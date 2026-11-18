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Mariana BO compartió una imagen de un arreglo de rosas rojas y agradeció a José Eduardo Derbez por el detalle, luego de definir al actor como “un gran amigo” tras los rumores de un romance. La DJ etiquetó la cuenta del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez en una historia de Instagram, acompañada de corazones.

La publicación muestra decenas de rosas rojas envueltas en papel del mismo color. Sobre la imagen, Mariana BO escribió “Thnks” y agregó la etiqueta @jose_eduardo92, usuario que corresponde al actor, además de dos corazones negros y un emoji de una persona levantando la mano.

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El gesto llega después de que la productora musical confirmara que ha tenido varias salidas con José Eduardo Derbez. La artista sostiene que por ahora mantienen una amistad, aunque no descarta que el vínculo cambie más adelante.

Mariana BO agradece las flores y etiqueta a José Eduardo Derbez

La historia de Instagram se publica horas después de que Mariana BO hablara de la relación que sostiene con José Eduardo Derbez. El arreglo de flores no incluye un mensaje visible, pero la etiqueta al actor apunta a que él habría enviado las rosas.

La DJ no acompañó la fotografía con una explicación sobre el motivo del obsequio. Tampoco detalló cuándo recibió el arreglo ni si se trató de una ocasión especial.

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La imagen reactiva la conversación alrededor de ambos, luego de que aparecieron juntos en un campo de tiro y durante una salida nocturna. Las publicaciones se difundieron semanas después de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay hicieran pública su separación.

En la captura compartida por Mariana BO, el arreglo ocupa toda la pantalla. Las flores tienen una envoltura roja con moños blancos y un letrero que parece incluir un mensaje, aunque no es posible leerlo con claridad en la imagen.

El agradecimiento público de la DJ contrasta con las declaraciones que dio este lunes 17 de noviembre sobre el vínculo con Derbez. Mariana BO insiste en que no son pareja, pero acepta que han convivido en varias ocasiones.

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La DJ llama “gran amigo” a José Eduardo Derbez

Mariana BO habló con el programa Ventaneando después de que las fotografías junto al actor detonaron rumores de un posible noviazgo. La artista explica que primero tuvo cercanía con Vadhir Derbez por asuntos ligados a la música.

“José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Yo era más amiga de Vadhir antes por la música y eso”, declaró Mariana BO a Ventaneando.

La productora también confirma que vio a José Eduardo Derbez días antes de esa entrevista. “Justo lo vi antier, salimos también. Sí, de fiesta”, dijo la DJ al programa de TV Azteca, según el mismo reporte.

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Al ser cuestionada sobre un posible romance, Mariana BO no presenta al actor como su novio. Aun así, deja abierta la posibilidad de que la relación se transforme con el paso del tiempo.

“Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. La neta, yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente”, responde Mariana BO en la conversación.

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El mensaje de agradecimiento por las rosas aparece en medio de esas declaraciones. Hasta ahora, José Eduardo Derbez no ha comentado de forma pública el envío del arreglo ni ha definido el tipo de relación que mantiene con la DJ.

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José Eduardo Derbez y Mariana BO salen juntos desde un festejo

La convivencia entre ambos no comienza en el campo de tiro. Mariana BO cuenta a Ventaneando que invitó al actor a celebrar su cumpleaños con una cena, encuentro que abrió la puerta a nuevos planes.

“Fue bien lindo, me regaló un detalle top y me invitó. Pasaron como unos días y me dijo: ‘Oye, vamos a tirar’”, relata la DJ sobre el acercamiento con José Eduardo Derbez.

Mariana BO señala que nunca había practicado tiro antes de aceptar la invitación. Después de aquella salida, ambos difundieron fotos en redes sociales con lentes oscuros, protectores auditivos y armas largas durante la actividad al aire libre.

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Más tarde, también fueron vistos durante una salida nocturna. La DJ confirma que esas imágenes son reales y que su convivencia con el actor no se limita a un solo encuentro.

Las flores se suman a la lista de gestos que los seguidores han interpretado como señales de cercanía. Por ahora, Mariana BO mantiene que ella y José Eduardo Derbez son amigos.

La separación de Paola Dalay abre preguntas sobre la vida sentimental de Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación el pasado 1 de noviembre. Ambos son padres de Tessa y, de acuerdo con declaraciones previas del actor, procuran conservar una convivencia cordial por el bienestar de su hija.

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Las fotos de José Eduardo junto a Mariana BO provocan reacciones en redes sociales. Paola Dalay habría comentado que no conocía la cercanía entre la DJ y su expareja, pese a que la artista “se supone” era amiga del actor.

La influencer también ha estado bajo atención pública por su vínculo con el futbolista César Romo. Dalay sostiene que comenzó a conocer al jugador después de terminar con José Eduardo Derbez.

Mientras Mariana BO agradece en Instagram el arreglo de rosas atribuido a José Eduardo Derbez, ninguno de los dos ha confirmado un romance.