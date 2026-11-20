Natasha de 25 años y tres hombnres murieron en dos accidentes viales en Yucatán este jueves y la mañana de este viernes Foto: Facebook

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Natasha y tres hombres murieron en dos percances viales ocurridos entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre en la carretera Mérida-Progreso y el Periférico de Mérida, respectivamente, en el estado de Yucatán. La joven estudiante universitaria falleció tras una carambola de seis vehículos en Xcanatún; los otros tres ocupantes de un Chevy blanco quedaron prensados luego de chocar contra un poste de alumbrado.

El primer accidente ocurrió la tarde del jueves en el kilómetro 12 de la carretera Mérida-Progreso, a la altura de Xcanatún. Una joven conducía un automóvil MG blanco cuando una camioneta Kia Seltos cayó sobre su unidad tras cruzar el camellón central.

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el choque comenzó cuando un Mazda MX-5 rojo invadió el carril por el que circulaba la camioneta. Después del golpe, la conductora de la Kia perdió el control, atravesó la división de la carretera y se proyectó hacia los carriles con dirección a Progreso.

La camioneta impactó el coche de Natasha y continuó su trayectoria hasta chocar con una Chevrolet Trailblazer. El Mazda volcó sobre la vía, mientras un Chevrolet Onix y un taxi Ford Fiesta también resultaron involucrados cuando sus conductores intentaron esquivar el percance.

Una cámara a bordo registró el trayecto en la carretera Mérida-Progreso momentos antes de un siniestro vial registrado a la altura de Xcanatún, Yucatán. En las imágenes se observa a un automóvil rebasar a otros vehículos a velocidad sobre la autopista. De acuerdo con los reportes del hecho, el percance posterior involucró cinco unidades y derivó en el fallecimiento de una mujer.

La camioneta Kia cayó sobre el automóvil de la estudiante

La joven murió en el lugar debido a las lesiones provocadas por la colisión. Su vehículo terminó contra un árbol a un costado de la cinta asfáltica, luego de que la Kia cayera sobre la parte superior del automóvil.

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Versiones de testigos indicaron que el Mazda circulaba a alta velocidad en dirección a Mérida y habría golpeado la parte trasera de la camioneta. También señalaron que el conductor del auto deportivo habría estado bajo los efectos de sustancias tóxicas, aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades.

La circulación quedó detenida mientras policías, bomberos, paramédicos y personal ministerial acudieron al sitio. Los socorristas atendieron a personas lesionadas y confirmaron el fallecimiento de la estudiante.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias para el levantamiento del cuerpo y los peritajes correspondientes. Elementos de la Guardia Nacional también tomaron conocimiento del accidente, mientras no se confirmó oficialmente la detención del conductor del Mazda.

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Tres trabajadores murieron en el Periférico de Mérida

La mañana del viernes, tres hombres murieron en otro accidente registrado alrededor de las 09:00 horas en el kilómetro 42 del Periférico de Mérida, cerca del entronque con la carretera Mérida-Celestún. Viajaban de norte a sur en un automóvil Chevrolet Chevy blanco con el rótulo “Gree” en uno de sus costados.

Los ocupantes eran especialistas en aires acondicionados y, al parecer, se dirigían a iniciar su jornada laboral. El conductor habría perdido el control al tomar una curva antes de llegar al entronque con la carretera Mérida-Celestún.

El auto salió de la vía y cayó en una hondonada del camellón central. Las huellas encontradas entre la maleza indicaron que el conductor habría intentado reincorporarse al camino, pero el vehículo terminó contra la base de un poste de alumbrado público.

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El hombre que conducía el Mazda a exceso de velocidad y que presuntamente provocó el choque fue detenido, es proveniente de Puebla y viviría actualmente en Mérida

La fuerza del choque deformó la carrocería y dejó atrapados a los tres ocupantes, quienes murieron en el lugar. Paramédicos confirmaron los decesos, mientras policías acordonaron la zona para permitir el trabajo de los equipos de rescate y de la Fiscalía.

El Periférico acumuló más de 30 muertes viales en 2026

Compañeros de trabajo identificaron a uno de los fallecidos como Eduardo B. Los otros dos hombres no pudieron ser identificados de inmediato, pues habían llegado a Mérida dos meses antes desde Tabasco.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias para rescatar los cuerpos y determinar las circunstancias del accidente. El caso se sumó a los percances mortales ocurridos en el Periférico de Mérida durante 2026.

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El conductor que habría proviocado el choque debido a que iba a exceso de velocidad salió ileso del choque, fue identificado como Ricardo Fotos: Facebook

Más de 30 personas habían muerto en accidentes viales en esa vía durante el año. René Flores Ayora, especialista en ingeniería vial, indicó que el Periférico cobraba anualmente entre 20 y 25 vidas, debido a que un vehículo fuera de control podía chocar contra postes, árboles, columnas de pasos elevados o barreras metálicas.

El miércoles 18 de noviembre, un motociclista identificado como Jesús murió luego de que una camioneta lo embistió en el cuerpo interior del Periférico, a la altura del kilómetro 23, frente al albergue Cotolengo, en el norte de Mérida.