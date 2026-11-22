La venta de gasolina y diésel son el principal negocio de Pemex. Crédito: El Informador / Cuartoscuro

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Petróleos Mexicanos (Pemex) ha encontrado en la comercialización de gasolina y diésel su principal negocio, al registrar alrededor de 744 mil 166 millones de pesos, es decir, 54.6 por ciento de los ingresos totales consolidados de la empresa durante el acumulado de enero a septiembre de 2026, que ascienden a 1.26 billones de pesos.

De acuerdo con Alejandro Montufar, CEO de ProIntelligence, la comercialización de esos combustibles se ha convertido en una actividad estratégica para la operación de la empresa pública del Estado.

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“Su importancia financiera no depende únicamente del volumen comercializado, sino también de los márgenes obtenidos, los costos de refinación, las importaciones y la eficiencia operativa”, dijo el especialista.

Combustibles sostienen el flujo de ingresos de la petrolera

Mientras tanto, el especialista en energía Ramses Pech explicó que las cifras confirman que la producción, importación y comercialización de combustibles son parte de una serie de componentes estratégicos que sostienen el flujo de ingresos de Pemex y su presencia comercial en el mercado mexicano.

Los especialistas destacaron, además, el papel de la empresa pública del Estado y su producción de combustibles dentro de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo es contener los precios mediante el suministro de combustibles a costos competitivos y la optimización de la logística.

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“Esto implica mantener un equilibrio entre la estabilidad de los precios al consumidor y la rentabilidad de sus operaciones, particularmente en periodos de incrementos en los precios internacionales”, comentó Muntafar a EL CEO.

Pemex ya celebra contratos con empresas privadas, pero existen ciertas omisiones. Crédito: SNTIMP

4T propició el incremento de la presencia de Pemex en las gasolineras

Cabe señalar que tras la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, diversas marcas ingresaron al negocio de estaciones en México. Sin embargo, desde que Morena llegó al poder, algunas de esas empresas disminuyeron o incluso se retiraron del mercado nacional, lo que permitió un incremento en la presencia de Pemex.

Según cifras de PetroIntelligence, al cierre de octubre había en el país ocho mil 008 gasolineras con imagen comercial de Pemex. Otras seis mil 347 estaciones operaban bajo alguna de las 414 imágenes comerciales distintas a las de la empresa pública del Estado. Un total de 229 estaciones no cuenta con una imagen definida.

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En cuanto al combustible que se vende en las estaciones, Pemex también mantiene la delantera con nueve mil 212 gasolineras que comercializan su producto. Las que ofrecen combustibles de otras marcas suman cuatro mil 916. Otras 227 estaciones venden combustible genérico, sin marca definida.

Al norte del país, Petróleos Mexicanos sí encuentra competencia

Los datos revelan que la presencia de Pemex en el mercado gasolinero mantiene diferencias considerables entre las entidades del país.

Mientras que en los estados del sur, como Guerrero, las estaciones que comercializan combustibles de distintas marcas distintas a la paraestatal representan apenas el 5 por ciento del total, en entidades del norte y noroeste la competencia privada tiene una mayor penetración.

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Baja California presenta la menor presencia de Pemex entre los estados del país: 62 por ciento de sus gasolineras venden combustibles de otras marcas. Le siguen Sinaloa, con 61 por ciento, y Sonora, con 55 por ciento. Guerrero muestra el panorama opuesto, pues 95 por ciento de sus estaciones conservan a Pemex como marca de combustible.

El contraste revela que la competencia de las empresas privadas se concentra en el norte del país. Pemex, en cambio, mantiene una presencia dominante en el sur.

17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Gasolina es más costosa en Estados Unidos que en México

Analistas señalaron que la gasolina Magna cuesta en México hasta 29 por ciento más que en Estados Unidos. La diferencia se explica sobre todo por la mayor carga fiscal que enfrenta el combustible en territorio mexicano, pese a que el componente ligado al petróleo resulta más barato en el mercado nacional.

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Ramses Pech, experto en energía, difundió datos que muestran que la gasolina regular de 87 octanos tuvo en noviembre un precio promedio de 23.69 pesos por litro en nuestro país, frente a 18.36 pesos en Estados Unidos.

Los impuestos representan 44.2 por ciento del precio final de la gasolina regular en México, mientras que en la Unión Americana equivalen a 13.9 por ciento. Esta diferencia incide de forma directa en lo que pagan los consumidores de ambos países.

La brecha también se amplió respecto a octubre. Ese mes, el litro de gasolina regular promedió 23.71 pesos en México y 21.09 pesos en Estados Unidos, de acuerdo con cifras de PetroIntelligence. La diferencia entre ambos países fue entonces de 12.4 por ciento.

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No dejan de llamar la atención las cifras que brinda Pemex, en esta ocasión, se dio a conocer que la comercialización de gasolina y diésel es su principal negocio, pues representa más del 50 por ciento de sus ingresos.