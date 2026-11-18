El actor se comunicó con la periodista para frenar la transmisión de la charla grabada en Morelos, donde abordó las denuncias de sus vecinos por presuntos daños en su condominio. (Especial )

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El actor Ari Telch frena la difusión de su entrevista exclusiva con la conductora de espectáculos Pati Chapoy dentro del programa de televisión Ventaneando.

La decisión detiene el testimonio grabado en Cuernavaca sobre las acusaciones legales que enfrenta por conductas presuntamente violentas en su condominio.

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La charla cancelada acumula una duración de dos horas en video, el material incluye precisiones del actor sobre el litigio en Morelos, donde afirma que los denunciantes son tres personas y no un grupo de nueve habitantes, según transmitió el programa de espectáculos de TV Azteca.

Chapoy confirmó la cancelación durante la emisión en vivo de este 18 de noviembre. La titular del espacio televisivo explicó que el histrión se comunicó vía telefónica por la mañana para solicitar que el material no salga al aire.

Pati Chapoy retira el estreno de la entrevista por petición de Ari Telch

La periodista expuso ante la audiencia la postura del programa frente a la llamada del protagonista de “Mirada de mujer”. Chapoy detalló los acuerdos previos para visitar la residencia del actor en la capital de Morelos y abordar las controversias de los últimos días.

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“El día de ayer les comenté que tuve el enorme placer de ir a casa de Ari Telch a hacerle una entrevista que días antes, entre los dos llegamos al acuerdo de que tal día, tal hora, podía hacerle la entrevista, no nada más para promocionar su obra de teatro, sino hacer una entrevista un poco más amplia, sobre todo para dejar claro este asunto de disputa entre los vecinos”, relató Chapoy en Ventaneando.

La conductora explicó la modificación de postura que tomó Telch horas antes de iniciar la transmisión vespertina. El equipo de producción tenía programado emitir la conversación como la pieza principal de la jornada.

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La titular del programa confirmó en vivo que respetó la petición del actor y retiró la pieza exclusiva programada para la emisión. (Captura de pantalla )

“Todo iba bien hasta ayer que yo les comenté lo que les comenté, pero hoy en la mañana Ari Telch cambió de opinión y me pide que no se transmita la entrevista. Y por supuesto que no lo voy a hacer. Lamento mucho, yo se las había ofrecido, pero si Ari no quiere, pues no hay forma”, agregó la comunicadora.

Al finalizar su mensaje, Chapoy envió una despedida directa al histrión frente a las cámaras. “Muchísimas gracias, Ari, de nueva cuenta por habernos recibido y espero que de aquí en adelante logres la entrevista que tú quieres con la persona que tú desees”, concluyó la presentadora.

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La conductora explicó la modificación de postura que tomó Telch horas antes de iniciar la transmisión vespertina. (FB: Pati Chapoy Oficial )

La entrevista abordaba el litigio condominal y la desaparición de Jacobo Grinberg

En la emisión del 17 de noviembre, Chapoy adelantó los temas centrales registrados durante el encuentro. La conversación repasó la trayectoria artística de Telch, el desarrollo de su monólogo ‘D’Mente’ y la desaparición de su medio hermano Jacobo Grinberg, ocurrida el 8 de diciembre de 1994.

La periodista reveló que la pareja actual de Telch, originaria del estado de Veracruz, participó activamente frente a las cámaras. La mujer compartió detalles de su convivencia diaria con el actor en la privada de Cuernavaca.

“Ella dice que lo ama, que es inteligente, que es muy divertido y está muy contenta”, comentó Chapoy al referirse a la intervención de la mujer dentro de la charla grabada.

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La conversación repasó la trayectoria artística de Telch, el desarrollo de su monólogo ‘D’Mente’ y la desaparición de su medio hermano Jacobo Grinberg.

El tema central de la visita periodística se concentró en la versión del histrión frente a los señalamientos de los residentes de su privada. Telch atribuyó el origen de las confrontaciones a un desacuerdo comercial con un vecino específico.

“Este problemita se inicia cuando este licenciado Murillo , dice Ari que no es licenciado, le propone ser el productor de sus obras de teatro y Ari le dice que de ninguna forma porque ser productor de teatro tiene que ver con el profesionalismo, menos con un ‘quiero ser’ y que de ahí se desata todo lo que se está comentando”, afirmó Chapoy en Ventaneando.

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Telch atribuyó el origen de las confrontaciones a un desacuerdo comercial con un vecino específico. (Archivo)

La Fiscalía de Morelos mantiene abiertas denuncias por daños a propiedad privada

El conflicto condominal llegó a las instancias judiciales tras la denuncia formal presentada por el abogado Fernando Alonso Murillo Carrillo. Los residentes señalan al actor por conductas agresivas en las áreas comunes de la privada residencial.

Vecinos del condominio entregaron videos de cámaras de vigilancia a las autoridades ministeriales. En los registros audiovisuales aparece Telch realizando movimientos de boxeo en dirección a un árbol y discutiendo con habitantes en calzadas interiores.

El expediente judicial documenta daños patrimoniales tras el lanzamiento de un camastro de alberca desde una azotea hacia el garaje de una vivienda vecina. Los habitantes de la zona solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Morelos emitir medidas cautelares de protección.

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Telch reconoció públicamente haber arrojado el mueble hacia la cochera de su vecino. El histrión sostiene que Murillo retiró los siete camastros comunitarios bajo la acusación infundada de que él pretendía robárselos.

“Aventé un camastro a su garage, sí. Él escondió los camastros”, declaró Telch en un video difundido en sus redes sociales, donde calificó los señalamientos de sus vecinos como una estrategia deliberada de difamación.

En los registros audiovisuales aparece Telch realizando movimientos de boxeo en dirección a un árbol y discutiendo con habitantes en calzadas interiores. (Ari Telch)

El actor descarta crisis psiquiátrica y prepara contrademandas

El protagonista teatral rechazó que los incidentes recientes deriven de un descontrol emocional o de un episodio psicótico. Telch recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo II en el año 2002 y aborda abiertamente la salud mental en sus proyectos profesionales.

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Al concluir una función de su monólogo ‘D’Mente’, el actor tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes sobre las acusaciones difundidas en programas de espectáculos. Telch argumentó que su padecimiento psiquiátrico es utilizado para descalificarlo en una disputa entre particulares.

Tras cuestionar la difusión de videos y testimonios, Telch asegura que responderá por la vía legal al conflicto con residentes de su condominio en Cuernavaca. (FOTO: CUARTOSCURO)

“Todos podemos padecer una enfermedad mental”, dijo Telch al público al asegurar que no atraviesa ninguna crisis médica que ponga en riesgo a sus vecinos de Cuernavaca.

El histrión anunció que presentará demandas contra Murillo por daño moral y falsedad de declaraciones. Telch solicitó asesoría jurídica directa al gobierno estatal.

El actor sostiene que el pleito se restringe a tres personas inconformes con la administración de las áreas verdes y camastros.

Telch aseguró que mantiene una convivencia cordial con el resto de los habitantes del fraccionamiento morelense.