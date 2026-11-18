El actor informó que recibió el alta luego de enfrentar una infección respiratoria vinculada con la reactivación de un microorganismo alojado en sus pulmones desde hace tiempo. (Foto: YouTube/María Visión)

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A semanas de cumplir seis años de su doble trasplante de pulmón, Toño Mauri volvió a enfrentar una complicación respiratoria que lo llevó al hospital.

El actor permaneció seis días internado por neumonía, un cuadro que vinculó con la reactivación de un microorganismo que permanece en sus pulmones desde hace tiempo.

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Toño Mauri recibió el alta médica tras permanecer seis días internado por un cuadro de neumonía. (Instagram/ @antonio.mauri)

El intérprete recibió el alta y aseguró que está estable, aunque el regreso a una habitación de hospital removió los recuerdos de la crisis que vivió tras enfermar de COVID-19 en 2020.

Desde entonces, su salud ha exigido controles constantes, medicamentos inmunosupresores y una atención inmediata ante cualquier infección respiratoria.

La neumonía lo llevó otra vez a una habitación de hospital

Para Mauri, la reciente internación no fue sólo un nuevo tratamiento médico. Volver a recibir sueros y antibióticos lo enfrentó a la angustia que arrastra desde los meses en que permaneció grave, esperó un donante y finalmente recibió dos pulmones.

El actor explicó en entrevistas recientes que la neumonía fue detectada a tiempo, pero admitió que el proceso resultó difícil por sus antecedentes: “Estuve seis días, una semana completa; para mí, cada que entro al hospital es una odisea porque me empiezan a venir los recuerdos de todo lo que ha pasado”.

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El actor contó en diferentes espacios que el regreso al hospital removió los recuerdos de la crisis de salud que enfrentó en 2020. (Instagram)

Antonio relató que su reacción comienza desde los primeros procedimientos: “Desde que me ponen el suero, los antibióticos, yo empiezo a reaccionar de otra manera”, dijo al explicar que su cuerpo asocia esos tratamientos con el periodo más delicado de su enfermedad.

El alta médica le permitió a Toño Mauri volver con su familia, pero la experiencia confirmó que su recuperación exige una vigilancia minuciosa.

Al referirse al cuidado que debe mantener después de la operación que recibió en 2020, explicó: “Lo detectamos a tiempo, pero sí llegué ya con neumonía; es muy peligrosa para nosotros; cualquier cosa que nos pueda pasar es más fuerte para las personas que tenemos un trasplante”.

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El microorganismo que detectaron en sus pulmones en 2024 anticipó sus nuevos cuidados respiratorios

La neumonía reciente se suma a una serie de tratamientos que Toño Mauri ha enfrentado desde su trasplante. En febrero de 2024, contó que los estudios médicos detectaron una bacteria en sus pulmones, a la que identificó como Mycobacterium abscessus.

En ese momento, el actor planteó que pudo haber adquirido el microorganismo por consumir agua o hielos contaminados. También explicó que los antibióticos requerían seguimiento, ya que la bacteria podía resistir algunos tratamientos y obligar a los doctores a ajustar la medicación.

Una complicación posterior a una cirugía de hernia hiatal provocó que los especialistas hallaran un hongo en sus pulmones en 2025. (Especial)

Mauri describió un proceso prolongado y complejo: “A mí hace dos años y medio fue cuando me la detectaron por primera vez. Fue un tratamiento muy largo, de un año, y de alguna manera se erradica, pero no se muere”.

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Aunque en distintos momentos habló de mejorías y del regreso a sus actividades, también dejó claro que el antecedente no desapareció por completo: “La bacteria se queda ahí dormida y después puede volver a despertar; fue el caso de ahorita”.

El hongo pulmonar que llevó a Toño Mauri a una recaída en 2025

La hospitalización de noviembre de 2026 no fue el único episodio pulmonar que enfrentó después del trasplante. En 2025, Toño volvió al hospital tras una cirugía de hernia hiatal, cuando comenzó a presentar tos con sangre y los médicos detectaron neumonía.

En ese momento, el actor explicó que los estudios hallaron un hongo alojado en sus pulmones: “De repente una mañana empecé a toser con sangre y eso me alarmó muchísimo; para cuando llegué al hospital ya tenía neumonía”.

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Mauri señaló que debe tomar inmunosupresores a diario para evitar el rechazo de los pulmones trasplantados: “Eso te hace más propenso a captar cualquier tipo de enfermedad; la que para alguien es normal, para nosotros quintuplica”.

El actor cumple seis años de su doble trasplante pulmonar este 15 de diciembre. Mientras tanto, vive enfocado en el agradecimiento a su familia y su donador. (Crédito: IG)

De esta manera, el próximo 15 de diciembre, Toño Mauri cumplirá seis años de aquel doble trasplante de pulmón que le dio una nueva oportunidad.

La neumonía lo obligó a detenerse otra vez, pero el actor volvió a concentrar sus energías en su familia y los planes que lo esperan fuera del hospital: “Acaba de nacer mi tercer nieto y ahora viene mi cuarto nieto. ¿Qué más puedo pedir? De salud, en general, estamos bien”, expresó después de recibir el alta.

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