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Vadhir Derbez habla sobre las denuncias por presunta violación que enfrentaría y sostiene que ha presentado pruebas para controvertir los señalamientos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor afirma que no ha sido notificado sobre un segundo asunto que habría llegado a la FGR y pide que los casos se resuelvan en tribunales.

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Durante el programa Por la mañana, Vadhir Derbez rechaza la acusación que se investiga en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El actor señala que su defensa ha entregado evidencias y cuestiona la difusión pública del caso antes de que exista una resolución judicial.

“Llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió”, afirma Derbez. “Yo he querido llevar esto ante la ley, como debe ser, en los juzgados”.

El actor sostiene que la cobertura mediática ha afectado su entorno personal y profesional. También afirma que no le gusta verse involucrado en escándalos y que su intención es responder ante las instancias legales.

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El actor Vadhir Derbez mira hacia la cámara en una sala iluminada con tonos morados durante una presentación con público. (Instagram: Vadhir Derbez)

Vadhir Derbez dice que recibió una petición de 350,000 dólares

Durante la entrevista, Derbez asegura que recibió mensajes en los que le solicitaban dinero para evitar que el caso se hiciera público. El señalamiento forma parte de su versión de los hechos y no se presentó durante la conversación documentación que permita corroborarlo de forma independiente.

“Me estaban pidiendo 350,000 dólares para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas”, declara el actor. “Al yo no dar este dinero, empezaron a hacer cosas chuecas”.

Derbez también afirma que la información de la carpeta de investigación llegó a medios de comunicación. “Alguien empezó a vender la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte”, dice.

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El actor sostiene que esa circunstancia lo llevó a hablar públicamente del expediente alrededor de abril. Añade que le preocupa que se difundan versiones sobre el caso sin que, desde su perspectiva, se tome en cuenta el material que su defensa ha presentado.

“Se me hace ridículo que cada quien haga sus historias y saque versiones de esto”, señala. “Es un caso muy delicado”.

Vadhir Derbez enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual. (IG: vadhird)

Su abogado sostiene que el amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión

El abogado Enrique González Casanova, quien representa a Vadhir Derbez, afirma durante la entrevista que el amparo concedido a su cliente no se limita a una suspensión. Según expone, la resolución judicial entró al análisis de los elementos que sustentaron la orden de aprehensión y la dejó sin efectos.

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“Vadhir tiene un amparo de fondo”, sostiene González Casanova. “La jueza de distrito declaró la orden de aprehensión nula y la dejó sin efectos”.

La Fiscalía CDMX informó previamente que la orden de aprehensión quedó sin efectos después del juicio de amparo. La dependencia también señaló que la carpeta de investigación por una denuncia de violación permanece abierta y que el actor puede ser citado a una audiencia inicial.

González Casanova afirma que la Fiscalía capitalina presentó un recurso contra la resolución y que el asunto está pendiente ante un tribunal colegiado. Esa impugnación forma parte del proceso judicial y no equivale a una determinación sobre el fondo de la denuncia.

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El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

El abogado cuestiona la integración del expediente y describe presuntas irregularidades en las diligencias. Esos señalamientos corresponden a la defensa de Derbez y deberán ser valorados por las autoridades judiciales y ministeriales competentes.

La defensa afirma que cuenta con videos y testimonios

González Casanova señala que su equipo entregó videos, peritajes y testimonios para controvertir la acusación. El abogado sostiene que los materiales corresponden a una grabación realizada en un inmueble donde, según su versión, había cámaras y varias personas presentes.

“Hay aproximadamente más de cincuenta cámaras dentro del inmueble”, afirma. También asegura que hay entre “50 y 60 testigos presenciales” relacionados con la producción referida por la defensa.

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El representante legal sostiene que el sitio descrito en la denuncia no corresponde con la distribución del inmueble. Agrega que el material fue aportado en el juicio de amparo y que existen resguardos de los videos.

Derbez retoma ese argumento y afirma que estuvo acompañado durante el proyecto al que hace referencia su defensa. “Siempre estoy rodeado de gente, de mi asistente”, dice. “Tenemos bastantes testigos que han declarado y que han estado con nosotros”.

El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

La existencia, alcance y valoración de los videos, peritajes y testimonios deberán determinarse dentro de los procedimientos legales. La presunción de inocencia se mantiene mientras no exista una sentencia firme.

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Vadhir Derbez dice no conocer el segundo caso reportado ante la FGR

Ciro Gómez Leyva consultó al actor sobre otro caso reportado públicamente, relacionado con una denuncia por presunta violación contra una menor de edad que estaría bajo competencia federal.

“De esto no sabemos”, responde Derbez. “No hemos sido notificados”.

El actor sostiene que le preocupa que surjan versiones y acusaciones en redes sociales o medios antes de que su defensa tenga conocimiento formal de los expedientes.

“Se está pintando una versión como si yo fuera un agresor sexual serial”, afirma. “No tengo la necesidad de salir a agredir a absolutamente nadie ni obligar a nadie a hacer nada”.

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González Casanova también declara que no cuenta con certeza procesal sobre la existencia de ese expediente. “No la conocemos”, dice sobre la denuncia mencionada durante la entrevista. “No estoy diciendo que no exista”.

Fuentes federales consultadas por Infobae México señalaron que hay información sobre una denuncia ante la FGR. De acuerdo con lo publicado por El Universal, el asunto habría sido turnado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra.

El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

“Que todo se esclarezca dentro del proceso correspondiente”, pide el actor

Derbez afirma que desea que el caso se resuelva en los juzgados y que pueda continuar con sus actividades profesionales. Señala que la exposición pública del asunto ha afectado a su familia y que busca aclarar su nombre por la vía legal.

“Mi vida en este momento está un poco frenada”, declara. “Me urge que esto se aclare”.

Al cierre de la entrevista, el actor pide a medios y comunicadores que informen con rigor. “No les pido que dejen de informar”, sostiene. “Que permitan que todos estos hechos se esclarezcan dentro del proceso correspondiente”.