GTA 6 no llega a PC: estas son las consolas y su precio con IVA en México (Fotos: Rockstar Games)

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Grand Theft Auto VI llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S este 19 de noviembre de 2026 en México, con un precio estimado de $1,499 MXN para la Standard Edition y de $1,879 MXN para la Ultimate Edition en formato digital con IVA incluido.

Rockstar Games no confirma una versión para PC en el estreno, por lo que los jugadores deberán contar con una consola compatible para acceder al lanzamiento.

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El juego requiere 212 GB de almacenamiento en PlayStation 5, una cifra que obliga a revisar el espacio disponible antes de comprarlo. La instalación puede ocupar una parte amplia de la memoria interna de las consolas, sobre todo en los modelos con menor capacidad.

La ausencia de una fecha para computadoras coloca a las consolas de actual generación como la única vía confirmada para jugar GTA 6 de forma nativa desde su lanzamiento. Tampoco existe un anuncio oficial sobre versiones para PlayStation 4, Nintendo Switch 2 u otras plataformas.

Xbox México fija GTA 6 desde $1,499 MXN con IVA incluido

La tienda digital de Xbox México muestra la Standard Edition de GTA 6 en $1,499 MXN, con impuestos incluidos. La Ultimate Edition tiene un precio de $1,879 MXN y también se vende en formato digital.

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Las versiones para Xbox estarán disponibles en Xbox Series X y Xbox Series S desde este 19 de noviembre de 2026. Las dos consolas reciben una edición nativa, lo que permite instalar el juego directamente en su almacenamiento.

Las tiendas físicas también contemplan la venta de códigos de descarga para las consolas de Microsoft. No hay información sobre una edición en disco para Xbox Series X, por lo que el acceso dependería de la descarga digital y de una cuenta vinculada a la plataforma.

En el caso de Xbox One, GTA 6 no tiene una versión nativa confirmada. Los usuarios de esa generación podrían jugar mediante Xbox Cloud Gaming, con una configuración gráfica equivalente a Xbox Series S y una conexión a internet estable.

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Xbox México fija GTA 6 desde $1,499 MXN con IVA incluido (Foto: Rockstar)

PlayStation Store estima $1,499 MXN para la edición estándar

La PlayStation Store México maneja precios base de $1,292.24 MXN para la Standard Edition y de $1,619.83 MXN para la Ultimate Edition. Con la aplicación del 16% de IVA, los montos finales estimados llegan a $1,499 MXN y $1,879 MXN.

GTA 6 estará disponible de forma nativa en PlayStation 5 y PS5 Pro. La versión para la consola de Sony incluye compatibilidad con audio 3D Tempest, además de funciones vinculadas al control DualSense.

La PS5 Pro también recibe mejoras específicas, aunque no se detallan todas las diferencias técnicas frente al modelo base. La disponibilidad en ambas consolas mantiene a la familia PlayStation 5 como una de las plataformas centrales para el lanzamiento de Rockstar Games.

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Los compradores deberán tomar en cuenta los 212 GB de almacenamiento requeridos. La cifra puede representar más de una tercera parte de la capacidad útil de algunos modelos de PS5, por lo que una expansión de memoria o la eliminación de otros juegos podría ser necesaria.

Chedraui, Sanborns y Bodega Aurrera manejan precios de hasta $1,699 MXN

Las tiendas departamentales en México manejan precios distintos para las versiones de PS5. Catálogos de comercios como Chedraui, Sanborns y Bodega Aurrera colocan el juego entre $1,695 MXN y $1,699 MXN.

La diferencia frente al precio digital puede superar los $196 MXN en la Standard Edition. Los costos pueden variar de acuerdo con promociones, existencias, modalidades de pago o ediciones distribuidas por cada cadena comercial.

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El precio final también puede depender de si se trata de una reserva, una entrega posterior al lanzamiento o una edición con contenido adicional. Las personas interesadas deberán revisar si el producto corresponde a una copia física, un código de descarga o una preventa con condiciones particulares.

Rockstar Games no anuncia GTA 6 para PC en noviembre de 2026

Rockstar Games no anuncia una fecha de lanzamiento de GTA 6 para PC este 19 de noviembre de 2026. La falta de una versión confirmada deja fuera a quienes juegan en computadoras durante la primera etapa de venta.

La empresa tampoco confirma una llegada posterior a PC. La situación mantiene abiertas las dudas sobre el calendario de una eventual adaptación para computadoras y sobre los requisitos técnicos que necesitaría el juego.

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La falta de una edición para PC contrasta con el interés que genera el estreno entre usuarios mexicanos. El tema se mantiene como tendencia en México por la euforia de los fans que buscan conocer precios, plataformas compatibles y opciones para jugar desde el primer día.

Chedraui, Sanborns y Bodega Aurrera manejan precios de hasta $1,699 MXN REUTERS/Nadja Wohlleben

GTA V sigue disponible en México desde $599 MXN para PS5

Quienes buscan una alternativa mientras llega GTA 6 pueden encontrar Grand Theft Auto V para PS5 entre $599 MXN y $779 MXN en tiendas mexicanas. Los precios dependen de promociones y del comercio que lo distribuye.

Coppel, Soriana y Elektra figuran entre las cadenas donde suele aparecer la edición de PS5. GTA V mantiene presencia en el mercado mientras la expectativa se concentra en el lanzamiento de la nueva entrega de la franquicia este 19 de noviembre de 2026.

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