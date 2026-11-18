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La NFL tiene en México uno de sus mercados internacionales más importantes y el crecimiento de su afición femenina es una muestra de ello. El país cuenta con alrededor de 40 millones de seguidores, mientras que las mujeres representan el 53 por ciento de los aficionados menores de 34 años, de acuerdo con Izamná Crail, director de Marketing, Fan Engagement y Eventos de NFL México.

Durante la inauguración del Barrio NFL, realizada este martes 17 de noviembre, el directivo destacó la relevancia que ha adquirido el mercado mexicano para la liga, tanto por el tamaño de su comunidad de seguidores como por la participación de las nuevas generaciones.

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México, el mercado internacional más grande de la NFL

(Alexander Ortiz / Infobae México)

Crail explicó que México ocupa el primer lugar entre los mercados internacionales de la NFL, con una base de más de 40 millones de aficionados. Además, resaltó la presencia de mujeres entre los seguidores más jóvenes, un sector que representa una parte importante de la comunidad de la liga en el país.

“Sabemos que fuera de Estados Unidos, México es el mercado internacional más grande para la NFL con más de 40 millones de aficionados, de ellos, más de la mitad son menores de 34 años y en ese rango las mujeres suman un 53 por ciento, eso habla de un sector muy poderoso. Es la base más grande”, señaló.

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El anuncio llega en la semana en que la NFL retomará sus partidos de temporada regular en México, después de tres años de ausencia. Este domingo, el Estadio Banorte recibirá el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, con el que la liga cerrará su calendario de nueve partidos internacionales de este año.

Para Crail, disputar encuentros en vivo es una de las principales formas de acercar el futbol americano a nuevos seguidores, por lo que consideró importante recuperar la presencia de la NFL en territorio mexicano.

“El primer punto de contacto de un aficionado nuevo es un partido en vivo, por eso es muy importante que se vuelva a jugar en México, porque es el punto de conexión para todos los seguidores. Cerrar con este gran partido en México la serie internacional es increíble”, comentó.

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Por su parte, Arturo Olivé, director general de NFL México, destacó que el regreso forma parte de una estrategia para mantener una presencia constante en el país y fortalecer el vínculo con los aficionados.

(Alexander Ortiz / Infobae México)

“Regresa lo que nunca se fue. Este partido significa consistencia con juegos anuales para la consolidación de la presencia de la NFL en México. El último partido que tuvimos fue en el 2022 y hemos trabajado en este tiempo para seguir construyendo esta plataforma que queremos llevar al siguiente nivel”, explicó.

(Conade)

Olivé también recordó que, durante los tres años sin partidos de temporada regular en el país, la liga mantuvo sus actividades para conectar con la afición, especialmente mediante programas dirigidos a niñas y niños.

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El flag football se mantiene como uno de los pilares de esa estrategia. Según el directivo, durante los últimos 18 años la NFL ha trabajado para promover esta disciplina en las escuelas y fomentar la actividad física entre las nuevas generaciones.

“Nuestra conexión con el aficionado es muy importante. El trabajo realizado a lo largo de 18 años ha sido sembrar la semilla entre niños y niñas del país, no sólo para fomentar la activación física, sino desarrollar el gusto por este deporte”, detalló.

La meta de NFL México es que cuatro millones de niñas y niños practiquen flag football en las escuelas al cierre del ciclo escolar, mediante los programas que impulsa la organización.

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Las declaraciones de ambos directivos se dieron durante el lanzamiento de Barrio NFL, iniciativa que busca acercar la liga a los seguidores mexicanos mediante actividades y experiencias relacionadas con la cultura de la capital.