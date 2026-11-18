Golpe a "Los Mayos" en Tijuana: confiscan casi 500 kilos de droga, un auto blindado y una casa a la organización. Defensa

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El Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden técnica de investigación en un domicilio de Tijuana, Baja California, donde se aseguraron cerca de 500 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, un inmueble y un vehículo blindado.

Los bienes asegurados pertenecerían a “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa. El operativo se realizó el 17 de noviembre de 2026 en un domicilio ubicado en la colonia Vista de Palmillas III.

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Detalles del operativo en Tijuana

La acción se desarrolló mediante el cumplimiento de una orden técnica de investigación, un mecanismo legal que permite a las fuerzas armadas, en coordinación con las autoridades ministeriales, ingresar a un domicilio señalado como punto de operación de un grupo delictivo.

El inmueble intervenido se localiza en la colonia Vista de Palmillas III, en la Ciudad de Tijuana, Baja California. En el lugar, elementos del Ejército Mexicano y personal de la FGR localizaron la droga, además del inmueble mismo y un vehículo blindado.

El vehículo blindado forma parte del conjunto de bienes materiales que, de acuerdo con el reporte, eran utilizados por la organización delictiva para sus operaciones logísticas en la región fronteriza.

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El señalamiento sobre “Los Mayos”

Los bienes y la droga asegurados fueron atribuidos a la facción conocida como “Los Mayos”, identificada como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa. Esta agrupación ha sido históricamente vinculada con actividades de tráfico de estupefacientes en el noroeste del país, particularmente en la franja fronteriza con Estados Unidos.

Golpe a "Los Mayos" en Tijuana: confiscan casi 500 kilos de droga, un auto blindado y una casa a la organización. Defensa

La ubicación del operativo, en Tijuana, corresponde a una zona de relevancia para las rutas de distribución de droga hacia el vecino país, lo que explica el interés de las autoridades en el domicilio intervenido.

Impacto económico del aseguramiento

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 134.6 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que, con este tipo de acciones, se busca debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones delictivas que operan en la región. De acuerdo con el reporte oficial, cada aseguramiento de droga antes de su distribución evita que la sustancia llegue a las calles para su consumo o venta.

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El reporte no detalla un desglose específico de la cifra por cada bien asegurado, sino que la presenta como el monto total correspondiente al conjunto de la droga, el inmueble y el vehículo blindado decomisados.

Seguimiento ante la Fiscalía General de la República

Tras el aseguramiento, la droga, el inmueble y el vehículo blindado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Tijuana, Baja California.

La FGR continuará con las investigaciones correspondientes, así como con las acciones periciales necesarias para determinar con precisión la naturaleza de la sustancia asegurada y su vínculo con la organización delictiva señalada.

El proceso ministerial en curso incluye el análisis técnico de la droga para confirmar que se trata efectivamente de metanfetamina, además de las diligencias necesarias para establecer la cadena de custodia de los bienes materiales asegurados, de cara a las acciones legales subsecuentes.

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Quiénes son “Los Mayos”

“Los Mayos”, también conocidos como “La Mayiza” o “Los del Sombrero”, son una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. La estructura fue fundada y liderada durante décadas por Ismael “El Mayo” Zambada, quien se declaró culpable de narcotráfico ante las autoridades estadounidenses tras ser entregado a Estados Unidos en 2024.

Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco", fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el nuevo líder de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa (OFAC/Departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Tras su detención, el control de la organización pasó a manos de su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el líder actual del grupo. De acuerdo con el gobierno estadounidense, Zambada Sicairos dirige actividades de tráfico de drogas, homicidios, extorsiones, corrupción y secuestros.

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Desde septiembre de 2024, la organización sostiene una disputa armada contra Los Chapitos, facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrentamiento que ya acumula más de 4 mil homicidios en Sinaloa.

Golpes recientes contra la organización

En lo que va de 2026, “Los Mayos” han sufrido múltiples golpes económicos por parte de las autoridades mexicanas. El más reciente se registró este mismo 17 de noviembre, cuando la Secretaría de Marina (Semar) localizó un narcolaboratorio de metanfetamina en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, con una afectación económica estimada en mil 400 millones de pesos.

Esta cifra corresponde a la suma de dos acciones simultáneas: la realizada contra “Los Mayos” en Sinaloa y otra contra La Nueva Familia Michoacana en el municipio de Tiquicheo, Michoacán. La Marina calculó el golpe conjunto en mil 419 millones 256 mil pesos.

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En las imágenes se observa a elementos con trajes de protección y mascarillas manipulando recipientes, además del hallazgo de tambos plásticos, bidones, cilindros de gas, mangueras, reactores artesanales y diversos precursores químicos empleados para la producción de sustancias ilícitas. Video: Marina

Un mes antes, en octubre, elementos navales desmantelaron dos narcolaboratorios de metanfetamina en el municipio de Topia, Durango, con una afectación total de 548 millones 305 mil pesos.

En mayo, la Semar había destruido otros tres narcolaboratorios vinculados al grupo en Sinaloa, en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, con una pérdida estimada en más de 923 millones de pesos.

A estos golpes económicos se suma una acción contra la estructura humana de la organización: el 11 de noviembre, fuerzas federales detuvieron a 14 personas vinculadas a “Los Mayos” en Benemérito de las Américas, Chiapas, entre ellas dos señalados como líderes regionales, identificados como Luis Carlos “G” y Omar “L”.

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