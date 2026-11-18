(CONADE)

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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) puso en marcha el Proyecto Operación de Impulso al Oro (P.O.D.I.O.), una iniciativa que busca fortalecer la preparación de los deportistas mexicanos de alto rendimiento mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología.

El programa plantea un modelo de atención integral que permita identificar áreas de oportunidad en el desempeño de cada atleta, además de establecer mecanismos para anticipar riesgos físicos y reducir las posibilidades de lesiones durante los procesos de entrenamiento y competencia.

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La propuesta surge de dos necesidades principales: encontrar nuevas formas de optimizar el rendimiento deportivo y desarrollar estrategias de prevención que permitan a los atletas mantener su preparación en mejores condiciones.

Para conseguirlo, P.O.D.I.O. incorpora especialistas en biomecánica y fisiología deportiva, disciplinas que forman parte de los modelos de preparación utilizados en el alto rendimiento a nivel internacional.

¿Cómo funciona el proyecto P.O.D.I.O. de la CONADE?

(Conade)

De acuerdo con la CONADE, uno de los principales componentes de esta iniciativa es la evaluación científica individualizada. A través de diferentes análisis, los especialistas pueden conocer las condiciones físicas de los deportistas y dar seguimiento a su evolución.

El modelo contempla el monitoreo de las cargas de entrenamiento, evaluaciones biomecánicas, fisiológicas y neuromusculares, además de revisiones relacionadas con la recuperación y la prevención de lesiones.

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Toda esta información se concentra en un software desarrollado por la CONADE, que permite construir perfiles individuales y alimentar una base de datos nacional para dar seguimiento a los atletas.

La plataforma utiliza indicadores visuales mediante un sistema de semáforos, con el que entrenadores, nutriólogos, psicólogos y los propios deportistas pueden consultar los resultados y conocer su evolución. Esto facilita que las distintas áreas involucradas trabajen de manera coordinada y realicen ajustes cuando sea necesario.

El proyecto también contempla una clasificación de las disciplinas deportivas en cuatro grupos: priorizadas, estratégicas, en desarrollo y emergentes. Esta categorización busca mejorar la organización de los recursos y reconocer a los deportistas con proyección olímpica, quienes reciben evaluaciones y monitoreo constantes.

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P.O.D.I.O. incorpora la readaptación deportiva para prevenir lesiones

(@_matiasgrande_ / Instagram)

Otro de los elementos que forman parte del programa es la readaptación deportiva, un proceso que permite acompañar a los atletas durante su recuperación y reincorporación a los entrenamientos y las competencias.

Mediante esta área se busca establecer protocolos de trabajo ajustados a las características de cada deportista, con el propósito de dar continuidad a su evolución física y evitar que regrese a la actividad competitiva sin completar las etapas necesarias de recuperación.

La intención es que los resultados de las evaluaciones científicas y el análisis de datos también sirvan para orientar los procesos de rehabilitación y reducir los riesgos de nuevas lesiones.

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Tecnología y ciencia para fortalecer el alto rendimiento en México

(AP Foto/Fernando Vergara)

Según la CONADE, el seguimiento de los deportistas no se limita a las sesiones de entrenamiento. P.O.D.I.O. también contempla el uso de aplicaciones y dispositivos inteligentes para recopilar información sobre el descanso y los hábitos de recuperación.

Estos datos permiten que los especialistas realicen modificaciones en los planes de preparación de acuerdo con las necesidades de cada atleta. La metodología plantea que los entrenamientos sean flexibles y puedan adaptarse a las condiciones físicas que se presenten durante el proceso.

Para coordinar estas acciones, el proyecto promueve reuniones entre entrenadores, especialistas y las distintas áreas de Alto Rendimiento de la CONADE, donde se revisan los planes de trabajo y se determinan posibles ajustes.

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Con este modelo, la dependencia busca desarrollar un sistema propio de atención al alto rendimiento, construido a partir de las características del deporte mexicano y con la intención de que la ciencia, la tecnología y el trabajo multidisciplinario contribuyan a mejorar los resultados de los atletas nacionales.