La legisladora de Morena en Nayarit anunció haber recibido el documento definitivo, pero su contenido no ha sido verificado de forma independiente ni el Departamento de Estado ha emitido pronunciamiento alguno sobre el caso

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La senadora con licencia Jazmín Bugarín Rodríguez informó este lunes 23 de noviembre, mediante un mensaje en su cuenta de X, que recibió el certificado de pérdida de nacionalidad de Estados Unidos, emitido por el Departamento de Estado de ese país. Según indicó, el documento fue aprobado el 30 de octubre.

La política nayarita, coordinadora de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en la entidad, describió el documento como definitivo e irrevocable. Hasta el momento, el certificado no ha sido difundido públicamente ni se ha reportado un pronunciamiento de las autoridades estadounidenses que lo confirme.

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Lo que dijo Bugarín en su mensaje

La política mexicana Jazmín Bugarín emite un mensaje en video donde muestra un documento oficial correspondiente a su certificado de pérdida de la nacionalidad estadounidense. De pie frente a la cámara en un espacio interior, Bugarín explica el trámite realizado y sostiene la carpeta con la documentación recibida.

El antecedente: doble nacionalidad y reforma

La situación de Bugarín cobró relevancia tras la aprobación de la reforma de nacionalidad única para quienes aspiran a cargos públicos, en el contexto de las elecciones de 2027. Bugarín nació en California y, de acuerdo con medios, tiene nacionalidad mexicana y estadounidense.

El 30 de septiembre, la legisladora difundió un comunicado en el que aseguró que había renunciado a la ciudadanía estadounidense años atrás y que ello estaba certificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde 2024. La Consejería Jurídica de Presidencia afirmó que la renuncia se realizó en 2018.

Sin embargo, reportes periodísticos señalaron que ese trámite ante la SRE certifica la nacionalidad mexicana y la renuncia a la sumisión a un Estado extranjero para efectos mexicanos, pero no cancela por sí mismo la ciudadanía estadounidense adquirida por nacimiento.

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La mandataria pidió revisar la Constitución de la entidad para verificar si la candidata de Morena podría o no contender en las elecciones

El 2 de octubre, Bugarín acudió al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar el procedimiento de renuncia. Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a la propia Bugarín aclarar su situación. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que la legisladora ya había solicitado la cancelación de su nacionalidad estadounidense.

Cómo funciona el trámite en Estados Unidos

Según el Departamento de Estado, en los casos de renuncia formal el procedimiento culmina con la aprobación de un Certificado de Pérdida de Nacionalidad. La pérdida de la ciudadanía no ocurre al presentar la solicitud, sino que depende de la revisión de esa dependencia.

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La embajada estadounidense en México describe la pérdida de la ciudadanía como un acto serio e irrevocable. El proceso requiere una cita presencial con un funcionario consular, una entrevista y, de ser necesario, la toma del juramento de renuncia.

La misma sede diplomática advierte que renunciar a la nacionalidad podría no modificar las obligaciones fiscales o de servicio militar en Estados Unidos. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, señaló que el procedimiento formal conlleva obligaciones fiscales que pueden subsistir según cada caso. Medios también reportaron que la tarifa para procesar el certificado es de 450 dólares.

Perfil y contexto político

Jasmine Bugarín renunció a EEUU en 2018 y explica razón de su doble nacionalidad: alianza de la 4T cierra filas con la aspirante. (Foto: redes sociales)

Jazmín Bugarín es senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Cursó la licenciatura en Derecho entre 2004 y 2011 y cuenta con diplomados en derechos humanos, seguridad pública, procuración de justicia y violencia de género, de acuerdo con Expansión.

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Morena la señaló como su coordinadora por Nayarit de cara a la elección de 2027, en la que se renovará la gubernatura del estado. Algunos medios la describen como candidata virtual o aspirante. Sobre la reforma, Bugarín sostuvo en octubre que no le aplica hasta 2028.

La legisladora informó entonces que daría seguimiento público al proceso. Esta nota se actualizará si se difunde el documento o si hay pronunciamientos oficiales.