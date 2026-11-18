Durante su paso por La Casa de los Famosos México, la intérprete manifestó que desea volver a ver unido al conjunto, pero considera necesario sanar las diferencias actuales. (Fotos: Redes Sociales)

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Las canciones de OV7 reúnen a toda una generación que creció entre coreografías, giras y una historia que comenzó mucho antes de que sus integrantes tomaran el micrófono como adultos. Por ello, cada vez que surgen versiones sobre un reencuentro, la esperanza entre sus fans se hace presente.

Esta vez fue Mariana Ochoa quien puso freno a las expectativas: no hay una gira acordada, ni conversaciones que permitan anticipar el regreso del grupo a los escenarios.

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Mariana Ochoa descarta que existan planes o acuerdos para una nueva gira de OV7. (Instagram)

La cantante dejó abierta la posibilidad de que la historia continúe más adelante, aunque el panorama actual sigue marcado por el distanciamiento entre varios de sus excompañeros. Antes de volver a cantar juntos, tendrían que retomar un diálogo que hoy permanece suspendido.

Mariana Ochoa aclara qué falta para que OV7 vuelva a los escenarios

La exintegrante del grupo habló del tema en Todo Para La Mujer, espacio conducido por Maxine Woodside. Ahí fue consultada sobre los rumores que apuntaban a una posible gira de OV7 y respondió que, por ahora, no hay gestiones ni un plan definido: “Hasta ahorita nadie se ha acercado con nadie”.

Ochoa no habló de recintos, fechas, promotores ni de una agenda que permita anticipar presentaciones en los próximos meses. La cantante también rechazó que exista un proyecto impulsado para favorecer a Bobo Producciones, empresa encabezada por Ari Borovoy.

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La cantante afirma que el regreso de la agrupación requiere reanudar el diálogo suspendido entre sus miembros. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Su postura, de todos modos, no implica un cierre definitivo. En octubre, durante su paso por La Casa de los Famosos México, expresó que le gustaría volver a ver unido al grupo, aunque entonces planteó que ese momento requería tiempo para sanar las diferencias entre sus miembros.

De esta manera, el futuro de OV7 permanece en pausa. La cantante mantiene el deseo de un regreso, pero sostiene que antes tendría que ocurrir un acercamiento que, hasta ahora, no existe.

La distancia con Ari Borovoy y el conflicto de la última gira todavía divide a los integrantes

El distanciamiento entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy sigue como uno de los principales obstáculos para imaginar una reconciliación artística cercana.

La intérprete ha dicho que no tiene contacto con su excompañero desde hace siete años y que la amistad se rompió durante la gira de aniversario del grupo.

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Mariana relató que trató de conservar un trato cordial durante meses, aunque percibió que Borovoy evitaba responderle: “Yo decía ‘buenos días’ y él agarraba su teléfono como si estuviera hablando y se seguía derecho, nomás para no contestar”.

Ari Borovoy descarta una reconciliación inmediata pero mantiene abierta la opción de hablar en el futuro. (Foto: @ariborovoy9

La cantante ha sostenido que esa experiencia terminó por quebrar la confianza que habían construido desde niños. También cuestionó el comportamiento de Ari y lanzó críticas contra el tamaño de Bobo Producciones.

Borovoy respondió el 17 de noviembre y expuso una versión distinta sobre el origen del conflicto. Aunque no confirmó una conversación próxima, dejó abierta una posibilidad a largo plazo: “Yo creo que eventualmente habría que hablar en algún momento de la vida, pero en este momento no hay”.

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Así, las posturas coinciden en un punto: no hay acercamiento actual. La historia compartida por los integrantes de OV7 sigue presente, pero no ha sido suficiente para resolver las diferencias que quedaron tras la última gira.

Los Latin Grammy y la carrera solista ocupan el presente de la exintegrante de OV7

Mientras el reencuentro queda en pausa, Mariana Ochoa ha impulsado su carrera después de ganar La Casa de los Famosos México el 4 de octubre. La cantante busca capitalizar ese momento con música nueva, apariciones internacionales y posibles colaboraciones.

Dos canciones de Ochoa , La pensión y Te vuelvo a elegir , fueron consideradas durante el proceso previo de los Latin Grammy , aunque no llegaron a las ternas finales.

La intérprete definió esa experiencia como “mi primer pasito dentro de los Latin Grammys” .

En Las Vegas , la artista habló con Daddy Yankee sobre la posibilidad de que produjera un tema suyo. No existe un acuerdo anunciado, pero Mariana dijo que consultó si el puertorriqueño trabajaba en proyectos externos y recibió una respuesta afirmativa.

Su concierto previsto para el 21 de noviembre en Guadalajara fue reprogramado para el 18 de junio de 2027 debido a compromisos internacionales, entre ellos su presencia en los Latin Grammy y su participación como jurado en la final de Miss Universo.

Mariana Ochoa impulsa su carrera como solista luego de ganar La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

Mientras su carrera solista suma nuevos proyectos, Mariana Ochoa no borra a OV7 de su horizonte. La posibilidad de volver sigue ahí, aunque antes deberá ocurrir algo más difícil que anunciar una fecha: recuperar el diálogo entre quienes compartieron una vida entera entre escenarios.

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