Una empleada de limpieza junto a un reloj y un repartidor en bicicleta ilustran aspectos del trabajo urbano y los horarios de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aguinaldo ya no es una prestación exclusiva de los empleos tradicionales. Trabajadoras del hogar y repartidores de aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi también tienen derecho a esta prestación, aunque con reglas de cálculo y pago distintas a las del resto de los trabajadores.

Ambos sectores operaron durante años al margen de esta protección laboral. Reformas recientes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) incorporaron disposiciones específicas para garantizarles el aguinaldo, con mecanismos adaptados a la naturaleza de cada actividad.

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El secretario del Trabajo y Previsión Social Marath Bolaños explicó los lineamientos legales para la entrega del aguinaldo este 2026. Crédito: @marathb

Qué dice la ley sobre las trabajadoras del hogar

Una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2019 incorporó el artículo 334 Bis a la Ley Federal del Trabajo. Esa disposición reconoce el aguinaldo entre las prestaciones obligatorias para las personas trabajadoras del hogar, junto con vacaciones, prima vacacional, días de descanso y acceso a la seguridad social.

Las trabajadoras del hogar tienen derecho a un aguinaldo de al menos 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre, igual que cualquier otra persona trabajadora bajo la Ley Federal del Trabajo. La norma aplica sin importar si la relación laboral es de planta, de entrada por salida o si la trabajadora presta servicios en varias casas.

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Esa disposición reconoce el aguinaldo entre las prestaciones obligatorias para las personas trabajadoras del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley reconoce tres modalidades de este trabajo: quien vive en el domicilio donde labora, quien trabaja para una sola familia sin vivir ahí, y quien presta servicios en distintas casas sin residir en ninguna. Las tres modalidades tienen derecho a la prestación.

La única excepción contemplada por el artículo 332 de la LFT es el trabajo del hogar realizado de forma ocasional o esporádica, que queda fuera de esta obligación.

Cuando una trabajadora atiende varios domicilios, cada empleador debe cubrir la parte proporcional del aguinaldo que le corresponde según el tiempo laborado en esa casa en particular. No existe una obligación compartida entre empleadores: cada uno responde por separado.

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La única excepción contemplada por el artículo 332 de la LFT es el trabajo del hogar realizado de forma ocasional o esporádica, que queda fuera de esta obligación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el aguinaldo de una trabajadora del hogar

El monto depende del salario diario que recibe la trabajadora y del tiempo laborado durante el año. Si trabajó los 12 meses completos, el cálculo mínimo consiste en multiplicar ese salario diario por los 15 días que marca la ley.

Ese salario nunca puede ser menor al mínimo vigente. En 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, cifra que sirve como piso para cualquier trabajadora del hogar que no tenga un salario fijado por encima de ese monto.

Si la trabajadora no cumplió el año completo, el aguinaldo se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado, sin importar si continúa laborando en la fecha de pago. Esta regla proviene directamente del artículo 87 de la LFT, aplicable a todas las personas trabajadoras.

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En caso de que la relación laboral termine antes del 20 de diciembre, la parte proporcional del aguinaldo debe incluirse en el finiquito correspondiente.

Repartidores y conductores de plataformas digitales

El tratamiento para quienes trabajan a través de aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi tiene una lógica distinta. Una reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024 y vigente desde julio de 2026, incorporó un capítulo específico sobre trabajo en plataformas digitales.

Un repartidor con chaleco reflectante y casco avanza en bicicleta por una calle urbana mientras lleva una mochila térmica roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 291-C de esa reforma establece que estos trabajadores prestan servicios personales, remunerados y subordinados bajo el mando de una persona física o moral que ofrece servicios a terceros a través de una plataforma digital. La ley no distingue entre tiempo completo o parcial para reconocerles derechos laborales.

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El artículo 291-F fija la diferencia central con el resto de los trabajadores: el pago por cada tarea, servicio u obra realizada ya debe contemplar, de forma proporcional, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, el descanso semanal y las horas extra. El mismo artículo excluye de forma expresa cualquier pago adicional por esos conceptos al cierre del año.

En la práctica, esto significa que los repartidores no reciben un depósito separado en diciembre como ocurre con otros trabajadores. El derecho existe, pero se reparte dentro de cada pago semanal en lugar de acumularse en una sola entrega anual.

Un motorista repartidor de aplicación Didi Foods trabaja en una calle. Imagen de archivo. EFE/ Elvis González

Cómo verificar el pago en los recibos semanales

Para quien reparte pedidos o conduce pasajeros a través de una aplicación, la revisión del aguinaldo no depende de un depósito de diciembre, sino del desglose de los recibos semanales que la plataforma está obligada a entregar.

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La ley impone la transparencia del cálculo: el patrón debe informar, en cada pago por tarea, los conceptos que lo integran, incluido el componente proporcional del aguinaldo. Ese desglose es el único mecanismo disponible para verificar si la prestación ya fue cubierta.

Esta regla aplica únicamente a quienes están dentro del capítulo IX Bis de la LFT, correspondiente al trabajo en plataformas digitales. Fuera de ese régimen, se mantiene la regla general del artículo 87: un aguinaldo anual de al menos 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre.

Un sobre rotulado con la palabra aguinaldo y billetes de pesos mexicanos reposa junto a un recibo de nómina y una calculadora de oficina sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplo de cálculo para trabajadoras del hogar

La tabla de salarios mínimos vigente en 2026 fija un salario mínimo profesional específico para las trabajadoras del hogar, distinto en dos zonas del país. El cálculo del aguinaldo mínimo sigue estos pasos:

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Zona del Salario Mínimo General (la mayor parte del país):

Salario mínimo profesional diario: 342.47 pesos.

Se multiplica por los 15 días mínimos que marca la ley.

Resultado: un aguinaldo mínimo de 5,137.05 pesos para un año completo de trabajo.

Zona Libre de la Frontera Norte (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y otros municipios fronterizos):

Salario mínimo profesional diario: 440.87 pesos.

Se multiplica por los 15 días mínimos que marca la ley.

Resultado: un aguinaldo mínimo de 6,613.05 pesos para un año completo de trabajo.

Si la trabajadora no cumplió el año completo, el monto se ajusta de forma proporcional. Por ejemplo, quien laboró seis meses en la zona general recibiría la mitad del total anual, siguiendo la misma fórmula de días trabajados entre 365, multiplicada por 15 y por el salario diario correspondiente.

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Cuando la trabajadora presta servicios en varias casas, este cálculo se aplica por separado en cada domicilio, según el salario y el tiempo pactado con cada empleador.

Por qué no hay un ejemplo equivalente para repartidores

El mecanismo de pago en plataformas digitales impide construir un ejemplo de cálculo como el anterior. El artículo 291-F de la Ley Federal del Trabajo no fija un salario diario ni un número de días sobre los cuales aplicar una multiplicación simple.

En su lugar, la norma establece que el componente proporcional del aguinaldo ya está diluido dentro del pago que la plataforma asigna a cada tarea, servicio u obra realizada. Ese monto varía según la tarifa de cada entrega o viaje, no según una fórmula fija por día trabajado.

Por esa razón, la verificación para un repartidor no pasa por un cálculo matemático propio, sino por revisar el desglose que la plataforma está obligada a incluir en cada recibo semanal, donde debe constar qué parte del pago corresponde a este concepto.