Hasta casi 3 mil pesos de multa para camionetas que continúen con esta práctica en carreteras federales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las camionetas que trasladen pasajeros en la batea o caja de carga por carreteras federales podrán recibir una multa de entre 2,346.20 y 2,932.75 pesos.

La Guardia Nacional puede imponer la sanción pues el Reglamento de Tránsito Federal prohíbe llevar personas en espacios destinados a mercancías para reducir el riesgo de lesiones graves o muertes en choques, frenadas o volcaduras.

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El artículo 70 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que ningún vehículo puede llevar a más personas que los asientos diseñados por el fabricante. La disposición también prohíbe de forma expresa transportar personas en el lugar destinado a la carga.

La sanción equivale a entre 20 y 25 veces la cuota diaria prevista en el Reglamento. Con una UMA de 117.31 pesos durante 2026, el mínimo asciende a 2,346.20 pesos y el máximo llega a 2,932.75 pesos.

La norma alcanza a las camionetas pickup, vehículos de carga, remolques, plataformas y cualquier área sin asientos fijos diseñados para el traslado de personas. No hay excepción por trayectos cortos, actividades laborales, viajes familiares o falta de transporte público.

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Según el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, la prohibición aplica cuando la unidad circula por autopistas, carreteras y puentes bajo jurisdicción federal.

La Guardia Nacional puede aplicar multas en vías federales

La Guardia Nacional puede aplicar multas en vías federales (X/GN_Carreteras)

La Guardia Nacional es la autoridad facultada para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, detener la marcha de un vehículo e imponer la boleta de infracción correspondiente.

La reforma publicada en mayo de 2026 actualiza las atribuciones de la corporación para realizar tareas de inspección, vigilancia, control vial y aplicación de sanciones en carreteras federales. El cambio sustituyó referencias a la extinta Policía Federal por integrantes de la Guardia Nacional.

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De acuerdo con Multas militarizadas: Guardia Nacional podrá imponer infracciones en carreteras, el decreto permite a los elementos de la corporación expedir sanciones por incumplimientos al Reglamento, además de realizar inspecciones y ordenar medidas de seguridad.

Los policías municipales, agentes estatales de tránsito o autoridades de comunidades rurales no son quienes emiten la multa federal por transportar personas en la zona de carga cuando el vehículo circula en una vía federal. Su competencia se limita a las normas locales y a la jurisdicción que les corresponda.

Eso no impide que un municipio o un estado aplique sus propias reglas de tránsito dentro de calles, caminos rurales o vialidades bajo su administración. Las disposiciones locales pueden variar e incluso tolerar ciertos traslados en la caja de una pickup en condiciones específicas.

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Los reglamentos municipales no sustituyen la norma federal

La tolerancia que puede existir en comunidades agrícolas o rurales pierde efecto al momento de ingresar a una carretera federal. La vía queda sujeta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, sin importar el origen del viaje o el destino de los pasajeros.

El conductor no puede alegar que la distancia es corta, que la camioneta circula a baja velocidad o que los ocupantes son familiares o trabajadores. La infracción ocurre por transportar personas en un espacio que no fue diseñado para llevarlas.

La regla también aplica cuando la cabina de la unidad ya alcanzó la cantidad de asientos autorizados. Si una camioneta cuenta con cinco plazas, no puede trasladar a una sexta persona en la batea, aunque permanezca sentada y sujeta a la estructura del vehículo.

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La multa se calcula por la conducta detectada y no necesariamente por cada pasajero. La cantidad de personas expuestas, las condiciones de la vía y otros elementos que observe el agente pueden influir en el monto dentro del rango de 20 a 25 UMAs.

Varios hombres viajan en la zona de carga de una camioneta en una comunidad rural, una práctica sujeta a sanciones económicas en carreteras federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La camioneta puede quedar detenida hasta reubicar a los pasajeros

Además de imponer la multa, la Guardia Nacional puede impedir que la camioneta continúe el recorrido con personas en la zona de carga. El conductor deberá reubicar a los pasajeros en un vehículo autorizado y con asientos disponibles antes de seguir por la carretera federal.

La medida busca evitar que los ocupantes permanezcan expuestos mientras se resuelve la infracción. Si no hay otro transporte seguro disponible, la unidad no debe continuar en las mismas condiciones en que fue detenida.

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Viajar en la batea deja a las personas sin cinturón de seguridad, sin protección lateral y sin una estructura que reduzca las consecuencias de una colisión. En una frenada repentina, pueden salir proyectadas; en una volcadura, quedan expuestas al golpe contra el pavimento o contra la propia carga.

También existe riesgo cuando los pasajeros llevan brazos, piernas o la parte superior del cuerpo fuera de la camioneta. El Reglamento sanciona estas conductas debido a la posibilidad de golpes con otros vehículos, señalamientos, muros, árboles o estructuras instaladas a un costado de la carretera.

La recomendación para evitar la multa de hasta 2,932.75 pesos y la interrupción del viaje es trasladar únicamente a las personas que puedan ocupar un asiento dentro de la cabina, con el cinturón de seguridad colocado.

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