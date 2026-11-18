El aguinaldo debe pagarse en moneda nacional, sin excepción. (Foto: Secretaría del Trabajo y Previsión Social)

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El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) fija el 19 de diciembre de 2026 como último día legal para que los patrones depositen el aguinaldo, ya que la ley ordena el pago “antes del día veinte de diciembre”.

El monto mínimo garantizado es de 15 días de salario para quienes laboraron el año completo.

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El aguinaldo no es un bono discrecional ni una gratificación opcional. Es una prestación irrenunciable establecida en la legislación laboral mexicana.

El aguinaldo es una prestación anual obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo desde 1970. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Ningún patrón puede negarse a pagarlo, reducirlo unilateralmente ni sustituirlo por vales de despensa, mercancías u otros productos.

El artículo 87 de la LFT ordena el pago antes del 20 de diciembre

El texto de la ley es directo: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.”

Ese “por lo menos” es determinante: los contratos colectivos o las políticas internas de cada empresa pueden establecer un número mayor de días, pero reducirlo está prohibido.

Para el año 2026, el último día legal para recibir el depósito es el 19 de diciembre, sin excepción.

La ley fija el 20 de diciembre como límite que no puede alcanzarse, por lo que el 19 siempre es el último día legal de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley no fija el 20 como fecha de pago, sino como límite que no puede alcanzarse: el pago debe ocurrir antes de ese día.

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Los trabajadores deben verificar con anticipación la fecha de depósito que fija su empleador, sin confundir las prácticas internas de cada empresa con el plazo legal.

Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo

Toda persona con una relación laboral formal en México tiene derecho a esta prestación. Eso incluye trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, eventuales, contratados por obra o tiempo determinado, comisionistas y agentes de comercio.

La antigüedad en la empresa no es un requisito para tener derecho al pago.

El caso de los trabajadores al servicio del Estado es diferente. El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece un piso de 40 días de salario mínimo, el doble del sector privado.

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La antigüedad en la empresa no es requisito para tener derecho al aguinaldo, según la Ley Federal del Trabajo. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El pago se divide en dos partes: 20 días antes del 15 de diciembre de 2026 y los 20 días restantes a más tardar el 15 de enero de 2027.

Los pensionados del IMSS bajo la Ley de 1973 reciben un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión, depositado de forma automática.

El ISSSTE entrega 40 días en dos exhibiciones: la primera en la primera quincena de noviembre de 2026 y la segunda en enero de 2027. En ninguno de los dos casos se requiere trámite adicional.

Cómo calcular cuánto te corresponde

El cálculo parte del salario diario ordinario, no del salario diario integrado que utiliza el IMSS para otras prestaciones.

Para obtener el salario diario, se divide el sueldo mensual neto entre 30. Ese resultado se multiplica por 15 y el producto es el aguinaldo mínimo al que tiene derecho el trabajador.

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Un ejemplo concreto hipotético: alguien con un sueldo mensual de 15 mil pesos tiene un salario diario de 500 pesos. Su aguinaldo mínimo es de 7 mil 500 pesos.

Los contratos colectivos pueden establecer más de 15 días de aguinaldo, pero reducir ese mínimo está prohibido por ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no cumplieron un año completo de trabajo tienen derecho a la parte proporcional. La fórmula es: salario diario, multiplicado por 15, dividido entre 365, y ese resultado multiplicado por los días efectivamente laborados durante el año.

Dejar el empleo antes de diciembre, ya sea por renuncia o despido, no elimina este derecho. El monto proporcional debe quedar incluido en el finiquito.

Para trabajadores con ingresos variables, como comisionistas, el cálculo se realiza promediando el salario de los últimos 30 días trabajados.

Los comisionistas y agentes de comercio con relación laboral formal también tienen derecho a cobrar el aguinaldo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué parte del aguinaldo no paga ISR

El artículo 93, fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta exenta del ISR las gratificaciones anuales hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general.

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Con el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) fijado por el INEGI en 117.31 pesos para 2026, el monto exento es de 3 mil 519.30 pesos.

Quienes tienen dos empleos deben saber que el límite de exención fiscal aplica al aguinaldo acumulado de ambos patrones, no por separado. (Selene Miranda/Infobae México)

Un aguinaldo igual o menor a esa cifra no genera retención fiscal.

Si lo supera, el impuesto no se aplica al total, sino únicamente al excedente, según la tarifa del artículo 96 de la misma ley.

Quienes trabajan para dos patrones deben saber que el límite exento aplica al total acumulado de ambos pagos, no de forma independiente para cada uno.

Qué pasa si no te pagan el aguinaldo

El incumplimiento tiene consecuencias económicas para el empleador.

El artículo 1002 de la LFT contempla multas de entre 50 y 5 mil veces el valor diario de la UMA, lo que en 2026 equivale a sanciones de entre 5 mil 865 y 586 mil 550 pesos.

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El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Ningún patrón puede argumentar dificultades económicas, falta de liquidez o bajas utilidades para negarse a pagarlo, reducirlo o retrasarlo.

Recibir el aguinaldo después del 19 de diciembre es un incumplimiento patronal aunque el depósito llegue solo días tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el empleador no deposita el monto completo, el primer paso es intentar una conciliación directa con el área de Recursos Humanos y conservar toda la documentación que acredite la relación laboral: contratos, recibos de nómina y estados de cuenta.

Si no hay respuesta, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesoría, acompañamiento en la conciliación y representación jurídica gratuita.

Los trabajadores cuentan con un año a partir del 20 de diciembre para presentar su reclamación formal. El plazo vence el 20 de diciembre de 2027.

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Los trabajadores tienen hasta el 20 de diciembre de 2027 para reclamar el aguinaldo 2026 ante la Profedet. (YouTube/Profedet)

Qué ocurre si el pago llega después del 19 de diciembre

Recibir el aguinaldo después del 19 de diciembre de 2026 constituye un incumplimiento patronal, aunque el depósito llegue días después.

La ley no contempla plazos de gracia, la obligación debió cumplirse antes del día 20.

En ese caso, el trabajador puede acudir directamente a la Profedet para iniciar el procedimiento correspondiente.

El retraso en el pago del aguinaldo no reduce la deuda ni disminuye la sanción económica aplicable al empleador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución atiende de forma gratuita y puede contactarse al 800 911 7877, al 800 717 2942 o al número 079 del Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales.

El patrón que pague fuera de tiempo queda expuesto a las mismas multas que quien no paga: entre 5 mil 865 y 586 mil 550 pesos, según lo establecido en el artículo 1002 de la LFT. El retraso no extingue la deuda ni reduce la sanción aplicable.

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