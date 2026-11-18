Por primera vez en la historia, México participará en el torneo con el subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico. (AP Foto/Fernando Llano)

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Los organizadores de la Serie de las Américas dieron a conocer este martes los equipos y grupos que participarán en la tercera edición 2027 del torneo, durante una rueda de prensa realizada en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada de Venezuela.

Este certamen se llevará a cabo en Caracas del 9 al 16 de febrero de 2027 y contará por primera ocasión con la participación de México, quien estará representado por el subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

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Diferencias entre la Serie de las Américas y la Serie del Caribe

(EFE/ Francisco Guasco)

La Serie de las Américas 2027 abre un nuevo espacio para el beisbol profesional del continente. El torneo reunirá a 10 países y permitirá la participación de ligas que no forman parte de la estructura tradicional de la Serie del Caribe.

La principal diferencia está en los representantes de cada circuito. La Serie del Caribe concentra normalmente a los campeones de las ligas invernales de México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, integrantes de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.

En cambio, la Serie de las Américas contará con los subcampeones de esas cuatro ligas. Este formato permite que los campeones mantengan su lugar en la Serie del Caribe, mientras los finalistas que no obtuvieron el título tengan una segunda oportunidad de competir en un torneo internacional.

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A ellos se sumarán los campeones de las ligas de Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Panamá y Nicaragua, países vinculados a la Asociación de Beisbol de las Américas. La ampliación del cuadro da cabida a más mercados y tradiciones de la región.

El acuerdo entre ambos organismos busca evitar que los certámenes compitan por los mismos equipos en el calendario invernal.

La Serie del Caribe se disputará antes, del 2 al 7 de febrero de 2027 en Hermosillo, México, mientras Caracas recibirá la Serie de las Américas entre el 9 y el 16 de febrero.

Grupos y formato de la Serie de las Américas 2027

Grupos y formato de la Serie de las Américas. (AP Foto/Fernando Llano)

La primera fase se disputará en dos grupos de cinco equipos. En cada jornada, uno de los participantes descansará, por lo que todos los conjuntos tendrán actividad de forma escalonada antes de conocer la tabla final de su zona.

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El formato premia a los líderes de cada grupo. Los equipos que terminen en el primer puesto del Grupo A y del Grupo B avanzarán de manera directa a las semifinales, sin necesidad de jugar una ronda adicional.

Mientras tanto, los segundos y terceros lugares de ambas zonas permanecerán en competencia mediante un play-in. Esta instancia definirá los otros dos boletos para completar el cuadro de cuatro equipos que disputarán las semifinales.

Los cruces enfrentarán al segundo lugar del Grupo A contra el tercero del Grupo B, mientras que el segundo puesto del Grupo B se medirá al tercero del Grupo A. Los ganadores de ambos partidos se unirán a los líderes de grupo en la siguiente ronda.

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De esta manera, terminar en la cima de cada zona representa una ventaja, aunque los equipos que concluyan en el segundo o tercer sitio todavía tendrán la posibilidad de avanzar al título.

A continuación, te presentamos cómo quedaron conformados cada uno de los grupos:

Grupo A

Venezuela — Subcampeón de la LVBP

Puerto Rico — Subcampeón de la LBPRC

Cuba — Campeón de la SNB

Curazao — Campeón

Nicaragua — Campeón de la LBPN

Grupo B

México — Subcampeón de la LMP

República Dominicana — Subcampeón de la LIDOM

Panamá — Campeón de Probeis

Argentina — Campeón de la LAB

Colombia — Campeón de la LBPCol

Así, ya tienes todo lo que necesitas saber para ver el debut de México en la Serie de las Américas.