos investigados, además de joyería, relojes de lujo y diversas pólizas de seguro de vida. También localizaron un cheque por más de $10 millones y más de $2 millones en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares.

Los líderes de esta asociación delictiva poseían propiedades y autos de lujo. Quisieron pasar como accidente vial la muerte de una víctima pero la necropcia arrojó que fue asesinada a cuchilladas Foto: Fiscalía de Jalisco

En esas diligencias fueron detenidos Jorge Luis “N”, Carlos Alonso “N”, Pasiano “N” y Regina Jazmín “N”. La Fiscalía los señaló como probables integrantes de la célula que reclutaba a las víctimas bajo la promesa de trabajo y las incorporaba al esquema financiero.

PUBLICIDAD

El martes 24 de noviembre, los tres hombres y la mujer quedaron a disposición de un juzgado de control con sede en Tequila. El Ministerio Público les formuló imputación por homicidio doloso y fraude, delitos derivados de la muerte de las personas aseguradas y del intento de obtener los recursos de las pólizas.

La defensa de los cuatro imputados se acogió al término constitucional. El juez resolverá el viernes 27 de noviembre si los vincula a proceso, mientras la Fiscalía de Jalisco mantiene las investigaciones para precisar la participación de cada detenido y establecer si el mecanismo fue utilizado en más casos.

PUBLICIDAD