El intercambio de acusaciones entre las representaciones diplomáticas de China y Estados Unidos sobre el origen de los precursores del fentanilo revela una disputa de fondo sobre responsabilidades y narrativas en materia de seguridad regional. REUTERS/Jonathan Ernst

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La Embajada de China en México acusó este martes 17 de noviembre a la Embajada de Estados Unidos de difamar a China. La respuesta llegó tras un mensaje de la sede diplomática estadounidense que señaló a empresas chinas como una de las principales fuentes de los químicos usados por narcotraficantes.

El intercambio ocurrió mientras la presidenta Claudia Sheinbaum participaba en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

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Lo que publicó la Embajada de EU

@USEmbassyMEX

En su mensaje en la red social X, la representación estadounidense señaló que el fentanilo no empieza en México y que sus ingredientes vienen principalmente de China.

Según el texto difundido:

La droga se fabrica con sustancias conocidas como precursores químicos .

De acuerdo con la DEA , empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de esos químicos para los narcotraficantes.

Muchos de estos compuestos tienen usos industriales legítimos, pero pueden desviarse para fabricar drogas como el fentanilo.

La postura de la Embajada de China

@EmbChinaMex

En su publicación en X, la embajada china afirmó que la raíz del problema del fentanilo en Estados Unidos está en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de fármacos. Añadió que la crisis “no la causó ni China ni México”.

La representación diplomática también señaló que:

China y México establecieron un grupo de trabajo sobre precursores químicos y mantienen una cooperación que calificó de fructífera.

China es uno de los países con control más estricto sobre sustancias tipo fentanilo.

El fentanilo incautado cada año en su territorio, según la embajada, se mide solo en gramos. Esta cifra no fue verificada de manera independiente para esta nota.

Además, la embajada cuestionó si la misión estadounidense cumple sus funciones con objetividad. Pidió dedicar su tiempo a la cooperación entre EU y México y no recurrir “una y otra vez” a lo que describió como calumnia y falsa imputación contra China.

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Antecedentes recientes entre ambas embajadas

No es el primer cruce de mensajes en las últimas semanas. El mensaje chino habla de que EU “ha vuelto” a difamar, aunque no menciona nombres.

28 de octubre: Ronald Johnson participó en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken, donde señaló que a China le “encantaría” un México caótico e inseguro en la frontera. La Embajada de China rechazó esas declaraciones, y las del subsecretario adjunto de Estado Ricardo Pita Macedo, como infundadas.

Días antes de la APEC: Johnson compartió en redes que EU concentra 83% de las exportaciones mexicanas, frente a 2% de China. En la imagen añadió que China inunda el mercado mexicano con importaciones de bajo costo.

¿Qué dijo Terry Cole, director de la DEA?

Foto: X/@DEATerryCole

El mismo 17 de noviembre, el titular de la DEA, Terry Cole, publicó en X que la corrupción en México alimenta a las redes de cárteles y que la agencia sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas y actores políticos corruptos. En el mensaje reproducido por medios no se menciona a China.

Cole hizo esa afirmación sin aportar pruebas y publicó ambos temas en una misma nota. En una entrevista anterior, Cole afirmó que los distribuidores de precursores que vienen de China están en la lista de la DEA.

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Hasta el momento no existe confirmación oficial de que el mensaje de la embajada china sea una respuesta a las declaraciones de Cole. El texto chino se dirige a la Embajada de EU en México y no menciona al funcionario.