Defensa de Vadhir Derbez acusa a la Fiscalía CDMX por omitir información en expediente (Redes sociales)

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La defensa legal de Vadhir Derbez respondió a las declaraciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sobre la investigación por la presunta violación y el señalamiento de extorsión que el actor asegura haber sufrido.

El equipo jurídico cuestionó la información que ha circulado públicamente sobre el caso y retomó las propias palabras de la fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, Michelle Marisol Flores Ayala, para respaldar sus argumentos.

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La reacción ocurrió después de que la funcionaria defendiera, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la actuación de la dependencia y abordara las dudas sobre la difusión de información relacionada con las investigaciones.

Uno de los puntos que destacó Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, fue el reconocimiento de la fiscal de que diversos datos y elementos que han sido mencionados en medios de comunicación no se encuentran en las carpetas de investigación por extorsión ni por violación.

Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación Delitos Sexuales, precisó que los abogados que representan mediáticamente al actor no han rendido protesta formal dentro del expediente penal. (Captura de pantalla )

Durante la entrevista, Flores Ayala fue cuestionada sobre la manera en que los medios han obtenido información del expediente. En respuesta, señaló:

“Muchas de las cuestiones, la cronología, los datos de prueba que han sido mencionados de manera pública, no se encuentran en el expediente, el expediente de la investigación de extorsión, ni tampoco en la investigación de violación. Entonces, ninguno de esos datos los contamos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y solamente se han difundido de manera pública”.

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Para los abogados del actor, esta declaración coincide con la versión que Vadhir Derbez ha sostenido desde que se conoció el caso: que fue víctima de un intento de extorsión mediante el cual le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera información relacionada con una carpeta de investigación.

De acuerdo con la versión de su defensa, el actor se negó a entregar el dinero y posteriormente el material fue vendido y difundido públicamente, principalmente a través de publicaciones del periodista Carlos Jiménez.

Los abogados sostienen que parte de la información divulgada habría sido fabricada o presentada con el propósito de presionarlo económicamente.

Defensa cuestiona información difundida sobre el caso

Abogado Enrique González Casanova caso Vadhir Derbez denuncia

Entre los datos que han circulado públicamente destaca la supuesta existencia de pruebas de ADN relacionadas con el presunto agresor. Sin embargo, de acuerdo con los argumentos de la defensa, ese elemento tampoco formaría parte de las carpetas de investigación, según lo expresado por la fiscal.

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El equipo jurídico considera que la difusión de información que no aparece en los expedientes oficiales genera dudas sobre el origen de los datos y la manera en que se ha construido la narrativa pública alrededor del caso.

Por ello, la defensa puso énfasis en las declaraciones de Flores Ayala y cuestionó que información cuya procedencia no ha sido aclarada termine influyendo en la percepción pública sobre el actor y las personas involucradas.

Piden aplicar el mismo criterio a todas las partes

Un hombre lee un comunicado impreso mientras se dirige a la cámara en una habitación con paredes de madera. En su mensaje, el declarante se pronuncia frente a señalamientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, afirma haber sido víctima de un intento de extorsión y cuestiona el tratamiento informativo de su situación legal, solicitando respeto a su presunción de inocencia y a su privacidad.

Otro de los aspectos retomados por los abogados fue el principio expuesto por la fiscal durante la entrevista: la conducta posterior de una persona no debe utilizarse como único criterio para determinar la veracidad de una denuncia por violencia sexual.

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La defensa pidió que este razonamiento se aplique de manera equitativa a todas las partes involucradas, particularmente en lo relacionado con la presunción de inocencia de Vadhir Derbez.

El equipo legal consideró que el mismo principio debe proteger al actor frente a los señalamientos y las versiones que han circulado en entrevistas, publicaciones periodísticas y redes sociales, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Vadhir Derbez asegura que no está escondido

La defensa también reiteró que el actor no pretende evadir a las autoridades y que, por el contrario, presentó una contradenuncia por la presunta extorsión de la que asegura haber sido víctima.

Como parte de los elementos que afirma tener para respaldar su versión, Vadhir Derbez cuenta con horas de grabaciones y testimonios de personas que estuvieron presentes durante la producción del video musical realizado en Coyoacán, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

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Estos materiales, según sus abogados, permitirían aportar información sobre las circunstancias en las que se desarrolló la producción y esclarecer lo sucedido.

En cuanto a su situación jurídica, la defensa recordó que un juicio de amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión que había sido librada en contra del actor.

De acuerdo con los abogados, la resolución estuvo relacionada con irregularidades detectadas en la carpeta de investigación. No obstante, la Fiscalía capitalina impugnó la determinación judicial, por lo que el asunto continúa en revisión.