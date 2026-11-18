(REUTERS/Cristian De Marchena)

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La Selección Mexicana cumplió con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League, luego de imponerse a Jamaica en la Vuelta de los Cuartos de Final, disputada este martes 17 de noviembre en el Estadio Monterrey.

Sin embargo, el resultado no dejó completamente satisfecho a Rafael Márquez, quien reconoció que el equipo todavía tiene detalles por corregir.

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El director técnico del combinado nacional destacó el desempeño de sus jugadores durante la primera mitad, en la que generaron varias oportunidades para ampliar la ventaja. No obstante, señaló que la falta de contundencia frente al arco es uno de los aspectos que deberán trabajar de cara a los siguientes compromisos.

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre el triunfo de México ante Jamaica?

(REUTERS/Cristian De Marchena)

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Márquez valoró que el equipo consiguiera la victoria que buscaba, aunque dejó claro que el resultado no debe ocultar las áreas de oportunidad que identificó durante el partido.

“Contento porque al final se consiguió lo que se estaba buscando. Se buscaba esta primera victoria, se dio, fue un gran primer tiempo que obviamente tuvimos muchas llegadas bastante claras y no pudimos concretar. Yo creo que es donde tenemos que mejorar, obviamente no estoy satisfecho, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando muchas cosas, muchas situaciones”, expresó.

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El estratega también puso la mirada en el siguiente compromiso del Tricolor: las semifinales ante Estados Unidos. Márquez reconoció la importancia del enfrentamiento y aseguró que el equipo tendrá tiempo para prepararse con la intención de mantener vivo el objetivo de defender el título de la Nations League.

“Si queremos seguir defendiendo el título, tenemos que enfrentarnos a todos y bueno, ahora nos toca enfrentar a Estados Unidos en esta semifinal, así que nos prepararemos bien, hay mucho tiempo por delante, es una nueva oportunidad, un gran partido, es algo diferente, así que un extra el poder enfrentar a Estados Unidos”, comentó.

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Rafa Márquez respalda el posible regreso del ascenso y descenso en México

(REUTERS/Cristian De Marchena)

Durante la conferencia, el entrenador también fue cuestionado sobre la posibilidad de que el futbol mexicano recupere el sistema de ascenso y descenso.

Márquez se mostró a favor de que esta medida pueda regresar, al considerar que representaría una oportunidad para fortalecer la competencia y favorecer el desarrollo de nuevos futbolistas.

“Ojalá que en algún momento se pueda llegar a que esa situación pues pueda favorecer al desarrollo de futbol mexicano y así poder tener mejores futbolista”, señaló.