Guardar

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se cotiza en 21,38 pesos mexicanos, lo que representa una variación del -0,56% en comparación con el cierre previo de 21,5 pesos, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el **euro** ha registrado un avance del 1,9%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del **3,29%**.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual del 13,16% supera significativamente la volatilidad de referencia del 7,3%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado de divisas.