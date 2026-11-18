En esta entrevista del programa El Interrogatorio, el compositor y cantante Jesús Arley Pérez Morgan, mejor conocido como Arley Pérez, comparte detalles íntimos sobre su trayectoria de vida y carrera artística. (Captura de pantalla/YouTube)

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El cantante sinaloense Arley Pérez reveló que su familia sufrió un secuestro exprés, episodio que lo llevó a abandonar Culiacán y establecerse en la Ciudad de México. El músico lo contó en entrevista con El Interrogatorio, el podcast conducido por Said García Solís.

“Me intentaron secuestrar, a mi familia me la retuvieron”, dijo Arley Pérez al recordar el momento que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. El cantante, intérprete de temas como “La venganza del M1” y “Ni falta que hace”, tenía entonces una carrera consolidada en el género de los narcocorridos.

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Durante la hora que duró la retención, los responsables se comunicaron directamente con el músico. “Que fuera”, respondió Arley Pérez al ser cuestionado sobre el mensaje que recibió, en alusión a que le exigían presentarse personalmente a cambio de la liberación de su familia.

El cantante aseguró que logró resolver la situación sin que nadie resultara lastimado. “Lo pude arreglar, gracias a Dios, de la mejor manera. Y gracias a Dios mi familia está bien y yo estoy bien”, declaró en la entrevista.

En esta entrevista del programa El Interrogatorio, el compositor y cantante Jesús Arley Pérez Morgan, mejor conocido como Arley Pérez, comparte detalles íntimos sobre su trayectoria de vida y carrera artística. (Captura de pantalla/YouTube)

Pese a la gravedad del hecho, Arley Pérez decidió no profundizar en la identidad de quienes retuvieron a su familia ni en las circunstancias exactas detrás del ataque. “Fueron malentendidos que no se pudieron nunca aclarar. Y no me interesa aclarar”, sostuvo.

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El músico vinculó el episodio a conflictos derivados de su actividad como compositor de corridos. “El delito que ven ellos es cuando va a decir uno: bueno, está uno con un personaje de algún corrido, y fue lo que me pasó a mí”, explicó, sin mencionar nombres de personas, cárteles o facciones involucradas.

La decisión de mudarse a la capital del país fue inmediata tras el hecho. “Si ya se está perdiendo el respeto y los valores por la familia, pues no tiene caso que estemos aquí”, relató el cantante sobre los motivos que lo llevaron a dejar Sinaloa.

La convivencia de Arley Pérez con la narcocultura en Culiacán

Antes del intento de secuestro, Arley Pérez describió una relación cercana y cotidiana con personajes vinculados al crimen organizado en su colonia natal de Culiacán. “En mi colonia había dos, tres personajes de esos que tú hablas y era muy normal verlo”, contó.

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En esta entrevista del programa El Interrogatorio, el compositor y cantante Jesús Arley Pérez Morgan, mejor conocido como Arley Pérez, comparte detalles íntimos sobre su trayectoria de vida y carrera artística. (Captura de pantalla/YouTube)

El cantante explicó que, durante años, esa convivencia no representaba un riesgo evidente para él ni para su entorno. “No se metían con la población”, afirmó, y agregó que el trato con esas personas era “muy respetuoso” y “muy familiar”.

Esa cercanía, según su relato, nunca implicó temor de su parte, al menos no en los primeros años de su carrera. “La relación siempre fue muy armoniosa. Muy, muy armoniosa con todos los personajes que alcancé a conocer”, dijo.

El propio artista marcó un límite en esa relación. “Me metí hasta donde quise meterme, hasta donde sentí que no podía, que yo no estaba infringiendo con nadie ni estaba poniendo en riesgo a nadie. Hasta ahí”, explicó.

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Ese límite se activó cuando percibió un cambio en el entorno. “Cuando yo miro que la cosa se piensa poner peligrosa, es donde yo decido ya no arrimarme con ciertas personas que no compartían los mismos valores de lo que yo ya estaba acostumbrado”, relató.

El quiebre, según su testimonio, coincidió con un deterioro generalizado de la seguridad en su estado natal. “Vas y en una borrachera dices un mal comentario y ya te matan o te viniste problemado y ya te cambia la vida totalmente”, describió sobre el ambiente actual en Sinaloa.

Arley Pérez ubicó el momento exacto en que decidió distanciarse de ese entorno: cuando los conflictos dejaron de ser privados y se volvieron públicos. “Cuando se empiezan a escuchar los problemas en la calle, cuando se empiezan a escuchar los problemas en los noticieros, fue cuando dijimos nosotros: ¿Pa qué nos arriesgamos?”, apuntó.

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Arley Pérez defiende los narcocorridos como una forma de informar

Arley Pérez, cantante de corridos. (Sporify)

Pese al riesgo que ha enfrentado por su oficio, el cantante defendió el género musical que lo caracteriza ante los recientes candados que han encontrado en algunos estados del país. “Nosotros estamos informando lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país. Es lo único que estamos haciendo”, afirmó.

El músico comparó su labor con la de los medios de comunicación que cubren temas de violencia. “Es lo único, como lo hacen los medios de comunicación, de notas rojas”, señaló, al rechazar que sus canciones constituyan apología del delito.

Arley Pérez cuestionó que se reconozca únicamente el contenido violento de sus letras y no los mensajes de condena que también incluye. “Cuando yo canto: ‘ya no maten a gente inocente’, no están diciendo que hago apología a la paz”, ejemplificó.

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Familia de Arley Pérez ha sufrido varios ataques a su seguridad. (Anayeli Tapia/Infobae)

Ante la ola de cancelaciones y prohibiciones que han enfrentado colegas del género en distintos estados de México, el cantante aseguró que se adelantó a contratar asesoría legal para preparar amparos u otros recursos. “Si un estado nos prohíbe cantar corridos, nosotros podemos tramitar un amparo ante un juez federal para poderlo hacer, porque nosotros vamos a expresar libremente”, detalló.

El intérprete reconoció que, en México, sus presentaciones se han concentrado más en eventos privados que en escenarios públicos y descartó haber enfrentado alguna prohibición directa en sus actos abiertos al público.

En cuanto a sus giras en Estados Unidos, Arley Pérez afirmó no haber sufrido cancelaciones de visa ni restricciones migratorias, a diferencia de otros artistas del género. “En Estados Unidos no hemos tenido ningún problema por cantar corridos”, sostuvo, y atribuyó los casos de otros colegas a decisiones migratorias de sus equipos de trabajo, no a la censura de sus letras.

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