El senador del PAN Ricardo Anaya advirtió que Morena quiere un INE "mocho" sin presidencia. Crédito: PAN

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Este miércoles, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, criticó la postura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), respecto a la demora en la designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante reporteros, en la sede del Senado de la República, el legislador blanquiazul advirtió que el oficialismo tiene la intención de mantener un INE “mocho”.

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Ricardo Anaya crítica a Morena por pretender mantener un INE “mocho”

Para Anaya Cortés, la “cuarta transformación” no tiene la intención de reemplazar a Guadalupe Taddei con alguien competente y que cumpla con las exigencias de autonomía que la oposición lleva proponiendo desde que estalló el escándalo de presunta corrupción y conflicto de interés con proveedores que derivó en la renuncia de la sonorense y más de 60 funcionarios.

“Nosotros tenemos la impresión de que Morena tiene el plan de mantener al INE mocho, sin una presidencia con las características que nosotros estamos exigiendo, para poder manipular el proceso electoral con los consejeros que ellos mismos designaron”, advirtió el excandidato presidencial.

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No aceptarán “trampas” ni “embustes” de Morena

Desde el punto de vista del senador panista, su grupo parlamentario no aceptará “esa trampa y embuste de Morena de querer dejar a la presidenta interina durante el proceso electoral de 2027”.

Cabe señalar que tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del INE, la Cámara de Diputados no ha emitido aún la convocatoria para elegir a la sucesora de Taddei Zavala, por lo que la estructura del órgano electoral permanece con 10 consejerías en lugar de 11.

Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Morenistas no avanzan con la designación del reemplazo de Guadalupe Taddei

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta Ignacio Mier Velazco consideró que debe valorarse si San Lázaro termina por no emitir la convocatoria.

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No obstante, si esa situación se prolonga, según el senador morenista, el proceso “se deslegitima y afecta la credibilidad del sistema electoral”.

PRI cuestiona que el INE continúe con una presidencia interina hasta la jornada electoral de 2027

Mientras tanto, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que permanezca al frente del Consejo General la interina Blanca Yassahara Cruz García.

“Lo que quieren es dejar las cosas como están: tienen el control de las boletas, de las urnas, del proceso; en esa táctica dilatoria lo que quieren es que pase el tiempo y ratificar a quien de alguna manera está a modo de los intereses de Morena”, dijo el coordinador de los senadores del priistas.

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Exconsejeros urgen designar a presidenta del INE por consenso

En medio de la crisis de credibilidad que enfrenta el INE por los señalamientos de corrupción contra sus altos directivos, un grupo de exconsejeros electorales exigió a la Cámara de Diputados que acelere el nombramiento de la nueva consejera presidenta a través de un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas.

Entre los nombres que habrían generado mayor consenso para dejar el instituto está el de Jessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (YouTube)

En un pronunciamiento, exhortaron al Poder Legislativo a arrancar sin demora el procedimiento para nombrar a la próxima presidenta del INE. Pidieron apego estricto a la Constitución y privilegiar criterios de conocimiento, capacidad, competencia y confianza de todas las fuerzas políticas.

Proponen que se integre un nuevo Consejo General

Plantearon también la necesidad de construir acuerdos que permitan una nueva integración del Consejo General.

“El diálogo y el acuerdo son en estas circunstancias más importantes que nunca para recuperar la credibilidad de una institución tan seriamente vulnerada”, expresaron.

Consenso fortalecería legalidad y legitimidad de las próximas elecciones

Desde el punto de vista de los exconsejeros, la designación de una presidenta mediante consenso va contribuir a fortalecer la legalidad y legitimidad de las próximas elecciones.

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“Por el bien del proceso electoral en marcha, deseamos que prevalezca la responsabilidad política, la estricta legalidad y la disposición a un nombramiento de una presidenta de consenso”, comentaron.

¿Quiénes firmaron el pronunciamiento?

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, María Marván, Mauricio Merino, Arturo Sánchez, Marco Antonio Baños, Benito Nacif, Jaime Rivera y Claudia Zavala, entre otros exintegrantes de los órganos electorales.

Además, los exintegrantes de los consejos generales del INE y del extinto IFE advirtieron que las evidencias de presunta corrupción han mermado la confianza pública en la autoridad electoral.

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Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron una rueda de prensa para fijar su postura sobre la situación del organismo y su vínculo con los actores políticos en México. (Facebook / Cuartooscuro )

“La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del Instituto Nacional Electoral y sus socios ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser”, señalaron.

También advirtieron que la situación se agrava, porque el proceso electoral –bajo responsabilidad del Instituto– ya dio inicio, por lo que consideraron urgente recuperar la confianza en la institución.

“Por eso creemos que no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México, que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad”, dijeron.

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Varios analistas han advertido lo que Ricardo Anaya criticó, que Morena busca mantener al INE sin la nueva consejera presidenta, es decir, “mocho”, con las 10 consejerías organizando las elecciones de 2027. Ya veremos qué pasa en las próximas semanas.