Tendrá sueldo de más de 100 mil pesos al mes: Viridiana Gabriela Yáñez, el perfil que dirigirá Talleres Gráficos de México. (X/@rosaicela_)

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Siete meses después de que Arturo Manuel Chávez López dejara la dirección de Talleres Gráficos de México (TGM), este 18 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que será Viridiana Gabriela Yáñez Rivas quien dirija el organismo.

El nombramiento llega en un momento clave, ya que tendrá a su cargo la producción de documentación y materiales del Instituto Nacional Electoral (INE), tras el escándalo generado por la designación directa a proveedores cercanos a Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta.

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La designación de Yáñez Rivas fue dada a conocer por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, como parte de un esfuerzo del Gobierno federal que apunta al fortalecimiento de la empresa pública con mayor capacidad de producción.

Esta es la trayectoria y el grado de estudios de la nueva directora de TGM

Viridiana Gabriela Yáñez cambió de cargo al interior de Talleres Gráficos de México, ya que desde el primero de diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de cotizaciones y servicios técnicos, en la coordinación del organismo.

La trayectoria laboral de la nueva directiva se ha concentrado entre la academia y el sector público. En 2025, durante nueve meses se desempeñó como directora de planeación y seguimiento en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Anteriormente, ocupó el cargo de subdirectora de integración en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

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Rosa Icela Rodríguez presenta perfil de quienes integrarán Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México

En el área académica, ha sido profesora de investigación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde impartió clases de nivel maestría y doctorado; también laboró de 2012 a 2015 en la Universidad Autónoma del Estado de México.

La doctora desarrolló funciones de investigación en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sumando a estas actividades, la docencia impartida en el Universidad Abierta y a Distancia de México.

El documento consultado por Infobae México precisa que estudio el doctorado en Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, estudios que finalizó el 24 de mayo 2016. Cursó la maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana.

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Viridiana Gabriela Yáñez recibirá un sueldo mayor a 100 mil pesos

Yáñez Rivas es la segunda mujer en dirigir el organismo, los datos públicos que versan sobre la nómina de su antecesor, quien dejó el cargo en Talleres Gráficos de México para irse a una consejería en el INE, indican que la nómina para dicho cargo es de 162 mil 888 pesos mensuales de manera bruta, después de impuestos el monto queda fijado en 115 mil 982 pesos.

Viridiana Gabriela Yáñez recibirá más de 100 mil pesos por estar al frente de Talleres Gráficos de México. (PNT)

Entre los ingresos adicionales se encuentran:

Ayuda de despensa: mil 515 pesos (mensual)

Gratificación anual: 27 mil 148 pesos

Seguro de Ahorro para el Retiro 2 por ciento SAR: 224.53 pesos (bimestral)

Fovisssste 5% aportaciones para la vivienda: 822.18 pesos (bimestral)

Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 3.175% sobre el sueldo base de cotización: 476.57 pesos (bimestral)

ISSSTE, Aportación patronal del 9.97% sobre el sueldo base de cotización: mil 459.53 pesos (mensual)

Lo anterior, se traduce a una nómina “dorada” que al año permitirá que Viridiana Gabriela Yáñez perciba más de un millón 437 mil 112 pesos.

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Lo que enfrentará la titular de Talleres Gráficos de México en su nuevo encargo

Yáñez Rivas llega a la Dirección General de Talleres Gráficos de México con dos retos simultáneos: modernizar una maquinaria que necesita renovación y convencer a la sociedad de que la contratación de proveedores y el manejo de recursos públicos operará bajo reglas claras.

A la par, deberá sostener la producción de material electoral para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales sin sacrificar calidad ni seguridad documental.

Rosa Icela Rodríguez expone una cronología de reformas y etapas operativas vinculadas a Talleres Gráficos de México. Foto: Presidencia

El encargo se enmarca en un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentado por la secretaria de Gobernación, el cual divide la transformación del organismo en dos etapas, de noviembre de 2026 a 2030. La primera fase, ya en marcha, amplía la Junta de Gobierno a siete integrantes y crea un padrón de proveedores con auditorías voluntarias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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La segunda etapa buscará impulsar la Ley de la Imprenta Nacional de México y levantar una planta propia entre 2028 y 2030, un objetivo de largo plazo que dependerá de los resultados que Yáñez Rivas obtenga en la fase inicial de transparencia y reestructuración institucional.