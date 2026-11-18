(Instagram: @aislinnderbez)

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pasan juntos el cumpleaños 49 del actor, celebrado el 16 de noviembre en un entorno de bosque, y reavivan los rumores de una reconciliación a casi seis años de su separación. La pareja, que anuncia el fin de su matrimonio en marzo de 2020 y concreta el divorcio en 2021, mantiene una relación cercana centrada en la crianza de su hija Kailani.

En su podcast La Magia del Caos, Aislinn revela que fue Mauricio quien toma la decisión de terminar la relación: “Me agarró por sorpresa. Él tenía más claro que ya no quería estar. Él tomó esa decisión”, confiesa la actriz.

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La pareja se casa en 2016 y tiene a su hija Kailani en 2018, antes de separarse en 2020.

Por qué se separaron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

La primera temporada de 'De Viaje con los Derbez' generó fricciones en la familia, especialmente en el matrimonio de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, quienes se separaron meses después del estreno del reality show. (Crédito: Amazon Prime, YouTube)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann coinciden en que la ruptura no ocurre por falta de amor, sino por un distanciamiento personal acumulado con el tiempo. “Nos abandonamos mucho con nosotros mismos para quedar bien el uno con el otro. Yo me desvivía mucho conmigo misma, me traicionaba para poder complacer”, explica la actriz.

La actriz añade que ambos atravesaban un proceso de crecimiento en direcciones opuestas: “Fuimos creciendo para lados distintos.” También señala dificultades de comunicación dentro del matrimonio, al describir que en ocasiones sentían que hablaban “lenguajes distintos”.

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En una entrevista anterior con el podcast de Santiago Molano, Aislinn ya había adelantado que la falta de compatibilidad fue determinante: “No estaba funcionando, no estaba siendo compatible, no había compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, dijo la actriz.

De viaje con los Derbez: la serie que evidenció la crisis matrimonial

Durante años circuló la versión de que el reality De viaje con los Derbez, donde la familia convive frente a cámaras, detonó la crisis matrimonial. Mauricio reconoce que la experiencia fue difícil para él en lo personal, por roces relacionados con el cuidado de Kailani durante la grabación en Marruecos.

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“Sobre todo, son cosas que tenían que ver con el cuidado con la bebé. Son muchas horas y yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de dormir, de comer”, relata el actor.

El actor aclara, sin embargo, que la pareja ya enfrentaba complicaciones desde antes del programa, al punto de asistir a terapia de pareja. “La misma terapia nos ayudó a separarnos y a transitar los cambios de la relación, porque cada quien lo vivió distinto”, afirma Ochmann.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revolucionan las redes con su reencuentro en la película Hasta el Fin del Mundo, tras su divorcio en 2020. - (Instagram)

Aislinn refuerza esta versión al descartar que el reality reflejara tensiones reales entre ellos: “Ni siquiera nos peleábamos”, asegura la actriz.

La relación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann actualmente

Desde el divorcio, Aislinn y Mauricio mantienen una dinámica cordial enfocada en Kailani. En 2024 refuerzan ese vínculo al filmar juntos la película Hasta el fin del mundo, proyecto que marca el inicio de las especulaciones sobre un posible regreso como pareja.

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Durante 2026 los encuentros entre ambos se multiplican. En septiembre comparten un viaje familiar a Hawái, donde recrean fotografías tomadas años atrás cuando Kailani era bebé. También son vistos juntos en Las Vegas, durante un concierto de Carín León.

El 16 de noviembre, Aislinn participa en la celebración del cumpleaños 49 de Mauricio, realizada en un bosque con caminata, paseo en canoa y pastel sorpresa de Kailani. En el festejo también está presente Lorenza, hija mayor del actor de 22 años.

Mauricio Ochmann posa junto a Aislinn Derbez y su hija en un puente colgante rodeado de árboles en una publicación de Instagram con motivo de su cumpleaños. (@mauochmann)

Mauricio comparte el momento en redes sociales: “Agradecido por un año más rodeado del amor y la luz de seres que amo profundamente. Sigamos celebrando la vida por siempre”, escribe el actor en Instagram.

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Aislinn responde con un mensaje propio en sus historias de Instagram: “Hay personas con las que la vida siempre encuentra maneras de sorprenderte. Feliz cumpleaños. Te amamos”, publica la actriz junto a una fotografía familiar.

Ninguno confirma oficialmente el regreso como pareja

Durante la promoción de Hasta el fin del mundo, ambos actores son cuestionados directamente sobre la posibilidad de retomar su historia de amor. Ochmann reconoce en junio que entre ellos todavía existe cariño y química, sin descartar una reconciliación.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reaparecieron juntos y sonrientes durante un evento en Las Vegas, lo que desató especulaciones sobre una reconciliación amorosa. (IG: aislinnderbez)

Aislinn, por su parte, deja abierta la posibilidad al recurrir a la frase “nunca digas nunca” cuando se le pregunta por el tema. En entrevistas recientes, Mauricio describe el vínculo actual como “un vínculo sin etiquetas enfocado en el bienestar de su familia”.

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Pese a la cercanía mostrada en los encuentros de 2026, ninguno de los dos confirma de manera oficial un regreso sentimental. Las apariciones conjuntas se mantienen en el terreno de la convivencia familiar, centradas en la crianza compartida de Kailani.