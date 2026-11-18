(X / Cadillac)

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Cadillac prepara un aspecto diferente para su siguiente aparición en la Fórmula 1. La escudería estadounidense presentó una decoración especial para el Gran Premio de Las Vegas 2026, en la que incorporará detalles en color neón para destacar bajo las luces del circuito callejero.

La nueva imagen tendrá modificaciones en la parte frontal y los pontones del monoplaza, con una combinación pensada para aprovechar la iluminación nocturna de la ciudad. Esta será la tercera y última decoración especial que Cadillac utilizará en sus carreras de casa durante la temporada, después de las presentadas en Miami y Austin.

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¿Qué espera Cadillac de Checo Pérez en el GP de Las Vegas?

(X / Cadillac)

Más allá de la imagen del monoplaza, el equipo tendrá un desafío importante en el trazado de Nevada. Marcin Budkowski, director de Cadillac, señaló que uno de los principales retos será encontrar el comportamiento adecuado de los neumáticos ante las bajas temperaturas nocturnas y las condiciones del asfalto.

La escudería llega después de un fin de semana complicado en São Paulo, donde un problema con una tuerca en el auto de Valtteri Bottas afectó sus aspiraciones. Sin embargo, el rendimiento reciente de Sergio “Checo” Pérez representa un punto positivo para buscar protagonismo en la zona media de la parrilla.

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“Las Vegas presenta otra oportunidad única para nosotros como equipo, en nuestra tercera y última carrera en casa de la temporada. Es un lugar icónico para un circuito callejero y requerirá mucho aprendizaje mientras trabajamos para entender la superficie y cómo responden los neumáticos a las frías temperaturas nocturnas. Ambos pilotos tienen experiencia aquí, lo que nos ayudará a tomar ritmo en las prácticas libres. Nos llevamos lo positivo del rendimiento de Checo y miramos hacia las últimas tres carreras con motivación para cerrar fuerte”, explicó Budkowski.

Por su parte, el piloto mexicano llega con antecedentes positivos en este escenario, pues consiguió puntos en sus dos participaciones anteriores en Las Vegas, incluido el podio que obtuvo en 2023.

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Pérez considera que la gestión de los neumáticos será determinante para conseguir un buen resultado, especialmente por las dificultades que representa mantenerlos en la temperatura adecuada durante las sesiones nocturnas.

“Es un circuito callejero muy rápido, con rectas largas y frenadas fuertes, pero las bajas temperaturas dificultan poner los neumáticos en la ventana correcta y encontrar agarre constante. Nuestro enfoque está en armar un fin de semana limpio, maximizar cada oportunidad y darle al equipo el mejor resultado posible”, señaló.