José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo y Paola Dalay conversan en una entrevista dividida en tres encuadres. (YouTube)

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La ruptura entre el actor José Eduardo Derbez y la influencer Paola Dalay, inicialmente planteada por ambos como una separación de común acuerdo, no deja de acaparar titulares en los programas de espectáculos.

En medio de versiones sobre una supuesta infidelidad por parte de la creadora digital, reportes de la prensa indican que el final de la relación habría resultado satisfactorio para Victoria Ruffo.

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De acuerdo con el presentador Juan José Origel, la actriz no tenía una buena relación con su nuera y, aunque la decisión ha afectado a su hijo, Ruffo “sería la más feliz” de que Dalay ya no formara parte de su círculo familiar.

‘Pepillo’ Origel expone detalles de un desencuentro entre Victoria Ruffo y Paola Dalay

Durante la más reciente emisión del programa Con permiso, que conduce junto a Martha Figueroa, Origel indicó que Victoria Ruffo cuestionó a Paola Dalay por no usar la ropa y los accesorios que ella le compraba a su nieta.

“Ya ves que tienen una niña y Victoria quería mucho a la niña, entonces le compraba el vestidito, los aretitos, la pulserita, todo le compraba porque era su adoración, pues nunca le vio nada, ni siquiera un suétercito de los que le dio”.

El periodista sostuvo que la negativa de Paola Dalay a usar los obsequios que le daba la actriz derivó en más de un roce entre ellas.

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“Le preguntaba a la muchacha: ‘Oye, ¿por qué no le pones el suétercito rosa que le regalé el otro día?’, y ella le decía: ‘Ahí están guardados’. Nunca se los ponía. Yo creo que los ha de haber regalado o alguna cosa. Pues total que ya se va a ahorrar mucho en regalitos”, indicó.

José Eduardo Derbez junto a su madre, Victoria Ruffo. (jose_eduardo92, Instagram)

Las declaraciones de Origel resonaron en redes sociales, donde la ruptura amorosa se mantiene como tema de interés debido a las versiones sobre una presunta infidelidad por parte de Paola Dalay.

Dos semanas después de anunciar el fin de su relación, en X, antes Twitter, fue difundido un video de Paola Dalay junto al futbolista César Romo.

Según versiones de la prensa, la difusión de fotografías de Dalay junto a César Romo en el Gran Premio de México habría derivado en un comunicado conjunto para anunciar el fin de su relación.

Aunque José Eduardo Derbez y Paola Dalay afirmaron que habían terminado su relación tiempo atrás, un mes antes grabaron un especial para el proyecto Mixologando, en el que ironizaron sobre los rumores de separación.

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Paola Dalay confirmó que sale con el futbolista César Romo un día después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez. (Instagram)

Paola Dalay recordó tensas conversaciones con Victoria Ruffo

En dicha conversación, durante una dinámica de preguntas, Dalay admitió que al principio no podía descifrar a su suegra. Recordó una reunión a la que asistió sin labial, ocasión en la que la actriz le preguntó si estaba enferma.

“Me paré al baño y me puse el único labial que tenía en mi bolsa, que era rojo. Salgo y me dice: ‘¡¿Por qué te maquillas tanto los labios?!’”.

José Eduardo Derbez confirmó la anécdota. Aunque reconoció que su madre es celosa, sostuvo que, tras enterarse de que Paola estaba embarazada, hubo un acercamiento entre ambas.

En la misma conversación, Paola Dalay reveló que, el día que conoció a la actriz, esta criticó que usara para la ocasión una blusa que, a su consideración, era muy reveladora.

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Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

Paola Dalay niega romance y José Eduardo Derbez se refugia en una DJ

A unas semanas de su separación, el actor y la influencer viven un cambio radical. Mientras Paola Dalay aseguró que, por el momento, no mantiene una relación formal con César Romo, José Eduardo Derbez ha sido visto con la DJ mexicana Mariana Bo.

En entrevista para el programa Ventaneando, Bo reconoció que ha comenzado a salir con el actor y no descartó la posibilidad de un romance.