Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

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Google activó una dinámica inspirada en Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha que permite a los fans en México resolver acertijos sobre Panem, completar misiones y desbloquear contenido vinculado con la película.

Cómo activar la dinámica de Google desde México

El acceso aparece dentro del buscador y no exige descargar una aplicación, aunque sí requiere conocer detalles de la saga.

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La experiencia se activa al buscar el título completo de la nueva película, es decir, debes colcar la frase ‘Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha’.

En los resultados aparece un pequeño emblema dorado que remite a un encendedor de pedernal, objeto relacionado con la historia de Haymitch Abernathy. Al tocarlo, la pantalla abre una sección de retos llamada Quarter Quell Quest.

La dinámica propone 12 desafíos repartidos en seis secciones. Cada bloque completado entrega un número para formar un código de seis dígitos que permite abrir la Bóveda del Capitolio.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 16: Mckenna Grace attends the premiere of Lionsgate's "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" on November 16, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Quienes quieran evitar adelantos de la trama pueden participar sin buscar respuestas relacionadas con el desenlace de la película. Las pruebas parten de referencias, personajes, distritos y elementos ya conocidos por los lectores de la serie y quienes han visto las entregas previas.

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¿Cómo activarlo paso a paso?

El primer paso es abrir Google desde un teléfono celular o una computadora y escribir: “Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha”. También puede funcionar la búsqueda en inglés, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Después de cargar los resultados, hay que localizar el ícono dorado que representa un ave y una serpiente, con forma de eslabón o encendedor de pedernal. En computadoras puede aparecer más abajo en la pantalla, después de la información principal de la película.

Al tocar el emblema, el buscador despliega la opción “Comienza la búsqueda”. Ese botón lleva a la primera misión del juego, que combina preguntas de trivia, asociaciones visuales, pruebas de memoria y acertijos vinculados con los distritos de Panem.

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“Comienza tu primera misión” es la instrucción que aparece para iniciar el recorrido. Cada respuesta correcta permite avanzar hacia el siguiente desafío y obtener una parte del código necesario para entrar a la Bóveda del Capitolio.

La experiencia está disponible desde México porque forma parte de la búsqueda general de Google para promocionar el estreno. Si el ícono no aparece de inmediato, conviene revisar que el buscador esté actualizado, intentar desde otro navegador o escribir el título completo en inglés.

(Google/Captura de pantalla)

El emblema no fue elegido al azar. La pieza hace referencia al encendedor de pedernal que Lenore Dove Baird le entrega a Haymitch el día de su cumpleaños, fecha que coincide con la cosecha de los 50° Juegos del Hambre.

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Los acertijos llevan a la Bóveda del Capitolio

El juego no consiste en una sola pregunta. La misión se divide en seis etapas, y cada una contiene dos desafíos. El objetivo es conseguir los seis dígitos que conforman el código de la Bóveda del Capitolio.

Algunas pruebas piden recordar datos de la franquicia. Otras proponen relacionar cada distrito con la actividad que le corresponde dentro de Panem. También hay ejercicios de memoria que conducen a una respuesta de trivia.

“Resuelve las misiones para desbloquear la Bóveda del Capitolio” es la lógica de la experiencia. El usuario debe responder y avanzar sin salir del buscador, aunque las preguntas pueden llevarlo a revisar datos de los libros y las películas anteriores.

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Una vez completadas las seis secciones, se obtiene la combinación numérica. Al introducir el código, la dinámica abre una recompensa relacionada con la película y una pista adicional para continuar dentro de Google.

El juego revela una frase secreta que debe escribirse de forma completa en el buscador para activar un nuevo elemento visual. El resultado final incluye flores y un botón de reproducción que conduce a material adicional de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

Para quienes prefieren conservar la sorpresa, la recomendación es completar las pruebas sin buscar la frase final antes de llegar a la bóveda. La gracia de la dinámica está en reconstruir las referencias paso a paso, como si se tratara de una búsqueda ordenada por el Capitolio.

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Amanecer en la cosecha vuelve al pasado de Haymitch Abernathy

El mini juego de Google acompaña el lanzamiento de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, la precuela centrada en los 50° Juegos del Hambre. La película lleva a la pantalla una etapa anterior a la llegada de Katniss Everdeen.

La historia se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera película de la saga. Haymitch Abernathy, personaje conocido por convertirse en el mentor de Katniss y Peeta Mellark, tiene 16 años cuando es elegido como tributo del Distrito 12.

“Cada distrito debe enviar el doble de tributos” es la regla que define al Segundo Vasallaje de los Veinticinco. El cambio eleva a 48 el número de jóvenes que entran a la arena, una decisión del Capitolio que convierte la edición en una de las más recordadas de Panem.

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Joseph Zada interpreta al joven Haymitch. Mckenna Grace encarna a Maysilee Donner, tributo del Distrito 12 que forma una alianza con él. El reparto también incluye a Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke y Glenn Close.

05/11/2026 McKenna Grace protagoniza 'Amanecer en la cosecha', un filme que "trata de inspirar a los jóvenes para que alcen la voz". El próximo 20 de noviembre llega a los cines 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', adaptación del libro homónimo de Suzanne Collins. La película se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la tetralogía original protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, centrándose en el pasado de Haymitch y sus sangrientos Juegos del Hambre. SOCIEDAD CULTURA

La película está dirigida por Francis Lawrence, responsable de En llamas, las dos entregas de Sinsajo y Balada de pájaros cantores y serpientes. La historia adapta la novela que Suzanne Collins publicó en 2025.

La dinámica de Google permite que los seguidores mexicanos entren a Panem antes de llegar al cine: basta con encontrar el encendedor dorado, aceptar la primera misión y poner a prueba cuánto recuerdan de los distritos, los tributos y las reglas del Capitolio.

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