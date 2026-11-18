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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue recibida con la melodía de “Cielito Lindo” a su llegada a la cena de líderes de la APEC 2026, ofrecida por el presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen. Los reportes indican que el tema fue interpretado por una orquesta de cámara.

Una orquesta tocó el tema a su llegada

El mandatario chino recibe a la presidenta mexicana en el Centro Internacional de Intercambio, acompañado de Peng Liyuan, antes del banquete de bienvenida de la cumbre regional anual

Una orquesta de cámara que amenizó el evento interpretó “Cielito Lindo” cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Centro Internacional de Intercambio de Shenzhen, donde fue recibida por Xi Jinping, quien la saludó acompañado de su esposa, Peng Liyuan.

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La propia mandataria compartió en sus redes sociales una publicación del momento, en la que se aprecia a la orquesta ubicada detrás de ella mientras se desarrollaba la bienvenida. En plataformas digitales circularon mensajes que describían el momento como si la canción hubiera sido entonada por los presentes, pero tanto los medios consultados como el material difundido por Sheinbaum muestran que se trató de una interpretación instrumental.

Primera fila junto al anfitrión

El video muestra a varios mandatarios y representantes internacionales situados sobre una alfombra roja para una fotografía grupal. Al fondo se observa una pantalla con un paisaje urbano y el letrero APEC China. Entre las figuras visibles en el escenario se encuentran dirigentes como Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, junto a otras personalidades políticas organizadas en dos filas frente a la cámara.

La presidenta Claudia Sheinbaum apareció en la primera fila de la fotografía oficial de la APEC 2026, la misma en la que se ubicó el presidente de China, Xi Jinping, junto a su esposa, Peng Liyuan, en el centro. A la izquierda de Xi, en esa fila, se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung; al de Indonesia, Prabowo Subianto; a Sheinbaum, y al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. A la derecha figuran el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el de Vietnam, Tô Lâm; el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Tras la imagen oficial, Xi ofreció un discurso como parte del banquete de bienvenida. Trump llegó poco después de Sheinbaum y también fue recibido con un tema musical

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Reunión previa con Trump

@Claudiashein

Horas antes de la cena, Sheinbaum sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos:

Lugar: hotel The Langham, en Shenzhen.

Acompañantes: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , y el canciller, Roberto Velasco .

Tema: la mandataria adelantó que se abordarían el tratado comercial y los avances de las negociaciones.

Valoración oficial: Sheinbaum informó en sus redes oficiales que fue una muy buena reunión.

Contexto: la cumbre de la APEC

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La cena forma parte de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a las 21 economías integrantes y se realiza el 18 y 19 de noviembre bajo la presidencia de China.

México tiene un interés particular en el encuentro: la APEC 2028 será organizada por el país, tema que la presidenta también abordó con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm.

¿Por qué pesa la presencia de México en la APEC?

México forma parte del foro desde noviembre de 1993, cuando la membresía pasó de 15 a 17 economías con su ingreso, y hoy participa en un bloque de 21 economías que concentran cerca del 60% del PIB mundial y casi la mitad del comercio global. Para un país cuya economía depende en gran medida del mercado estadounidense, el foro funciona como un espacio para ampliar vínculos: de acuerdo con la Secretaría de Economía, el objetivo de la adhesión fue expandir y diversificar sus relaciones comerciales.

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El contexto actual refuerza esa lectura: las importaciones desde China superaron diez veces las exportaciones hacia ese mercado en agosto de 2026, según Data México, y la visita de Sheinbaum a Shenzhen coincide con la revisión del T-MEC prevista para este año.

A ello se suma que México será sede de la cumbre en 2028, tras el respaldo de las 21 economías a su candidatura; el canciller Marcelo Ebrard sostuvo que esa votación habla de la importancia que le otorgan al país. Para quienes siguen la política exterior, estar en la mesa permite negociar con Washington y Pekín al mismo tiempo, aunque el foro no es vinculante y sus decisiones se toman por consenso.

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