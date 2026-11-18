Vica Andrade revela una serie de malestares físicos sin un diagnóstico definitivo tras cuatro años de deterioro de su salud. (IG: @vica_tica)

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La actriz y conductora costarricense Vica Andrade, de 54 años, reveló este martes que enfrenta una serie de padecimientos físicos sin diagnóstico definitivo que la han deteriorado durante cuatro años, en un video difundido en el canal de YouTube Otk Dental, perteneciente a la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo, con sede en la Ciudad de México. La grabación se publicó meses después de la muerte de su esposo, el productor Memo del Bosque, ocurrida el 7 de abril de 2025.

Vica Andrade acompañó a Memo del Bosque durante los ocho años en que el productor batalló contra un linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado en 2017. Tras erradicar el cáncer en una primera ocasión, la enfermedad regresó con mayor agresividad. En octubre de 2023, los médicos le dieron un pronóstico de tres meses de vida.

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Vica Andrade describe más de diez síntomas sin causa comprobada

El productor Memo del Bosque falleció el 7 de abril de 2025 a los 64 años tras ocho años de lucha contra el linfoma de Hodgkin. (Instagram)

En el video, Vica Andrade describió ante la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo una larga cadena de malestares que comenzaron a presentarse en los últimos años: “comencé a tener una serie de padecimientos diferentes, me truenan todas las articulaciones, falta de sueño, insomnio, falta de aire, taquicardia, mucho cansancio, mucha pesadez en todas las piernas, brazos, hormigueo en las manos, calambres”.

La conductora también enumeró molestias en la mandíbula, dolor en los oídos, tinnitus, episodios de vértigo y contracturas frecuentes que se desencadenan con movimientos mínimos. A esos síntomas musculoesqueléticos se suman complicaciones gastrointestinales severas que la obligaron a permanecer en cama y derivaron en una pérdida de peso considerable: Vica Andrade pesa actualmente 46 kilogramos.

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“De estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño, bajar muchísimo de peso por no poder digerir”, declaró Vica Andrade al canal de YouTube de la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo.

Vica Andrade también apuntó a una posible relación entre la parálisis gástrica y la vacuna contra el Covid-19: “También la proteína espiga de la vacuna del Covid, que también me dijeron que fue lo primero que me afectó, porque se me paralizó el estómago justamente dos semanas después de la única vacuna de Covid que me puse”. Señaló además un dolor localizado en la ingle derecha que se extiende hacia la pierna.

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Cinco diagnósticos distintos, ninguno confirmado con tratamiento

Las complicaciones gastrointestinales provocaron que Vica Andrade bajara de peso hasta alcanzar los 46 kilogramos. (@memodelbosquetv)

Vica Andrade explicó que, a lo largo de cuatro años, distintos especialistas le plantearon diagnósticos que nunca derivaron en un tratamiento efectivo. “El año pasado me dijeron que tenía como principios de Alzheimer con una resonancia que me hicieron de mi cerebro, otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia, otra persona me dijo que traía mal mi hígado. Son como muchos trastornos también de la menopausia y ayer un doctor me dijo que tenía una espondiloartropatía seronegativa”, enumeró ante la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo.

Respecto a un posible origen de los síntomas, Vica Andrade describió una teoría vinculada a la permeabilidad intestinal: “me han dicho muchas cosas, entre ellas es que como el estómago lo tengo permeado, se supone, entonces que a lo mejor tengo demasiados químicos en la sangre, tengo la sangre contaminada y eso también me ha estado causando todo el problema”. Agregó que estudios de metales pesados arrojaron presencia de arsénico en sangre, aunque aclaró que ese hallazgo tampoco condujo a un tratamiento concreto.

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La espondiloartritis seronegativa, mencionada por el último médico que la evaluó, es un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas que afectan principalmente las articulaciones de la columna vertebral y los sitios de inserción de tendones y ligamentos. Vica Andrade explicó que, según lo que investigó, “parecería que es algo que afecta todas las articulaciones del cuerpo y como que se desgasta la columna vertebral y pierdes la movilidad”.

Vica Andrade atribuye parte del deterioro al estrés crónico vivido junto a Memo del Bosque

Diversos especialistas plantearon a la actriz diagnósticos como principios de Alzheimer, fibromialgia y espondiloartropatía seronegativa. (IG - vica_tica)

La conductora vinculó parte de su deterioro físico a los años de tensión sostenida durante la enfermedad de Memo del Bosque: “la parte emocional creo que es muy importante, el estrés, a lo mejor cuando vives con un estrés crónico pasan estas cosas, porque hay un momento donde parece que es incontrolable, entonces eso también te enferma más”, afirmó en el video.

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En enero de 2026, durante una reaparición en Televisa, Vica Andrade ya había reconocido que atravesaba depresiones profundas tras la muerte de Memo del Bosque. “He pensado que no me voy a poder levantar, que no voy a poder salir de ahí pero me hinco, oro y le digo ‘Dios yo necesito estar acá seguir con mis hijos, apoyándolos, ellos me necesitan’”, declaró en esa ocasión al medio Radio Fórmula.

La actriz también confesó que la desesperación ante la falta de respuestas médicas la llevó a un punto de quiebre emocional. “No sabes qué hacer, he buscado tanto y conmigo no he podido, ha sido muy frustrante y te desesperas. De repente voy a lo alternativo y por ninguna parte he encontrado a ciencia cierta qué es lo que pasa”, señaló llorando ante la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo.

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Vica Andrade se sometió a un tratamiento articular orthokinético en Ciudad de México

La doctora Ana Lilia Aguilar Trejo colocó una férula intraoral a Vica Andrade como parte de un tratamiento articular orthokinético en la Ciudad de México. (extrayendo crédito…)

Ante la ausencia de un diagnóstico unificado, Vica Andrade acudió al consultorio de la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo para someterse a un Tratamiento Articular Orthokinético, una disciplina orientada a corregir desórdenes temporomandibulares mediante la alineación de la mandíbula y el sistema postural.

Durante la consulta, la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo realizó una exploración palpatoria en zonas como la cabeza, el rostro, las extremidades superiores y las manos para evaluar los umbrales de dolor de Vica Andrade. Posteriormente, le colocó una férula orthokinética, un dispositivo intraoral acrílico y removible fabricado a medida para reposicionar la articulación temporomandibular y reequilibrar el sistema neuromuscular.

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Tras la colocación del dispositivo, la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo volvió a explorar las mismas zonas y Vica Andrade reportó una disminución de las molestias durante esa sesión. En una publicación posterior en la red social X, Vica Andrade precisó que el video fue grabado hace tres años y que, desde entonces, su calidad de vida mejoró: “Muchísimas gracias, Dra. Ha sido un duro proceso. Este video lo grabamos hace 3 años en la etapa más difícil y desde ahí me ha cambiado la vida. Eres maravillosa”, escribió dirigiéndose a la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo.

Memo del Bosque, productor vinculado al lanzamiento del canal Telehit y referente de la televisión juvenil en México, murió el 7 de abril de 2025 a los 64 años tras ocho años de tratamiento contra el linfoma de Hodgkin. Vica Andrade estuvo junto a él durante 22 años.

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