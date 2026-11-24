Así podría funcionar nuevo hospital con IA en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz explicó cómo podría funcionar un hospital con inteligencia artificial en México, destacando las mejorías en los centros de salud y en los diagnósticos de cada paciente.

Durante la mañanera del pueblo de este 24 de noviembre en Palacio nacional, el funcionario dio a conocer que en la primera visita de las autoridades sanitarias observaron el funcionamiento del sistema de salud chino, donde la atención primaria representa un elemento clave para garantizar el acceso de diversos sectores de la población china, así como la medicina tradicional.

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“Tuvimos la oportunidad de visitar el hospital. Y el hospital incorpora mucho lo que tiene que ver avances tecnológicos, inteligencia artificial, que igual estamos planeando poder tener en nuestro sistema de salud. De tal manera que lo que hace es mejorar la calidad y seguridad en la atención de las personas”, declaró.

Inteligencia artificial permitiría analizar biopsias e imágenes médicas en México

Entre los avances tecnológicos que el Gobierno de México busca incorporar al sistema sanitario se encuentra el análisis remoto de biopsias mediante inteligencia artificial, una herramienta que facilitaría la identificación de lesiones que podrían pasar inadvertidas durante una revisión convencional con microscopio.

Kershenobich señaló que esta tecnología forma parte de las innovaciones observadas en los hospitales de China y que México también trabaja en la creación de un centro de integración para realizar interpretaciones a distancia de muestras. A esto se suma un centro de atención radiológica que está próximo a inaugurarse, el cual permitirá trasladar imágenes médicas para analizarlas con apoyo de inteligencia artificial y obtener resultados con mayor precisión.

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SHENZHEN, CHINA, 15NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, fue recibida por una delegación del gobierno chino, además de una presentación de niños, esto previó a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, cuando se realiza una tomografía, normalmente se necesita un especialista que revise e interprete las imágenes. Con el procesamiento automatizado, el personal médico podría recibir una primera valoración sobre posibles lesiones, así como una estimación de riesgo. Como ejemplo, mencionó la detección de un nódulo en un seno con una probabilidad del 90% de tratarse de un tumor, situación en la que se recomendaría realizar una biopsia.

Aclaró que estas herramientas no sustituirán a los médicos, sino que facilitarán su trabajo y agilizarán la entrega de resultados, especialmente en hospitales que no cuentan con radiólogos. En esos casos, las imágenes podrían enviarse a un centro especializado para recibir una interpretación y devolver el diagnóstico al establecimiento de origen en el mismo momento.

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Robots y sistemas automatizados: así sería la tecnología china que México busca incorporar

Además de las aplicaciones para el análisis clínico, la jefa de Estado explicó que los hospitales visitados en el país asiático cuentan con mecanismos automatizados para trasladar muestras y medicamentos entre las distintas áreas. Entre ellos destacó la presencia de robots que llevan las pruebas de un sitio a otro, lo que evita que el personal de enfermería tenga que desplazarse hasta los laboratorios para entregar los materiales.

También mencionó la existencia de sistemas instalados en los techos de los edificios, mediante los cuales las muestras y los medicamentos pueden circular en pequeños vehículos similares a trenes que se detienen en diferentes habitaciones. Estas herramientas forman parte de la infraestructura que las autoridades mexicanas buscan conocer para evaluar su posible implementación en los centros médicos del país.

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La presidenta explicó que el desarrollo tecnológico chino en este ámbito se encuentra muy avanzado y que México pretende incorporar algunas de estas innovaciones de manera gradual, particularmente en los nuevos hospitales. La intención es aprovechar los recursos disponibles para facilitar las actividades cotidianas y mejorar los servicios que reciben los pacientes.