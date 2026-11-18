El comediante mexicano consolidó un patrimonio calculado en 30 millones de dólares tras diversificar sus ingresos. (IG: ederbez)

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El actor Eugenio Derbez acumula un patrimonio valorado en 30 millones de dólares gracias a la consolidación de su productora cinematográfica en California y la adquisición de activos inmobiliarios residenciales de alta gama.

La cifra integró ingresos por taquilla cinematográfica internacional, derechos de retransmisión televisiva y acuerdos de desarrollo exclusivo con plataformas globales de emisión digital, según estimaciones patrimoniales del actor y productor.

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El punto de inflexión económico ocurrió en 2013 con el estreno de la película “No se aceptan devoluciones”. El largometraje recaudó más de 100 millones de dólares a nivel mundial sobre un costo inicial de producción de 5 millones de dólares, lo que aportó liquidez directa para operar en el mercado estadounidense sin depender de endeudamiento externo.

3Pas Studios concentró acuerdos comerciales con conglomerados de entretenimiento

Derbez fundó en 2014 la compañía 3Pas Studios en Los Ángeles junto al productor Benjamin Odell, exdirectivo de la distribuidora Pantelion Films.

La empresa estructuró divisiones para cine, series guionadas y realities shows con enfoque en audiencias hispanas y angloparlantes.

La productora firmó un convenio de primera opción para proyectos televisivos con Lionsgate Television y ABC Signature. Bajo ese esquema desarrolló la serie bilingüe “Acapulco” para el catálogo de Apple TV+, extendida a lo largo de cuatro temporadas continuas de transmisión internacional.

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La división de largometrajes reportó rendimientos comerciales con presupuestos moderados. La comedia “How to Be a Latin Lover” costó 10 millones de dólares y generó más de 60 millones de dólares en salas durante 2017.

El refrito de la cinta “Overboard” requirió 12 millones de dólares y acumuló 92 millones de dólares en 2018.

En octubre de 2021, la empresa cerró una alianza estratégica con TelevisaUnivision para abastecer producciones originales en español a la plataforma ViX+.

Ese catálogo sumó proyectos de comedia y drama como la serie “Y llegaron de noche” y el largometraje independiente “Radical”, ganador del premio del público en Sundance.

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Eugenio Derbez fundó 3Pas Studios en Los Ángeles durante 2014; la compañía produjo filmes rentables como How to Be a Latin Lover y pactó alianzas de desarrollo con Lionsgate y TelevisaUnivision. (Archivo)

Los realities shows en plataformas aseguraron contratos multianuales

El convenio con Amazon MGM Studios abrió una fuente recurrente de capital a través de formatos no guionados. Derbez adaptó la competencia japonesa de comedia “LOL: Last One Laughing” para el mercado hispano, franquicia que alcanzó múltiples temporadas y derivó en versiones grabadas en diversos países del continente.

El estudio sumó la franquicia documental “De viaje con los Derbez”, emitida en América Latina mediante Prime Video y en Estados Unidos a través de servicios de suscripción en español.

El formato comercializó la dinámica familiar como una marca propia de entretenimiento para audiencias de ambos lados de la frontera.

La estructura corporativa de 3Pas Studios sumó también la división “Visceral”, enfocada en monetización de contenidos digitales, redes sociales y producción de podcasts, coordinada desde sus oficinas operativas en territorio californiano.

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A través de convenios con Amazon MGM Studios, formatos no guionados extendieron su presencia en catálogos de streaming en América Latina. EFE/EPA/JILL CONNELLY

La residencia en Encino encabezó las transacciones de bienes raíces en California

Los registros de propiedad del condado de Los Ángeles confirmaron la compra de una residencia en Encino durante mayo de 2022. La operación de compraventa cerró en 14 millones de dólares por una construcción de estilo contemporáneo.

El inmueble abarca 1,023 metros cuadrados sobre una superficie de más de 2,000 metros cuadrados de terreno. La edificación integró siete recámaras, diez baños, muros completos de cristal, alberca infinita, gimnasio, sala de proyección cinematográfica y un garaje diseñado para albergar ocho vehículos.

La operación representó un salto de valor frente a sus inversiones previas en el estado. Derbez compró en 2014 una casa en Pacific Palisades por 4.2 millones de dólares y concretó su venta en 2017 por 4.9 millones de dólares para trasladarse a una propiedad en Beverly Hills valorada en más de 7 millones de dólares.

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La esposa del comediante, Alessandra Rosaldo, declaró ante la prensa mexicana que las cifras del patrimonio neto corresponden al valor estimado de propiedades y empresas en marcha, por lo que no representan dinero en efectivo disponible en cuentas bancarias comerciales.

La propiedad adquirida por 14 millones de dólares en Encino cuenta con más de 1,000 metros cuadrados de construcción, tras previas inversiones del actor en Pacific Palisades y Beverly Hills. (X/@EugenioDerbez)

Los registros marcarios en el IMPI y los vehículos clásicos respaldaron los activos

El esquema patrimonial del actor mantuvo como base los cobros continuos por derechos de transmisión de los programas “La Familia P. Luche”, “XHDERBEZ” y “Vecinos”, emitidos de forma sindicada en cadenas de televisión abierta y servicios por suscripción en más de 20 países.

Eugenio Derbez tramitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el control marcario de sus personajes para impedir su uso no autorizado.

Además de registrar personajes como Ludovico P. Luche y Armando Hoyos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el comediante sumó vehículos de colección como un microauto Peel P50 de 1962. (Apple TV Plus)

Los expedientes ante el registro federal protegen nombres como Armando Hoyos, Ludovico P. Luche, Julio Esteban y Eloy Gamenó para presentaciones personales, prendas de vestir y productos comerciales.

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Los activos tangibles del comediante incorporaron una colección de automóviles miniatura adquiridos en subastas internacionales.

El catálogo integró un Peel P50 de 1962 comprado en Georgia por 176,000 dólares, considerado por el libro Guinness como el coche más pequeño fabricado en serie, además de un microauto alemán Messerschmitt KR200.

El actor mantiene contratos vigentes para el desarrollo de nuevas producciones en Estados Unidos y América Latina, mientras las regalías por la retransmisión sindicada de sus programas cómicos continúan como la base de flujo constante para el corporativo en Los Ángeles.