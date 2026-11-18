La filosofía solarpunk promueve reparar y reutilizar objetos en lugar de desecharlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Latas, bocinas viejas o radios descompuestos pueden convertirse en macetas: eso es lo que propone el taller gratuito que el Centro Cultural Futurama ofrece cada martes de 17:00 a 20:00 horas en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La entrada es libre y no se requiere inscripción previa.

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La propuesta se enmarca en la filosofía solarpunk: un movimiento que combina creatividad, reciclaje y conciencia ambiental para imaginar formas distintas de relacionarse con los objetos y el entorno.

En el taller, los participantes aprenden a transformar aparatos rotos, botes o cualquier residuo sólido en macetas funcionales y decorativas.

No se requiere inscripción previa para asistir al taller. (Imagen ilustrativa Infobae)

El taller dura tres horas y no tiene costo

La actividad se realiza los martes de 17:00 a 20:00 horas en el Centro Cultural Futurama.

Los participantes pueden llevar algún aparato que les interese intervenir o transformar.

Quienes no cuenten con uno pueden apadrinar o colaborar en alguno de los proyectos pendientes del taller.

Los materiales varían según el proyecto elegido, pues se busca reciclar los componentes extraídos de aparatos ya intervenidos.

Además de dar una nueva función a los objetos, la propuesta busca construir una comunidad interesada en imaginar y construir un futuro más alentador y consciente, con la vida en el centro, de acuerdo con la información proporcionada por el recinto.

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El recinto depende de la Alcaldía Gustavo A. Madero y forma parte de su oferta cultural gratuita para vecinos de la zona norte de la ciudad.

Qué es el solarpunk y por qué tiene que ver con las macetas

El término “solarpunk” apareció en 2008 y combina dos palabras: “solar”, en referencia a las energías renovables y a una visión esperanzadora del futuro, y “punk”, por su espíritu contracultural.

El movimiento promueve un futuro donde la tecnología y la naturaleza conviven, y donde reparar, reutilizar y crear en comunidad reemplaza al consumo desechable.

Los talleres gratuitos de reciclaje creativo forman parte de la programación habitual de centros culturales de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de sus expresiones más accesibles es precisamente el reciclaje creativo: convertir una bocina vieja, un radio descompuesto o una lata en un pequeño jardín.

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Las macetas hechas con objetos reutilizados son, en ese sentido, una práctica concreta del movimiento, no solo una manualidad.

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

El Centro Cultural Futurama se ubica en Otavalo #7, esquina Avenida IPN, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07300.

La zona es accesible en metro: la estación más cercana es Deportivo 18 de Marzo, en la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Desde ahí, el recorrido a pie toma aproximadamente 10 minutos en dirección norte sobre Avenida IPN. También es posible llegar en Metrobús por la Línea 6, con parada en Lindavista.

Qué materiales se necesitan para hacer una maceta con objetos reciclados

Casi cualquier objeto que pueda contener tierra sirve como maceta: latas de conserva, botellas de plástico o vidrio, bocinas viejas, radios descompuestos, zapatos, tazas rotas o botes de cualquier tipo.

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Lo importante es que el contenedor tenga o pueda tener un orificio en la base para el drenaje del agua.

El sustrato es la mezcla de tierra y materiales orgánicos que proporciona nutrientes a las plantas; es el componente más importante al hacer una maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del objeto reutilizado, se necesita sustrato o tierra de calidad, una planta o semilla, y grava o piedritas pequeñas para facilitar el drenaje.

Con esos elementos básicos, cualquier objeto en desuso puede convertirse en un pequeño jardín.

Qué plantas van mejor en macetas recicladas de tamaño pequeño

Las suculentas y los cactus son la opción más práctica: no necesitan mucha agua, toleran bien los contenedores pequeños y se adaptan a distintos niveles de luz.

Las hierbas aromáticas como albahaca, menta, romero o cilantro también funcionan muy bien y tienen el beneficio extra de ser útiles en la cocina.

Los objetos de metal, vidrio y plástico duro son los más usados en macetas recicladas por su resistencia a la humedad y al peso de la tierra.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para macetas elaboradas con objetos más grandes, como bocinas o radios, es posible plantar helechos, petunia o incluso tomates cherry, siempre que el contenedor tenga suficiente profundidad y drenaje adecuado.

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Cómo cuidar una planta en una maceta hecha con objeto reciclado

El punto más importante es el drenaje: si el contenedor no tiene orificio en la base, el agua se acumula y pudre las raíces.

Para objetos de metal como latas o bocinas, basta con hacer uno o dos agujeros pequeños antes de plantar.

El riego depende de la planta elegida, pero en contenedores pequeños el sustrato se seca más rápido que en macetas convencionales.

La menta, el romero y la albahaca son hierbas aromáticas que crecen bien en espacios reducidos y pueden cosecharse directamente desde la maceta para uso en cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar la tierra con el dedo antes de regar —si está húmeda a dos centímetros de profundidad, aún no es necesario— evita tanto el exceso como la falta de agua.

Los objetos de metal se calientan más bajo el sol directo, lo que puede dañar las raíces. Para este tipo de contenedores, se recomienda colocarlos en luz indirecta o semi-sombra, especialmente en los meses más calurosos.

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Por qué cada vez más espacios culturales en la CDMX ofrecen talleres gratuitos de reciclaje

La oferta de talleres gratuitos ligados al reciclaje creativo creció en la Ciudad de México en los últimos años, impulsada principalmente por alcaldías y centros culturales que buscan acercar temas ambientales a vecinos de distintas edades.

Revisar las raíces cada seis meses permite detectar si la planta necesita trasplantarse a un contenedor más grande o si el sustrato debe renovarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades como la elaboración de composta, el upcycling textil o las macetas con objetos reutilizados se volvieron parte habitual de la programación de recintos culturales o comunitarios.

La lógica detrás es sencilla: combinar el acceso a la cultura con prácticas concretas que puedan replicarse en casa, sin costo y con materiales que cualquiera tiene a la mano.