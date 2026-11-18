La conductora dedicó un mensaje de respaldo al histrión por su cumpleaños 40 y destacó su crecimiento personal a semanas de concluir su condena penal en Florida. (Redes Sociales)

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El actor Pablo Lyle cumple 40 años este 18 de noviembre de 2026 dentro de una prisión en Florida, a pocas semanas de concluir su condena penal por homicidio involuntario.

El Departamento de Correccionales de Florida tiene registrada la fecha de liberación del recluso para este 29 de diciembre de 2026. La fecha original marcaba septiembre de 2027, pero el cómputo final disminuyó por buena conducta y por el tiempo previo bajo arresto.

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Al cruzar la salida de la correccional, Lyle sumará 1,547 días privado de la libertad. Esta cifra contempla el tiempo transcurrido en el centro penitenciario y los meses en que permaneció con brazalete electrónico en territorio estadounidense.

Andrea Legarreta afirma que el actor vive una transformación interna

Durante la transmisión matutina del matutino “Hoy”, Andrea Legarreta dedicó un espacio para recordar el cumpleaños del intérprete sinaloense y aseguró que mantiene contacto directo con él. La presentadora remarcó el proceso personal que atravesó el histrión tras las rejas.

“Hoy cumple 40 Pablo, feliz cumpleaños. Le mandamos mucha, mucha luz, soplaremos una velita para él. Ya está muy próximo a salir, ya cumpliendo su condena”, expresó la conductora al aire frente a las cámaras.

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La presentadora enfatizó la cercanía que conserva con Lyle y describió el estado de ánimo en el que se encuentra durante este tramo final de reclusión: “Como dicen, sufrimiento es crecimiento, y créanme, he estado cerca de él y en verdad está bien”.

“Está en crecimiento, en agradecimiento, espiritualmente está enorme. Me urge que lo vean. Feliz cumpleaños, el último allá adentro, va a salir muy joven”, agregó Legarreta al señalar que este festejo cierra su etapa de encierro.

La conductora y el equipo de la emisión matutina destacaron la trayectoria del sinaloense y anticiparon su regreso a la actuación una vez que concluya su proceso judicial en Estados Unidos. (Redes Sociales )

Raúl Araiza y Galilea Montijo proyectan el porvenir profesional del histrión

El conductor Raúl Araiza tomó la palabra durante la emisión para reflexionar sobre la edad del actor y las probabilidades de que retome su carrera en la televisión mexicana una vez superado el proceso judicial.

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“Va a salir a los 40 años, donde va a tener toda la carrera por delante para hacer lo que él quiera, como quiera. Ya era un estupendo actor, pero imagínate con esa madurez, lo que vivió, lo que creció”, señaló Araiza.

Galilea Montijo respaldó las declaraciones de sus compañeros de foro y puntualizó que la experiencia dentro de prisión modificó de raíz las prioridades del protagonista de telenovelas.

Raúl Araiza y Galilea Montijo se sumaron a las muestras de apoyo en el programa, donde señalaron que la experiencia aportó madurez personal al actor. (Especial )

La sentencia penal de Lyle termina nueve meses antes de lo programado

El caso judicial inició el 31 de marzo de 2019 en Miami. Ese día, el vehículo donde viajaba el actor tuvo un altercado de tránsito con el automóvil conducido por Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

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Lyle bajó del vehículo y propinó un golpe al hombre cubano, quien cayó sobre el asfalto. Cuatro días después del incidente, la víctima murió en el hospital Jackson Memorial a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Tras el fallecimiento, la defensa legal del actor intentó apelar sin éxito a la ley de defensa propia de Florida. El proceso se prolongó más de tres años debido a suspensiones y a la pandemia, etapa en la que el actor permaneció bajo arresto domiciliario con fianza y grillete electrónico en Miami.

En octubre de 2022, un jurado declaró al actor culpable de homicidio involuntario. La jueza Marisa Tinkler Mendez dictó la sentencia definitiva en febrero de 2023: cinco años de prisión estatal y ocho años de libertad condicional.

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La normativa penitenciaria de Florida permite reducciones de hasta 15% de la pena a los reclusos que mantienen una conducta intachable y participan en actividades carcelarias. Dicha disposición legal adelantó la salida de septiembre de 2027 a diciembre de 2026.

En febrero de 2023, la jueza Marisa Tinkler Mendez le impuso una pena de cinco años de prisión por homicidio involuntario tras los hechos ocurridos en 2019. (Foto: Telemundo RS)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tomará custodia al abrirse las rejas

Abandonar la penitenciaría estatal no garantiza la libertad inmediata del actor en territorio estadounidense. Al carecer de documentación que acredite su estancia legal en el país, el ICE asumirá su resguardo en cuanto abandone las instalaciones carcelarias.

Los agentes federales trasladarán a Lyle a una estación migratoria para procesar su expediente de expulsión. Si el actor acepta la deportación voluntaria hacia México, el trámite administrativo puede completarse en cuestión de días.

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Al concluir su condena penal el 29 de diciembre, agentes del ICE tomarán la custodia de Pablo Lyle para procesar su retorno a México. (EFE/José A. Iglesias/Pool)

Si opta por disputar su permanencia frente a un tribunal de inmigración, el procedimiento requeriría un encierro preventivo de varios meses. La defensa legal del histrión busca agilizar su regreso a territorio mexicano.

Una vez que llegue a México, las autoridades binacionales deberán definir los mecanismos para supervisar los ocho años de libertad condicional y las 100 horas de servicio comunitario dictadas en su condena.

El próximo 29 de diciembre marcará el final de una reclusión de 1,547 días para Pablo Lyle. Al cruzar las puertas de la correccional en Florida, el actor dejará atrás la vía penal para encarar su traslado inmediato a México y el cumplimiento de ocho años bajo supervisión judicial.

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