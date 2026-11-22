La LMP canceló la serie entre Algodoneros y Venados por balacera en Sinaloa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Liga Mexicana del Pacífico canceló la serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán luego de los hechos violentos registrados el viernes 20 de noviembre en el municipio sinaloense.

En un comunicado firmado por su presidente de la liga, Salvador Escobar, se informó que la medida se tomó con el objetivo de salvaguardar a los jugadores, aficionados, trabajadores de los estadios y representantes de medios de comunicación siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales.

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“La Liga Mexicana del Pacífico informa que se cancela la serie entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave. Esto incluye los juegos programados para este fin de semana”, detalló la organización beisbolera.

Esta decisión no se limitó al juego que fue interrumpido en las inmediaciones del estadio Kuroda Park, —casa de los Algodoneros de Guasave—. El organismo confirmó la cancelación de toda la serie entre ambas franquicias por el bien de los aficionados e integrantes de la LMP.

La Liga busca resguardar a jugadores, afición y personal (Liga Mexicana del Pacífico Banamex)

“Para que el béisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios”, sentenció el organismo. Además, la Liga Mexicana del Pacífico difundió un menaje de solidaridad con Guasave y sus habitantes, deseando fortaleza y tranquilidad ante los momentos de violencia que se vivieron anoche en la ciudad sinaloense.

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“Desde la Liga Mexicana del Pacífico, expresamos nuestra solidaridad con Guasave y su gente. Nos unimos con respeto y cariño, deseando fortaleza y tranquilidad para toda la comunidad en estos momentos difíciles”, señaló el circuito.

¿Qué pasará con los boletos adquiridos por la afición de Guasave para la serie vs Mazatlán?

Los boletos de la serie vs Venados se podrán canjear para otro juego de local (Algodoneros de Guasave)

Los aficionados con entradas para alguno de los juegos de la serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, podrán hacerlos válidos para asistir a un juego en condición de local de su elección durante la segunda vuelta de la temporada 2026.

El equipo de Algodoneros informó que la ubicación de los asientos podrá variar según la disponibilidad y la asignación de las localidades. Subrayar que el cambio de boletos no aplica para cortesías.

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Quienes hayan comprado sus entradas en taquilla deberán acudir a las ventanillas del estadio Kuroda Park para realizar el canje y obtener los tickets correspondientes al encuentro que elijan.

En el caso de las entradas adquiridas mediante la plataforma de Boletomóvil, los fanáticos tendrán que ingresar a la aplicación y efectuar el cambio para recibir nuevos códigos QR, que serán válidos para el partido de su selección.

El juego entre Algodoneros y Venados se detuvo en la tercera entrada

El el juego entre Venados y Algodoneros fue interrumpido ante los hechos de violencia registrados este 20 de noviembre de 2026. (RS)

Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán se enfrentarían en la serie programada del 20 al 22 de noviembre. No obstante, el tiroteo ocurrido durante la noche del viernes forzó la suspensión del partido durante la la parte alta de la tercera entrada y con marcador de 0-0.

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Cuando la novena de Algodoneros se encontraba en el diamante, comenzaron a escucharse detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de Guasave, en Sinaloa. El pitcher, Víctor Buelna, preparaba su lanzamiento ante el bateador Andrés Álvarez.

Jugaban vs Venados cuando sucedió el tiroteo en Guasave (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos, ampáyers y cuerpos técnicos abandonaron el terreno de juego para buscar resguardo, pero en las tribunas, decenas de aficionados se agacharon entre las butacas y otros corrieron hacia los pasillos y zonas interiores del estadio.

Familias con niños permanecieron protegidas dentro del recinto mientras el personal activaba los protocolos de seguridad. La transmisión del partido se detuvo y reportó que se trataba de una situación ajena a la actividad deportiva. Tras varios minutos de pánico e incertidumbre, el encuentro de Algodoneros y Venados se canceló de manera definitiva.

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El operativo federal provocó enfrentamientos en Guasave para detener a “Chapo Isidro”

Montan guardia tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El" Chapo Isidro". REUTERS/Paola Garcia

Los hechos sucedieron en medio de un operativo de fuerzas federales para detener a Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, identificado por las autoridades como jefe de una organización delictiva, vinculada a los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel del Pacífico.

Durante el despliegue de seguridad, elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército fueron agredidos con disparos y explosivos. La operación derivó en enfrentamientos armados, quema de vehículos y bloqueos en Guasave y otros municipios de Sinaloa.

Alias Serafín, El Chapo Isidro y José "N", de izquierda a derecha. Crédito: Defensa

La detención de Fausto Isidro N se concretó junto con la de Germán N, señalado como segundo al mando de la organización, y José N, identificado como operador financiero. El operativo provocó temor y toque de queda durante la noche del viernes en Guasave, Sinaloa. La suspensión de la serie dejó sin actividad a Algodoneros y Venados durante el fin de semana de la Liga Mexicana del Pacífico.

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