El Topo es identificado como líder de Los Deltas. (X Harfuch)

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La mañana de este miércoles se registró un fuerte enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Secretaría de Marina (Marina) en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

Los hechos ocurrieron en los límites de las colonias Ciudad del Sol y Jardines del Sol, luego de un operativo encabezado por elementos de la Marina.

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La movilización de las fuerzas federales derivó en un intercambio de disparos contra presuntos integrantes de la delicuencia organizada, lo que generó momentos de alta tensión en la zona.

Tras darse a conocer el enfrentamiento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dio a conocer que elementos de la Marina, la dependencia que encabeza y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a César Daniel de la Cruz Ortega, alias El Topo y a dos personas más.

De acuerdo con la información difundida por Harfuch, El Topo contaba con órdenes de aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

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Harfuch dio a conocer detalles de la detención por medio de sus redes sociales. (Corteía)

Información preliminar señala que durante el operativo, tres presuntos integrantes de Los Deltas, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, agredieron a los agentes federales, por lo que fueron abatidos en el enfrentamiento.

El detenido fue identificado como uno de los líderes de Los Deltas y señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y lo vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro.

El operativo fue resultado de una investigación de la FEMDO iniciada el pasado mes de abril. Los trabajos de inteligencia habrían permitido ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban El Topo y otros integrantes del grupo.

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Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan.

En dichas diligencias fueron detenidas seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

En el operativo participaron miembros de la Marina de de la SSPC. REUTERS/Michelle Freyria

Harfuch agradeció a las autoridades del gobierno de Jalisco, así como al gobernador Pablo Lemus, por el apoyo y la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad.

En los cateos de hoy, se informó, autorizados en el expediente 560/2026, las autoridades aseguraron los tres inmuebles intervenidos, dos vehículos, dos motocicletas, seis armas cortas, dos cargadores, un cartucho para arma larga, un cartucho para arma corta y varios teléfonos celulares.

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Detienen a presunto responsable material del homicidio de regidor de Cuernavaca

Este hecho ocurre días después de la detención de Ricardo Alejandro “N”, quien fue señalado como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

La detención de Ricardo Alejandro se dio como resultado de los trabajos de investigación realizados por la SSPC y la Fiscalía de Morelos con el Centro Nacional de Inteligencia. La aprehensión ocurrió en el municipio de Xochitepec, Morelos.

El hecho lo dio a conocer Harfuch por medio de una publicación realizada en sus redes sociales, misma en la que agradeció a la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, su coordinación y apoyo permanente. Harfuch reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

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El hombre es señalado como presunto autor material del homicidio del regidor Gabriel Rivas en Cuernavaca. Crédito: FGE Morelos

“Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune”, concluyó el mensaje de Harfuch, posteado el pasado jueves 12 de noviembre.