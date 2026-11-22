El presidente del Senado Higinio Martínez calificó como "daño colateral" durante operativo en Sinaloa. Crédito: X/ @higinio_mtz

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Este sábado, el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez, habló sobre lo ocurrido durante el operativo que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, jefe del Cártel de Guasave, también conocido como el Cártel de los Beltrán Leyva.

Desde el punto de vista del senador de Morena, la muerte de militares en el operativo ejecutado en Guasave, Sinaloa, es parte de los daños colaterales del combate al crimen organizado por parte de las autoridades federales.

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Presidente del Senado considera que muerte de militares en Sinaloa fue un “daño colateral”

Martínez Miranda sostuvo que los integrantes del crimen organizado o quienes se dedican a delinquir deben enfrentar la justicia, algo que ha emprendido la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Son daños colaterales que debemos entenderlos, pero que en la lucha contra la delincuencia que lleva emprendiendo este gobierno, pues ojalá y no se vuelvan a dar, pero pueden darse.

“Pero es lo que tiene que seguir haciendo nuestro gobierno, es un compromiso el combate a la delincuencia y tiene que dar resultados; no éstos, sino los que finalmente se obtengan después de esta política, donde sujetos que han delinquido o que se supone que han delinquido, pues tengan que enfrentar a la justicia”, dijo el legislador morenista tras la clausura de la interparlamentaria México-Cuba.

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El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

Lamenta haya habido fallecidos de ambos bandos

También calificó como desafortunado que en el operativo celebrado la noche del 20 de noviembre hayan muerto personas en un bando como en otro, militares y presuntos delincuentes.

“Tengo que decirlo, en un enfrentamiento puede y hay riesgo de que haya este tipo de efectos, de daños.

“Si hay un enfrentamiento entre nuestras Fuerzas Armadas o nuestras Fuerzas de Seguridad con delincuentes, pues están preparados para ello”, agregó el senador del Estado de México.

Responsabiliza a los delincuentes por las bajas durante los enfrentamientos

Ante esta situación, el senador oficialista aclaró que el gobierno no quiere que haya bajas de ningún lado, pero cuando las hay es porque los grupos delincuenciales lo provocaron por enfrentar a la autoridad.

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“Es consecuencia de que la delincuencia no se va a entregar al primer llamado”, comentó.

También aprovechó su comparecencia ante medios de comunicación para adelantar que se espera que el próximo 10 de diciembre, el Senado cierre el periodo ordinario de sesiones.

Afirmó que ya son pocos los temas pendientes del periodo.

Los enfrentamientos se originaron en el municipio de Guasave y se extendieron. Crédito: Redes Sociales

“La agenda, yo entiendo que ya no es tan complicada hoy lo que tenemos, entonces, seguiremos sacando parte del rezago en iniciativas, en dictámenes, y esperamos y llegue alguna iniciativa para darle entrada, pero creo que estamos cumpliendo ya el trabajo legislativo en este primer periodo”, declaró.

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Estados Unidos emite alerta de seguridad tras captura de ‘El Chapo Isidro’

Hoy, las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad a través de su Consulado General en Hermosillo, después de las operaciones militares que derivaron en enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, la noche anterior en el estado de Sinaloa.

Además, el aviso se produjo luego de que se confirmó la detención del líder criminal, conocido como ‘El Chapo Isidro’.

Gobierno mexicano asegura que la situación está bajo control

El Consulado de Estados Unidos dirigió una alerta a sus ciudadanos en Sinaloa ante la posibilidad de nuevos hechos de violencia en distintas zonas del estado. La representación recordó que la entidad se mantiene en Nivel 4: No viajar, la advertencia más alta del Departamento de Estado, y recomendó confirmar los vuelos antes de cualquier traslado, ya que el servicio aéreo y de camiones podría registrar afectaciones.

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Dicho aviso pide llamar al 911 ante una emergencia, mantenerse atentos al entorno y evitar áreas con presencia o actividad policial. También sugiere reducir los desplazamientos que no sean necesarios, consultar medios locales y atender las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Alerta de seguridad emitida por EEUU tras la ola de violencia en Sinaloa. Crédito: Embajada de EEUU en México

Por su parte, las autoridades mexicanas sostuvieron que la situación se encuentra bajo control. El gobierno de Sinaloa informó la tarde de este 21 de noviembre que el retiro de vehículos incendiados en carreteras del centro y norte del estado registra un avance de 90 por ciento.

La administración estatal atribuye el resultado a la coordinación entre fuerzas de seguridad, el grupo interinstitucional y otras autoridades.

Hasta suena como un expresidente de México, en fin. El presidente del Senado, Higinio Martínez, calificó como “daño colateral” la muerte de militares durante el operativo que derivó en la captura de ‘El Chapo Isidro’, en Sinaloa.

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