El segundo equipo de bombeo de Las Pintas permitirá aumentar la presión del agua en colonias del AMG. (Pablo Lemus)

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la puesta en marcha del segundo equipo de bombeo del sistema de Las Pintas, con el que se incorporan otros 680 litros por segundo a la red de abastecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La medida busca recuperar gradualmente el suministro en las colonias afectadas por los tandeos y la baja presión.

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A través de sus redes sociales, el mandatario informó que este nuevo equipo se suma al primero, que comenzó a operar ocho días antes.

Explicó que, con ambos sistemas en funcionamiento, el flujo de agua empieza a normalizarse y los hogares de distintas zonas de la metrópoli comenzarán a notar una mejoría durante los próximos días.

Lemus señaló que el objetivo es recuperar la capacidad de distribución que se perdió tras el cierre del antiguo sistema que conducía agua hacia Las Pintas.

El Gobierno de Jalisco prevé reducir los tandeos de agua durante diciembre. Foto: (iStock)

Segundo bombeo recupera mil 360 litros de agua por segundo

Durante una explicación sobre los trabajos, el gobernador detalló que la suspensión del sistema anterior representó una pérdida aproximada de 2 mil 500 litros por segundo, equivalente a cerca de 30 por ciento del volumen de agua disponible para distribuir en la ciudad.

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Para compensar esa reducción, el Gobierno de Jalisco realizó labores de limpieza en el canal de Las Pintas y en el canal de llamada del sistema de bombeo. También efectuó pruebas de laboratorio para verificar las condiciones del agua antes de reincorporarla a la red.

El primer equipo permitió recuperar 680 litros por segundo, mientras que el segundo, encendido el martes 17 de noviembre, aporta una cantidad adicional equivalente.

Pablo Lemus informó sobre la puesta en marcha del segundo equipo de bombeo. @PabloLemusN

De esta manera, los dos sistemas representan una recuperación de mil 360 litros por segundo.

El mandatario explicó que la reincorporación del agua se realizó después de comprobar su calidad, debido a que el propósito no era aumentar el volumen distribuido sin garantizar condiciones adecuadas.

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¿Cuándo mejorará el suministro de agua en Guadalajara?

De acuerdo con Lemus, algunas colonias comenzaron a recibir mayor presión desde el fin de semana, mientras que otras registraron avances durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre.

El gobernador adelantó que la recuperación continuará de manera gradual y que el siguiente paso será poner en funcionamiento un tercer equipo de bombeo durante los primeros días de diciembre.

El suministro de agua en Guadalajara comenzará a mejorar durante los próximos días con la recuperación del bombeo. EFE/Francisco Guasco

Entre los avances y acciones anunciados destacan:

Primer sistema de bombeo: recuperó 680 litros por segundo y comenzó a operar ocho días antes del segundo equipo.

Segundo sistema: entró en funcionamiento el 17 de noviembre y aporta otros 680 litros por segundo .

Tercer sistema: se prevé encenderlo entre el 2 y 3 de diciembre , con otros 680 litros por segundo .

Planta Potabilizadora número 4: su recuperación aportaría 300 litros por segundo adicionales.

Meta de recuperación: alcanzar alrededor de 2 mil 100 litros por segundo mediante los tres equipos de bombeo.

Con estos trabajos, el Gobierno estatal prevé reducir los tandeos durante diciembre, principalmente en las zonas que se encuentran más alejadas o en puntos elevados de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Estas colonias comenzarán a notar la recuperación del agua

Entre las zonas donde se espera una mejoría en el suministro, Lemus mencionó Guadalupe y Ciudad Granja, en Zapopan; La Perla y Miravalle, en Guadalajara, así como San Pedro y San Pedrito, en Tlaquepaque.

Pablo Lemus señaló que la construcción del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es una de las obras prioritarias para garantizar el abasto de agua en la entidad.

El mandatario también informó que invitó a aproximadamente 50 vecinos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá a conocer los trabajos en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

La visita tuvo como propósito mostrar los avances en el tratamiento del agua y atender las inquietudes de habitantes que habían reportado problemas relacionados con el olor y la coloración del líquido.

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Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, explicó que los trabajos en la planta continúan las 24 horas. Detalló que ya están construidos los muros de cuatro tanques clarificadores, cada uno con capacidad de 500 litros por segundo.

Una vez concluidas las intervenciones, la planta tendrá capacidad para suministrar 2 mil litros por segundo. Su conclusión está prevista para abril de 2027, cuando comenzarían las pruebas operativas.

Lemus aclara que la crisis del agua todavía no termina

Aunque el Gobierno de Jalisco espera que la recuperación del bombeo permita disminuir las restricciones en el suministro, el gobernador advirtió que estas acciones no representan el fin de la crisis hídrica en Guadalajara.

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Aunque mejora la presión del agua, Jalisco mantiene trabajos pendientes para garantizar el suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los trabajos pendientes mencionó la limpieza y el dragado de la presa Las Pintas, que registra aproximadamente 60 por ciento de avance, mientras que la limpieza del canal de llamada ya concluyó.

También están previstas obras de infraestructura hidráulica, como la conclusión de sistemas de colectores para conducir aguas residuales hacia la planta de tratamiento de El Ahogado, así como un bypass de La Calera hacia la Planta Potabilizadora número 1.

El mandatario sostuvo que las mejoras actuales corresponden a inversiones del Gobierno estatal, mientras que los proyectos federales tendrán resultados en un plazo mayor, debido a los procesos de contratación y construcción.

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“No quiere decir que la crisis de agua ha terminado. Lo que queremos decir es que vamos en ruta para solucionar el problema del agua, pero queda todavía mucho trabajo por hacer”, expresó.

Por ahora, la expectativa de las autoridades es que el encendido del tercer sistema de bombeo, previsto para diciembre, permita recuperar una mayor cantidad de agua y reducir los tandeos en las colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.