Tristán, hijo de Yahir, desmiente rumores de vida en la calle y consumo de drogas

Guardar

La imagen de Tristán, hijo mayor de Yahir, vendiendo aguacates en la vía pública provocó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios se sorprendieron al verlo realizando esta actividad, otros aplaudieron su iniciativa para conseguir ingresos y mantenerse ocupado.

Ante la conversación que generó el video, Yahir habló sobre la situación de su hijo durante un encuentro con el programa De primera mano. Lejos de mostrar preocupación por el trabajo que realiza el joven, el cantante expresó su satisfacción al saber que está buscando alternativas para salir adelante. También aprovechó para aclarar que Tristán tiene su respaldo, aunque no comparta públicamente cada detalle de su vida familiar.

PUBLICIDAD

“Él cuenta conmigo”, afirmó el intérprete, quien además dejó una declaración que refleja su postura frente a las críticas y especulaciones: “La gente no sabe, no puedo estar platicándoles todo lo que me pasa en mi vida 24 horas tampoco”. Con estas palabras, Yahir puso sobre la mesa un asunto importante: el apoyo a su hijo no necesariamente tiene que convertirse en un espectáculo público para demostrar que existe.

Yahir defiende a Tristán y aplaude que venda aguacates para salir adelante

Tristán, hijo de Yahir, deja las drogas tras años de lucha

Las imágenes mostraron al joven promocionando su producto. La escena rápidamente generó reacciones, especialmente entre quienes consideraron positivo que buscara una actividad laboral por iniciativa propia.

Al ser cuestionado sobre cómo se encuentra su primogénito, Yahir respondió con tranquilidad: “Bien, muy bien”. Posteriormente, explicó que el joven está concentrado en trabajar y encontrar actividades que le permitan avanzar. “Él está ahorita trabajando en eso, está enfocado en eso. Quiere salir adelante, lógicamente, busca cosas que hacer, ¿no?”, comentó. El cantante también aclaró que la venta de aguacates no es necesariamente la única ocupación de su hijo.

PUBLICIDAD

“También, pues entrenar y hacer otras cosas”, agregó al explicar que Tristán está procurando mantenerse activo. Para Yahir, lo importante es que su hijo encuentre motivaciones, establezca objetivos y tenga razones para levantarse cada mañana. “A mí me da mucho gusto que esté chambeando, que esté en movimiento, que esté bien, que le eche ganas en lo que él quiera”, expresó. Su reacción dejó ver que no considera motivo de vergüenza que el joven se dedique a una actividad comercial para conseguir sus propios recursos.

¿Quién es Tristán, el hijo mayor de Yahir, y por qué su historia ha generado tanta atención?

Foto: Ig/@tristan_gss

Tristán Othón Fierro es el hijo mayor del cantante mexicano Yahir, conocido por alcanzar popularidad tras participar en la primera generación de La Academia. El joven nació de la relación del intérprete con Jaqueline y creció mientras su padre comenzaba a construir una carrera dentro de la industria musical y la televisión. Por esa razón, desde pequeño tuvo cierta exposición pública, especialmente durante los primeros años de reconocimiento artístico de su papá.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, Tristán también manifestó interés por desarrollar sus propios proyectos. La música formó parte de sus inquietudes profesionales, una actividad que su padre ha mencionado en distintas ocasiones al hablar de sus aspiraciones. Sin embargo, su historia personal también estuvo marcada por dificultades relacionadas con las adicciones, situación que hizo que su vida familiar atravesara momentos especialmente complicados. El tema se convirtió en una conversación pública y generó opiniones divididas sobre las decisiones que debía tomar el cantante para acompañar a su hijo.

Durante varios años, la relación entre ambos tuvo etapas de distanciamiento. Yahir ha reconocido que intentó encontrar diferentes alternativas para ayudar a Tristán, pero que algunas decisiones terminaron afectando su vínculo. En 2024, el cantante confirmó que habían vuelto a encontrarse y que estaban recuperando la comunicación. Desde entonces, ha expresado su deseo de mantener una relación cercana con su primogénito, sin dejar de reconocer que el joven necesita construir su propio camino. La venta de aguacates se suma ahora a esa búsqueda de independencia y nuevas oportunidades.

PUBLICIDAD

De los momentos difíciles a una nueva etapa: así es la relación entre Yahir y su hijo Tristán

Fotos: Ig/@tristan_gss Ig/@yahirmusic

“Es un chamacazo, neta, es un chamacazo. Tiene muy, muy bonitos sentimientos y tenemos muy buena comunicación”, aseguró. Además, reveló que espera reencontrarse pronto con él: “Ya lo voy a ver pronto, ya voy para Hermosillo después de Mazatlán unos días”. Antes de terminar, el intérprete dejó una de sus declaraciones más emotivas: “Es mi primer amor, mi primer motor, mi primera motivación”. También fue contundente al expresar el cariño que siente por su primogénito: “Lo amo con todo mi corazón”.