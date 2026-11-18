Entre las personas detenidas se encuentra un hombre, dos mujeres y un menor. Crédito: Semar

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La cifra de detenidos en seguimiento a la captura de César Daniel de la Cruz Ortega, alias “El Topo”, subió a ocho este 18 de noviembre, luego de que elementos federales ubicaran a cuatro personas más en diligencias posteriores en Zapopan, Jalisco.

Entre los nuevos detenidos hubo dos mujeres, un hombre armado y un menor de edad, según informó la Secretaría de Marina (Semar) a través de su cuenta oficial en la red social X.

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De la Cruz Ortega es identificado como uno de los líderes de Los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señalado como responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario. El Registro Nacional de Detenciones lo ubicó como un hombre de 1.78 metros de altura, con tatuajes visibles en el cuello, clavículas y brazos, y reportó que para las 15:41 horas de este miércoles su estatus era “en traslado”.

El operativo contra “El Topo” dejó tres agresores abatidos y cuatro detenidos iniciales

La captura de De la Cruz Ortega se dio la mañana de este miércoles en un operativo encabezado por la Semar, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los hechos ocurrieron en los límites de las colonias Ciudad del Sol y Jardines del Sol, en el municipio de Zapopan.

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El Topo, líder del de Los Deltas detenido en Jalisco. Crédito: X - @OHarfuch

Durante la ejecución de las órdenes de cateo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego y repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos. Como resultado, tres presuntos integrantes de Los Deltas perdieron la vida, uno de ellos mientras recibía atención médica durante su traslado a un hospital. En ese primer operativo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas “El Topo”.

En seguimiento a esa captura, la Semar informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que personal naval ubicó y detuvo a un hombre armado y a dos mujeres más, además de asegurar a una persona menor de edad, con lo que la cifra total de arrestos vinculados con la célula ascendió a ocho.

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La dependencia únicamente compartió fotografías de los tres detenidos adultos, con los rostros cubiertos, sin precisar sus nombres con la “N” que suele utilizarse para resguardar su identidad por presunción de inocencia. Tampoco reveló imagen alguna del menor asegurado.

El gobernador Pablo Lemus confirmó dos órdenes de aprehensión previas contra “El Topo”

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la captura a través de su cuenta de X y señaló que “El Topo” era responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario. El mandatario precisó que el operativo fue coordinado por la Semar y la FGR, resultó en el abatimiento de tres presuntos delincuentes y fue posible a partir de órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por la responsabilidad del detenido en los hechos señalados.

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Publicaciones del gobernador de Jalisco tras la detención de "El Topo". Crédito: X - @PabloLemusN

Lemus agradeció el trabajo conjunto con el secretario Omar García Harfuch y “todo el gabinete de seguridad”, y afirmó que “El Topo” era un objetivo prioritario del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal.

En una publicación posterior, el gobernador añadió que el operativo sucedió en el municipio de Zapopan y que “la situación está completamente controlada sin ningún riesgo para la población”. Sostuvo que las autoridades estatales continuarán “trabajando en coordinación para brindar seguridad a las familias de Jalisco”.

En declaraciones posteriores a medios de comunicación, el mandatario estatal amplió el contexto del operativo y señaló que la coordinación con el gobierno federal comenzó “desde muy temprano” en la jornada de este miércoles. Reafirmó que el operativo fue liderado por la Marina, junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con el Gobierno del Estado de Jalisco en labores de apoyo.

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El gobernador Pablo Lemus afirmó a medios que "El Topo" era un objetivo prioritario desde el arranque de su sexenio. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Luis Cortes

Lemus explicó que De la Cruz Ortega tenía órdenes de aprehensión en Jalisco y era un objetivo prioritario desde que entró al gobierno. Precisó que la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones contra el detenido a partir de su sexenio y que existían dos órdenes de aprehensión que habían sido “obsequiadas” por jueces de Jalisco. “Gracias a esas investigaciones, gracias a esas órdenes de aprehensión, se pudo hacer también el operativo federal”, afirmó el gobernador.

Señaló que, en materia de seguridad, las instituciones estatales y federales están todas unidas trabajando y calificó los resultados como “muy, muy importantes, como las detenciones que ustedes han visto en las últimas semanas”, en el contexto de la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″.

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