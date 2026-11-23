Metro CDMX aumentó el número de viajes durante octubre (FB MetroCDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) reconoció que durante el mes de octubre, la red del Metro CDMX presentó un aumento en el número de viajes realizados en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2026. Con respecto a las cifras del mismo mes pero de 2025, el STC precisó que la afluencia en la red incrementó a 2.43% y un 7.85% con relación a los datos de 2024.

A través de un comunicado, el STC Metro informó sobre este aumento en la red de su servicio que se registró en las 12 líneas; sin embargo, la demanda de pasajeros fue evidente en algunas rutas.

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De acuerdo con las cifras de viajes realizaron entre el 1 y 31 de octubre, el STC Metro contabilizó un total de 118 millones 375 mil 380 viajes en octubre de 2026 en toda la red del servicio. En comparación con las cifras de octubre de 2025, el Metro CDMX contabilizó 115.572.139 viajes.

De acuerdo con las cifras de viajes realizaron entre el 1 y 31 de octubre, el STC Metro contabilizó un total de 118 millones 375 mil 380 viajes en octubre de 2026 (Metro CDMX)

La comparación con ese periodo mostró dos millones 803 mil 241 viajes adicionales en octubre de 2026. Frente a octubre de 2024, cuando se registraron 109 millones 754 mil 842 viajes, el incremento fue de 8 millones 620 mil 538 traslados.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentaron mayor demanda en octubre de 2026?

Fueron tres líneas las que presentaron un aumento significativo de viajes con relación a los datos de años anteriores. Según con el STC Metro, la Línea 2 concentró la mayor afluencia del mes, con 19 millones 392 mil 224 viajes en todo el mes. Cabe recordar que la Línea 2 conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, es una ruta de norte a sur y atraviesa por puntos importantes en la capital como el Zócalo, Bellas Artes y facilita su conexión con el Estadio Azteca.

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Le siguió la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad, con 15 millones 837 mil 139 viajes. Dentro de las particularidades de esta ruta es que es la principal para llegar a las facultades del campus Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Línea 1, 2 y 3 presentaron un aumento de viajes durante el mes de octubre (X/ @MetroCDMX)

Por parte, la Línea 1 que recorre de Pantitlán a Observatorio también aumentó su número de viajes en el mismo periodo, es la tercera ruta del STC Metro que presentó esta variante, en total acumuló 15 millones 485 mil 258 viajes.

Líneas del Metro CDMX con mayor demanda durante octubre 2026:

Línea 1 Pantitlán - Observatorio: 15 millones 485 mil 258 viajes

Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña: 19 millones 392 mil 224 viajes

Línea 3 Indios Verdes - Universidad: 15 millones 837 mil 139 viajes

En conjunto, estas tres líneas sumaron 50.714.621 viajes durante octubre. De acuerdo con el STC Metro, la administración mantiene acciones específicas para optimizar el servicio de las 12 líneas, bajo las indicaciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y con Adrián Rubalcava Suárez como director general.

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El STC Metro confirmó que en octubre aumentó el número de viajes en tres líneas (X/ @MetroCDMX)

Ante el aumento de la afluencia, el Metro exhortó a las personas usuarias a permitir el libre cierre de las puertas de los trenes, atender las indicaciones del personal en las estaciones, sobre todo durante las horas de mayor demanda, y sujetar sus pertenencias para evitar que caigan a las vías. La dependencia señaló que estas medidas contribuyen a agilizar la circulación de los trenes y los traslados.

Sindicato del Metro CDMX asegura que el deterioro de las instalaciones pone en riesgo a los usuarios

El SNTSTC solicitó a la jefa de Gobierno Clara Brugada una reunión urgente para exponer el deterioro de trenes e instalaciones del Metro y advertir que la falta de recursos para mantenimiento representa riesgos para usuarios y trabajadores. La petición quedó asentada en el oficio CEN 378/2026, presentado el 4 de noviembre de 2026 ante la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, encabezado por Fernando Espino Arévalo, pidió revisar las condiciones de las instalaciones fijas y del material rodante. La organización sostiene que el desgaste compromete la confiabilidad y calidad del servicio que utilizan millones de personas cada día.

Sindicato del Metro CDMX asegura que el deterioro de las instalaciones pone en riesgo a los usuarios (X/ @MetroCDMX)

El sindicato atribuye el estado de la infraestructura a recursos insuficientes para comprar materiales, refacciones y equipos necesarios para conservar la red. Su propuesta es instalar una mesa de diálogo con autoridades capitalinas para definir las necesidades prioritarias, los recursos requeridos y las medidas de atención.

El documento fue firmado por el ingeniero Fernando Espino Arévalo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, bajo la denominación “Fortaleza Sindical al Servicio de la Sociedad”. El escrito solicita que el encuentro con la mandataria capitalina ocurra “a la mayor brevedad posible”.

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“Esta situación requiere atención inmediata, toda vez que el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos necesarios representan riesgos para la seguridad de las personas usuarias y de las y los trabajadores, así como para la confiabilidad y calidad del servicio que diariamente se brinda a millones de personas”, expuso la organización sindical.