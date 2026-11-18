El coordinador morenista afirmó que buscarán una designación respaldada por consenso y unanimidad. (@Isa_Uribe)

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La Cámara de Diputados continúa sin alcanzar un consenso para emitir la convocatoria y designar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El legislador admitió que las negociaciones con las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no han permitido llegar a un acuerdo sobre el procedimiento ni sobre los perfiles que podrían encabezar el organismo electoral.

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Aunque Morena y sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobar la convocatoria por su cuenta, Monreal explicó que buscan construir un entendimiento con la oposición para evitar que la próxima designación sea cuestionada desde su origen.

Monreal reconoce diferencias con PAN y PRI para renovar el INE

El coordinador morenista señaló que las conversaciones entre los grupos parlamentarios continúan, pero todavía no existen coincidencias que permitan avanzar en el nombramiento.

Ricardo Monreal confirmó que aún no existen acuerdos con el PAN y el PRI para renovar la presidencia del INE.| INE

Explicó que la intención es alcanzar un acuerdo amplio, tanto para establecer las reglas de selección como para definir a la persona que ocupará la presidencia del instituto.

Monreal consideró que la situación que atraviesa el INE después de la gestión de Guadalupe Taddei hace necesario que la nueva titular llegue con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

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En ese sentido, sostuvo que si no existe consenso desde la publicación de la convocatoria, el procedimiento podría comenzar con cuestionamientos sobre su legitimidad.

Blanca Yassahara Cruz continúa al frente del organismo electoral

Ante la falta de una nueva designación, Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional del INE.

Ricardo Monreal reconoció que Morena y la oposición no han alcanzado acuerdos para renovar la presidencia del INE. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

Monreal defendió su desempeño y aseguró que la operación del instituto no está en riesgo bajo su conducción. También destacó que actualmente observa una mayor participación colegiada en la toma de decisiones.

El legislador consideró que Cruz ha mantenido una conducción cuidadosa y prudente del organismo, por lo que descartó que la ausencia de una presidencia definitiva represente, por ahora, un problema para su funcionamiento.

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Entre los principales puntos de la discusión sobre la renovación del INE destacan:

Falta de consenso: Morena , PAN y PRI todavía no coinciden en las reglas para emitir la convocatoria.

Designación pendiente: tampoco existe un acuerdo sobre quién podría ocupar la presidencia del instituto.

Mayoría legislativa: Morena y sus aliados tienen los votos para aprobar la convocatoria sin la oposición, pero buscan un acuerdo amplio.

Presidencia provisional: Blanca Yassahara Cruz García continúa al frente del organismo electoral.

Elecciones de 2027: la renovación ocurre mientras se aproxima el proceso electoral intermedio.

Coparmex pide transparencia en la designación de la nueva presidenta

A la discusión se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que solicitó a la Cámara de Diputados garantizar un procedimiento abierto, transparente e independiente de intereses partidistas.

Coparmex pidió a la Cámara de Diputados garantizar un proceso transparente e independiente para elegir a la nueva presidenta del INE.

Su presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, envió comunicaciones a los coordinadores de los grupos parlamentarios y al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, para plantear que la selección se base en méritos profesionales y criterios técnicos.

Entre sus propuestas se encuentran integrar un Comité Técnico de Evaluación independiente, transparentar los expedientes de los aspirantes y establecer criterios públicos para valorar sus perfiles.

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La organización, que cuenta con 71 centros empresariales, también pidió fortalecer los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas del INE, así como garantizar los recursos necesarios para organizar las elecciones de 2027.

En materia presupuestal, expresó preocupación por la reducción de 6 mil millones de pesos al gasto operativo del organismo electoral.

Expresidentes del IFE y del INE también exigen consenso

Por su parte, los expresidentes electorales José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, junto con alrededor de 20 exconsejeros, llamaron a acelerar la renovación de la presidencia del instituto.

Lorenzo Córdova pidió que la renovación del INE se concrete mediante acuerdos entre todas las fuerzas políticas. (Cuartoscuro)

Los exfuncionarios consideraron que la recuperación de la confianza ciudadana requiere una designación respaldada por todas las fuerzas políticas y una recomposición de los equilibrios dentro del Consejo General.

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También advirtieron que prolongar indefinidamente la presidencia provisional podría extender la crisis institucional que enfrenta el organismo.

Los exconsejeros señalaron que la nueva titular debe contar con experiencia, capacidad de conducción y respaldo de las distintas fuerzas políticas, particularmente ante la cercanía de los comicios de 2027.

Ricardo Anaya acusa a Morena de retrasar la convocatoria

En medio de la falta de acuerdos, el senador panista Ricardo Anaya acusó a Morena de retrasar deliberadamente la emisión de la convocatoria para renovar la presidencia del INE.

Ricardo Anaya acusó a Morena de retrasar intencionalmente la convocatoria para renovar la presidencia del INE. Crédito: X/ @AccionNacional

El legislador sostuvo que el partido gobernante estaría demorando el procedimiento para que el organismo llegue debilitado a las elecciones de 2027 y cuestionó la falta de avances en la definición de su nueva titular.

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Anaya pidió que la próxima presidenta sea elegida por unanimidad y cuente con una trayectoria honorable para ofrecer certeza al proceso electoral.

De esta manera, la renovación del INE continúa pendiente en la Cámara de Diputados, donde Morena y la oposición mantienen diferencias sobre el mecanismo de selección y el perfil de quien encabezará el organismo durante los próximos comicios.