Isaac del Toro cerró 2026 con el tercer lugar del Tour de Francia y el maillot blanco, mientras UAE Team Emirates-XRG dejó pendiente la definición de su calendario para 2027 (REUTERS)

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Isaac del Toro cerró 2026 con el tercer lugar del Tour de Francia y el maillot blanco, mientras UAE Team Emirates-XRG dejó pendiente la definición de su calendario para 2027, que será anunciado el próximo 18 de diciembre en Benidorm, España.

La presentación pondrá fin a las versiones sobre una posible participación del ciclista mexicano en el Giro de Italia y el Tour de Francia. La escuadra emiratí definirá en esa concentración sus principales objetivos y la distribución de liderazgos para la siguiente temporada.

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Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar reacts on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey REUTERS/Stephanie Lecocq

UAE Team Emirates-XRG informó que los programas de sus líderes se harán públicos en su día de medios, programado para este 18 de diciembre en Benidorm. El anuncio incluirá el calendario de Del Toro y de Tadej Pogačar, principal figura del conjunto. El equipo buscará competir por las tres grandes vueltas de 2027: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

Isaac del Toro terminó tercero en el Tour de Francia 2026

Del Toro completó en 2026 la mejor temporada de su carrera profesional. El mexicano terminó tercero de la clasificación general del Tour de Francia, ganó la clasificación de los jóvenes y se convirtió en el primer pedalista de México que subió al podio final de la carrera.

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Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro reacts on the podium after winning the white jersey award at the Tour de France REUTERS/Stephanie Lecocq

La clasificación definitiva dejó a Pogačar como ganador con 73:56:26 horas. Remco Evenepoel terminó segundo, a 6:26 minutos, y Del Toro fue tercero, a 9:42 minutos del campeón.

Cabe destacar que el mexicano también ganó la segunda etapa del Tour, disputada en Barcelona. Esa victoria fue su primer triunfo parcial en la carrera francesa y lo llevó a usar de forma temprana la prenda blanca.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro celebrates on the podium after winning the white jersey award at the Tour de France REUTERS/Stephanie Lecocq

Durante la ronda francesa, Del Toro trabajó para Pogačar, pero sostuvo su posición entre los primeros lugares de la general. En la última jornada de montaña defendió el tercer sitio frente al francés Paul Seixas y aseguró su presencia en el podio de París.

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El Giro de Italia quedó como una opción para el mexicano

Por otra parte, la actuación de Del Toro en el Tour se sumó a su antecedente en el Giro de Italia de 2025. En aquella edición terminó segundo de la general y llevó la maglia rosa durante 11 días, hasta que el británico Simon Yates tomó el liderato en la penúltima etapa.

Ese resultado colocó al bajacaliforniano entre los corredores de UAE con capacidad para encabezar una gran vuelta. El Giro de 2027 aparece como una opción para que asuma esa responsabilidad, mientras Pogačar mantendría al Tour de Francia entre sus prioridades.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey celebrate after stage 21 REUTERS/Gonzalo Fuentes

El director deportivo sostuvo que UAE Team Emirates-XRG tendrá “un equipo equilibrado, una temporada en la que todos tendrán sus oportunidades”. La planificación debe considerar también a João Almeida, Adam Yates y Brandon McNulty.

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El Giro de Italia de 2027 comenzará el 8 de mayo en Trieste y terminará el 30 de mayo en Roma. La carrera tendrá 3,418.9 kilómetros y 50,250 metros de desnivel acumulado.

Por su parte, el Tour de Francia arrancará el 2 de julio en Edimburgo y concluirá el 25 de julio en París. Las fechas permiten una doble participación, aunque el equipo debe valorar la carga física de dos pruebas de tres semanas en un corredor que cumplirá 23 años en diciembre.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey and other cyclists in action as they ride past the Arc de Triomphe during stage 21 REUTERS/Gonzalo Fuentes

Del Toro también consiguió victorias en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y Tour Auvergne-Rhône-Alpes durante 2026. Tras esos resultados, UAE Team Emirates-XRG extendió su contrato hasta 2031.

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La ceremonia de este 18 de diciembre en Benidorm definirá si Del Toro correrá el Giro, el Tour o ambas grandes vueltas en 2027.