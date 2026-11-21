La Ciudad de México tendrá este sábado 20 de noviembre una jornada con concentraciones sociales, rodadas y eventos masivos; sigue aquí las actualizaciones más importantes:
Últimas actualizaciones
Precaución vial: continúa cerrada la circulación de Calz. Manuel Villalongín, así como sus cruces con Río Pánuco y Río Neva, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
Alternativa vial: Av. Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Av. Insurgentes.
Precaución vial: reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito local entre 4ta cerrada de Acueducto y Av. de las Torres; sobre Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.