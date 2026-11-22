Gabriela Echeverría aseguró que el exjugador la tocó sin consentimiento durante un encuentro partidista y solicita acompañamiento para llevar la denuncia pertinente. (Especial)

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La incursión de Carlos “Gullit” Peña en la política de León quedó bajo cuestionamientos después de una reunión de aspirantes de Morena.

Gabriela Echeverría, exregidora y participante en el proceso, acusó al exfutbolista de tocarla sin su consentimiento durante el encuentro.

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La aspirante morenista evalúa acudir ante el Ministerio Público tras formalizar su queja en los órganos internos del partido. (Facebook)

La aspirante morenista anunció que presentará una denuncia ante el órgano interno del partido y que buscará asesoría para decidir si también acude al Ministerio Público.

La reunión también dejó señalamientos sobre un posible estado de ebriedad de Peña, aunque ni la denunciante ni la dirigencia estatal de Morena lo han confirmado.

Gabriela Echeverría acusa a Carlos Peña de tocarla sin su consentimiento

La reunión convocó a personas registradas en el proceso para definir la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en el Estado. Ese procedimiento puede abrir el camino hacia la candidatura de Morena por la alcaldía en las elecciones de 2027.

Peña se registró como aspirante el 16 de octubre. Su llegada al proceso político llamó la atención por su vínculo con León, ciudad donde vivió la etapa más reconocida de su carrera como futbolista.

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Echeverría contó que el exmediocampista se sentó junto a ella durante el encuentro. Al comienzo habría existido una conversación cordial en la que incluso intercambiaron bromas: “Yo reí con él, yo fui amable”. El relato cambió cuando describió el episodio que derivó en la denuncia: “Hubo un momento en el que fui tocada por el Gullit”.

Asistentes al encuentro señalaron un presunto estado de ebriedad del exjugador, versión que carece de confirmación por parte del partido. (Instagram/ @antaresvazquezalatorre)

La aspirante afirmó que decidió levantarse para alejarse: “Mi reacción fue levantarme y moverme de lugar”. Esa fue, según explicó, su respuesta inmediata ante un hecho que dijo no estar dispuesta a tolerar.

La exregidora anunció que presentará una queja ante las instancias internas de Morena: “Yo no lo voy a permitir. Yo voy a poner mi denuncia primero en el órgano interno del movimiento”.

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Así, la denuncia anunciada por Gabriela Echeverría activará una revisión dentro del partido. La aspirante aún evalúa si el caso también llegará ante el Ministerio Público, mientras el partido ya expresó respaldo y acompañamiento.

Morena pidió esclarecer el caso con respeto, mientras el estado de ebriedad permanece sin confirmación

La presencia de Carlos Peña en la reunión también generó comentarios entre asistentes, quienes lo señalaron por un posible estado de ebriedad. Algunas versiones describieron dificultades para hablar y desplazarse, además de un arribo tardío al encuentro.

Gabriela evitó confirmar ese punto. Consultada sobre si había visto al exfutbolista bajo los efectos del alcohol, explicó que inicialmente no detectó nada y respondió: “No sé en qué estado estaba”.

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El “Gullit”, por su parte, rechazó el señalamiento después de la reunión. También sostuvo que no busca más que “lo mejor para su León”.

El Consejo Estatal de Morena descartó una expulsión directa y delegó la resolución del caso a las comisiones partidarias correspondientes. (Especial)

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Rudel Oliva Hernández, afirmó que no contaba con elementos para establecer si Peña estaba bajo los efectos del alcohol. También señaló que conoció el caso y que dará aviso a las instancias correspondientes.

El dirigente indicó que no puede determinar de manera individual una expulsión o una separación del proceso. Esa decisión dependerá de los órganos internos de Morena y de las acciones que formalice la aspirante.

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La precisión es relevante porque el señalamiento de Echeverría se centra en el presunto tocamiento sin consentimiento. Las versiones sobre alcohol involucrado corresponden a testimonios difundidos después de la reunión, no a un dato confirmado.

La incursión política del Gullit ocurre tras años de controversias públicas

Carlos Peña intenta abrir una etapa fuera del futbol en la ciudad donde alcanzó sus mayores logros. Con el Club León, consiguió el ascenso en 2012 y los títulos del Apertura 2013 y Clausura 2014. Después integró la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Brasil 2014.

En la carta presentada con su registro en Morena , el “Gullit” planteó problemas de agua, transporte, seguridad, pobreza y desigualdad en León .

También citó su vínculo con la ciudad y sus proyectos de formación deportiva como motivos para buscar un espacio político .

El exfutbolista promovió la Gullit Academy , una iniciativa orientada a niños y adolescentes. El proyecto buscaba desarrollar jugadores y contemplaba la posibilidad de formar un equipo para competir en categorías inferiores.

Su nombre también volvió a circular por videos difundidos a mediados de 2026, en los que apareció con bebidas alcohólicas.

El exmediocampista incursionó en la política local tras conseguir dos campeonatos de liga con el Club León y participar en el Mundial de Brasil 2014. (Jovani Pérez)

En este sentido, la acusación de Gaby Echeverría coloca el proceso interno de Morena en el Estado bajo una nueva capa de presión.

La definición sobre la participación de Carlos Peña dependerá de las instancias partidarias, mientras la aspirante decide si limita su acción a la denuncia interna o lleva el caso ante autoridades ministeriales.

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